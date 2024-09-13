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Открыт прием заявок на гранты до 6 миллиардов на внедрение российских ИТ-решений

РФРИТ открыл прием заявок на участие в отборе получателей грантов на реализацию особо значимых проектов по внедрению российских решений в сфере информационных технологий (ИТ).

Сбор заявок на гранты

Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) с 12 сентября 2024 г. начал принимать заявки на участие в отборе получателей грантов на реализацию особо значимых проектов по внедрению российских решений в ИТ-сфере. Об этом в середине сентября 2024 г. пишет издание RB.RU. Речь идет о замещении зарубежных аналогов ИТ-решений, обеспечении ускоренного развития ИТ-отрасли.

В рамках этой программы государство предоставляет гранты, покрывающие до 50% стоимости проектов, направленных на замену иностранного программного обеспечения российскими аналогами. Отбор продлится до 20 октября 2024 г., а объем финансирования в грантах составит от 10 млн до 6 млрд руб.

Как сообщается в Telegram-канале Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России, ключевым критерием для получения поддержки является соответствие проектов приоритетным направлениям импортозамещения. Среди них - разработка и внедрение решений для управления технологическими процессами, инженерного анализа, аддитивного производства, проектирования оптических систем и других областей, требующих замены зарубежного программного обеспечения (ПО). Проекты, претендующие на грант, должны предоставлять полное и завершенное решение, а не отдельный модуль. При этом заказчик и разработчик не могут быть аффилированы, а исключительные права на продукт должны оставаться у разработчика после реализации проекта.

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Photogenica
Стартовал сбор заявок на гранты от 10 млн до 6 млрд рублей для внедрения российских решений в сфере ИТ

Заявка на включение проекта в перечень особо значимых проектов (ОЗП) подается через информационную аналитическую панель (здесь), разработанную Координационным центром Правительства России. Заявки на получение грантов принимаются с 12 сентября до 20 октября. Победители будут объявлены до 9 декабря 2024 г., соглашения с ними заключены до 20 декабря. В проекте могут участвовать разработчики, но не интеграторы, пояснили в РФИТ.

По данным Минцифры, проекты, прошедшие отбор, будут рассмотрены специальными индустриальными центрами компетенций (ИЦК) и центрами компетенций по развитию общесистемного и прикладного ПО (ЦКР). Далее проекты направляются на утверждение в отраслевые комитеты, после чего президиум Правительственной комиссии принимает финальное решение. Окончательные итоги программы будут подведены до 10 декабря 2024 г.

С 2022 г., когда была запущена программа, 32 ИТ-проекта уже получили статус особо значимых и воспользовались господдержкой (к сентябрю 2024 г.). В их числе разработки в таких областях, как проектирование изделий из полимерных и композитных материалов, моделирование мехатронных систем, инженерные расчеты и другие направления. Одним из ключевых направлений отбора в этом году стало замещение иностранных отраслевых ИТ-решений в производственных процессах, управлении данными и инженерных расчетах.

Импортозамещение в ИТ

Российское импортозамещение в ИТ началось задолго до 2022 г., однако именно 2023 г. стал катализатором процесса перехода на отечественные решения. Помогли и меры поддержки отрасли со стороны властей, и освободившиеся после ухода иностранцев ниши.

Бизнес активнее внедряет российские решения, а ИТ-игроков запускать на рынок новые продукты, а власти активнее расширять меры поддержки для участников ИТ-отрасли. Речь идет о программах льготного кредитования бизнеса, грантах, субсидиях, преференциях для сотрудников ИТ-компаний, отмене проверок госорганами, упрощенном найме иностранцев, налоговых льготах и т.п.

Для организаций ИТ-сферы до 31 декабря 2024 г. действуют нулевая ставка по налогу на прибыль и пониженный тариф по страховым взносам – 7,6% от зарплаты сотрудника (для сравнения: стандартный тариф составляет 30% от зарплаты), для разработчиков ПО – нулевая ставка по налогу на добавленную стоимость.

В Минцифры отмечают, что налоговые льготы оказывают на отрасль положительный эффект: за последние два года рост выручки тех компаний из ИТ-сектора, которые пользуются такими льготами, составил 41% (против 26% у не пользующихся льготами), рост прибыли – 43% (против 11%), рост численности персонала – 24% (против 4%).

Благодаря мерам поддержки и стимулированию ИТ-импортозамещения для 80% решений в области ИТ уже разработаны собственные аналоги, говорил в мае 2023 г. вице-премьер Дмитрий Чернышенко. А в июне 2024 г. в интервью телеканалу РБК он утверждал, что Россия обладает технологиями для создания производства, которое сможет обеспечить замещение более 80% требуемой электронной компонентной базы. На сегодняшний день в реестре российского ПО зарегистрировано порядка 22,4 тыс. решений 8,3 тыс. компаний.

Получение гранта

Необходимо ознакомиться с регламентом подачи заявки и критериями отбора особо значимых проектов на «Госуслугах».

На странице Аналитического центра при Правительстве России подать запрос (памятка) на предоставление доступа к информационной аналитической панели системы управления проектами, приоритетными и стратегическими задачами (дашборд) для подачи заявки на включение проекта в перечень особо значимых проектов.

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Ispo.ac.gov
Получение гранта

Подать заявку на участие в отборе получателей грантов РФРИТ посредством портала предоставления мер финансовой государственной поддержки.

Дождаться решения президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию России по утверждению перечня особо значимых проектов.

Отслеживать статус заявки и дождаться подведения итогов отбора получателей грантов на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки.

Заключить договор (соглашение) о предоставлении гранта с РФРИТ.

Антон Денисенко

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