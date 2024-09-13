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Для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей закупят 40 тыс. ПК

Аукцион на поставку 39,5 тыс. автоматизированных рабочих мест для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, выиграл «Аквариус». В новые территории поставят ПК на сумму около трех миллиардов рублей.

АРМ для новых территорий

Более 39,5 тыс. автоматизированных рабочих мест (АРМ) на общую сумму 3,04 млрд руб. поставят в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Аукцион на «Росэлторге» обнаружили «Ведомости», его проводил в июле 2024 г. «Ростелеком».

В описании частей АРМ в каталоге товаров, работ и услуг (КТРУ) указаны системный блок, монитор, мышь, клавиатура и др.

В январе 2024 г. CNews писал о контракте на закупку персональных компьютеров, предназначенных для госструктур новых новых российских территорий, заключенный Минцифры с «Ростелеком». По нему в конце 2023 г. было поставлено 35 тыс. ПК и планировалось в 2024 г. поставить еще до 80 тыс.

Кто поставщик

Поставщиком АРМ по июльскому аукциону, как пишет издание, стал российский разработчик, производитель и поставщик компьютерной техники и ИТ-решений «Аквариус». В конкурсе участвовало пять компаний, из которых известно название еще только одного — Yadro.

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АРМ в госзакупках может стоить до 200 тыс. руб. за штуку

В 2023 г. поставку осуществлял тоже «Аквариус». По словам собеседника CNews, первоначально предполагалось, что 10 тыс. устройств поставит производитель вычислительной техники Yadro, еще 10 тыс. — ICL, а оставшиеся 15 тыс. поставит «Аквариус». Но в итоге контракт был заключен только с «Аквариусом».

«В прошлом году мы были единственным поставщиком, готовым выполнить в срок и в полном объеме такой контракт», – сказал «Ведомостям» представитель «Аквариуса».

Стоимость поставляемых АРМ

Начальная максимальная цена аукциона была объявлена на уровне 4,39 млрд руб. В итоге она упала больше чем на 30% — до 3,04 млрд руб. В документации указано, что поставляется два типа АРМ. За первый тип «Аквариус» предложил 74,9 тыс. руб. за штуку, а за второй — 78,3 тыс. руб.

«АРМ – крайне гибкий продукт, стоимость которого может быть практически любой исходя из конкретной конфигурации и потребностей заказчика, — сказал директор по продажам «Инферит» (ГК Softline) Олег Епишин.

В мае 2024 г. на заседании рабочей группы Правительства по формированию позиций каталога товаров, работ и услуг (КТРУ) по радиоэлектронной продукции обсуждался вопрос конкретизации определения АРМ в законе о госзакупках. Минпромторг предлагал сформировать четкий перечень состава АРМ, так как это многосоставный продукт, в который могут входить самостоятельные виды продукции (системный блок, мышь, клавиатура, телефон), функциональная, техническая и качественная вариативность которых практически не ограничена.

По данным источника CNews в одном из крупных российских дистрибуторов электроники, например, цена ПК «Аквариуса» для крупных проектов колеблется от 45 до 50 тыс. руб. за устройство.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) летом 2024 г. размещала на сайте Единой информационной системы в сфере закупок госзакупки АРМ по цене 200 тыс. руб. за одну штуку.

Анна Любавина

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