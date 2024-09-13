Банкам предпишут дать доступ к операциям с цифровым рублем к июлю 2025 года

Системно значимые кредитные организации к 1 июля 2025 г. должны будут обеспечить своим клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями: открывать и пополнять счета цифрового рубля, делать переводы, а также принимать цифровые рубли в своей инфраструктуре. Пока продолжается пилотный проект по цифровому рублю: ЦБ планирует расширить его с сентября.

Доступ к операциям с цифровым рублем

Центральный банк (ЦБ) России планирует запустить широкое использование цифрового рубля с 1 июля 2025 г. По задумке регулятора, россияне смогут открывать и пополнять счета в российских банках, делать переводы и принимать цифровые рубли в инфраструктуре. Об этом в середине сентября 2024 г. пишет издание «Интерфакс» со ссылкой на представителя пресс-службы ЦБ.

Соответствующие предложения по изменению законодательства регулятор направил в Минфин России, говорится в сообщении ЦБ. Остальным банкам с универсальной лицензией предоставляется больше времени на доработку своих систем - до 1 июля 2026 г., другим кредитным организациям - до 1 июля 2027 г.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 г. проводит пилот с реальными цифровыми рублями. Введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начать постепенно с 1 июля 2025 г.

Государственная Дума Банкам предпишут дать доступ к операциям с третьей формой российской валюты уже к июлю 2025 г.

Планируется также установить сроки обязательного приема оплаты в цифровых рублях для торговых и сервисных предприятий (ТСП). Компании с годовой выручкой более 30 млн руб. должны будут это делать с 1 июля 2025 г., более 20 млн руб. - с 1 июля 2026 г., все другие - с 1 июля 2027 г. Пока что это только планируемые Центробанком сроки, их необходимо прописать в законодательстве, и в процессе они могут быть изменены.

В настоящее время в реестре ЦБ 13 системно-значимых кредитных организаций: Газпромбанк, Совкомбанк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Сбербанк, «Т-банк» (ранее «Тинькофф банк»), Альфа-банк, ВТБ, «ФК Открытие», Юникредит банк, Московский кредитный банк, Росбанк и Райффайзенбанк.

Аналогичные меры в отношении торгово-сервисных компаний вводились и раньше: их обязывали принимать к оплате безнал, потом - карты «Мир». В отношении банков такие меры действовали, например, при вводе Системы быстрых платежей (СБП).

По информации регулятора, поскольку оплата цифровыми рублями будет происходить по универсальному QR-коду, банкам и ритейлерам не придется нести дополнительные расходы на внедрение новой технологии. Речь идет о формировании платежной инфраструктуры, использовать цифровые рубли для переводов или оплаты покупок никого заставлять не будут. По аналогии - всех ритейлеров несколько лет назад обязали принимать безнал, но и сейчас никто не запрещает расплачиваться наличными.

Поручения Президента России

Президента России Владимир Путин в июле этого года призвал широко внедрить цифровой рубль в российскую экономику, об этом он заявил в ходе совещания по экономическим вопросам.

Путин напомнил, что Банк России запустил пилотный проект по цифровому рублю в августе 2023 г. В нем приняли участие 12 банков, 600 россиян и 22 компании. На 1 июля 2024 г. в этой системе совершено более 27 тыс. переводов и свыше 7 тыс. оплат товаров и услуг. Со слов Путина, теперь нужно сделать следующий шаг, а именно: перейти к более широкому, полномасштабному внедрению цифрового рубля в экономику, в хозяйственную деятельность и в сферу финансов.

Цифровой рубль должен стать третьей формой денег в России наравне с наличными и безналичными рублями. Эмитентом будет Центробанк России, рубли будут выпускаться в виде цифрового кода и храниться на специальной платформе регулятора. Банки будут выступать посредниками между ЦБ и пользователями, обеспечивая проведение операций. На первом этапе в пилоте участвуют Альфа-банк, ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Росбанк, «Дом.РФ», «Ак Барс», МТС-банк и другие кредитные организации.

Внедрение

С 1 сентября 2024 г. Центробанк России расширит пилотный проект по цифровому рублю, сообщила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова. По ее словам, пилот будет расширен до 9 тыс. физических, 1,2 тыс. юридических лиц и 20 банков. Со слов Скоробогатовой, в настоящее время запрос на участие в тестировании ИТ-системы от граждан и бизнеса и от банков просто гигантский.

По данным финансового регулятора, тестирование цифрового рубля продлится как минимум до конца 2024 г. и массовое внедрение нового вида валюты начнется не ранее 2025 г. Только после завершения пилота цифровой рубль будет внедряться в массовый оборот.