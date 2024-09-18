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Российский микроэлектронный завод собирается кратно нарастить выпуск продукции

Зеленоградское микроэлектронное предприятие «Ангстрем», которое пытаются обанкротить уже много лет, не собирается сдаваться. Компания закупила полсотни установок для увеличения объема производства и соответственно выручки. Это позволит заводу начать расплачиваться с миллиардными долгами.

Грандиозные планы

Как выяснил CNews, микроэлектронное предприятие «Ангстрем», которое хотят обанкротить из-за долгов, закупило несколько десятков единиц оборудования, собирается увеличить выпуск продукции и кратно нарастить выручку.

В июле 2023 г. в соответствии с заключенным с Минпромторг соглашением о предоставлении субсидии «Ангстрем» получило средства резервного фонда Правительства России в размере 716,7 млн руб. Эти средства были даны на расширение производства и увеличение объемов выпускаемой продукции (в рамках постановления Правительства РФ №1867 от 20.10.2022 г.).

Объем заказов компании в 2022 г. увеличился почти в четыре раза по сравнению с 2021 г., и продолжает расти. «Общее количество сданной продукции за январь-ноябрь 2023 г. составило более 3 600 000 единиц (за 2021 г. - 1 081 000 ед.)», - отмечается в документах.

В рамках правительственной программы «Ангстрем» покупает 51 единицу оборудования, необходимого для модернизации и расширения производства, что позволит нарастить выпуск продукции в четыре раза по сравнению с 2023 г. (более 14,4 млн изделий).

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Фото: Ангстрем
«Ангстрем» собирается кратно нарастить выпуск продукции и выручку

Компания рассчитывает, что рост выручки достигнет 5,5 млрд руб. А это «позволит начать удовлетворять требования кредиторов». – следует из документа.

Кроме того, «Ангстрем» также осваивает выпуск продукции в пластиковых корпусах с развертыванием соответствующей производственной линии к 2030 г. Это позволит нарастить выпуск продукции до 90 млн единиц ежегодно.

На период 2024-2027 гг. производственной целью АО «Ангстрем» также является обеспечение предприятий оборонно-промышленного комплекса России запасами ЭКБ до 2030 г. включительно.

Долги «Ангстрема» и банкротство

В январе 2012 г. «Ангстрем», на тот момент подконтрольное экс-министру связи Леониду Рейману, выступило поручителем «Ангстрем-Т». Кредит был выдан ВЭБом на строительство в Зеленограде завода по производству субмикронных полупроводниковых компонентов с топологическими нормами 0,11-0,13 мкм». Заемщик не смог расплатиться с банком и в октябре 2019 г. по заявлению ВЭБа был признан банкротом. «Ангстрем-Т» перешел к банку.

На февраль 2023 г. задолженность «Ангстрем-Т» с учетом частичного погашения составляла около 93,8 млрд руб. На эту сумму ВЭБ начислил проценты в размере около 24,7 млрд руб. Суды удовлетворили иск частично (17,8 млрд руб). И так как «Ангстрем» выступало поручителем по договору «Ангстрема-Т» с ВЭБ.РФ, то долг перешел к нему. И теперь предприятие обязано его выплатить.

Суд дал отсрочку «Ангстрему» на три года для выплаты в размере более 17,8 млрд руб. перед ВЭБ.РФ. На слушании судом было отмечено, что принудительное взыскание задолженности приведет к срыву выполнения гособоронзаказа. В марте CNews писал, что «Ангстрем» столкнулся с блокировкой счетов. Под блокировку попали и средства, выданные государством на модернизацию и расширение производства.

А в сентябре «Ведомости» писали о том, что Минпромторг выступил за банкротство «Ангстрема». По мнению министерства, эта процедура поможет предприятию выбраться из долгов и развивать производство.

Почему АО «Ангстрем» незаменимо

АО «Ангстрем» - стратегическое предприятие, которое занимается разработкой и производством интегральных микросхем и полупроводниковых приборов в интересах Минобороны, российских госкорпораций и еще более чем 700 потребителей в единой цепи кооперации, выполняющих государственные оборонные заказы.

Михаил Малышев

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