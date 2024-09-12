На Украине арестовали военкомов, которые за взятки вносили призывников в цифровой реестр об отсрочке

Национальная полиция Украины задержала троих сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) в Ивано-Франковской области за взятки от уклонистов. Каждый из них смог наладить коррупционную схему для желающих получить отсрочку от военной службы при помощи изменения кода в ИТ-системе.

Взятки берут в конторах

Заместитель главы и двое сотрудников Ивано-Франковского областного военкомата задержаны за взятки от уклонистов. Об этом в начале сентября 2024 г. Об этом в начале сентября 2024 г. была опубликована информация в Telegram-канале Национальной полиции Украины.

Начальник отделения военного учета и бронирования ТЦК вносил ложные сведения в Реестр военнообязанных «Оберег». Это следует из постановления Киевского районного суда Одессы от 3 июля 2024 г. о временном доступе к вещам и документам по делу №947/15141/24. Так, в производстве следственного отдела Одесского районного управления полиции находятся материалы уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) Украины под №12024162480000237 по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 362 уголовного кодекса (УК).

Дело состоит в том, что начальник отделения военного учета и бронирования сержантов и солдат запаса ТЦК, имея права доступа к автоматизированной информационно-телекоммуникационной системе «Оберег», а также обрабатываемой в «Оберег» информации, вносил туда ложные сведения. А именно способствовал гражданину в снятии с воинского учета.

Сотрудник ТЦК находясь на своем рабочем месте в помещении военкомата, несанкционированно осуществил изменения в учетной карточке военнообязанного в информационно-телекоммуникационной системе «Оберег». По данным Национальной полиции Украины, относительно якобы непригодности гражданина к военной службе с исключением мужчины из военного учета, а именно на основании несуществующего заключения внештатной врачебной комиссии, о чем также отсутствует запись в книге протоколов заседания военно-врачебной комиссии (ВВК) по медосмотру.

Сумма взяток составляла от 2 тыс. грн., до 50 тыс. грн. (примерно от 4,5 тыс. руб., до 100 тыс. руб.) в зависимости от сложности вопроса. Всем подозреваемым вменяется нарушение статьи «Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом». Им грозит до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Случаи внесения ложных сведений в реестр не единичны

8 июля 2024 г. следственный судья Галицкого райсуда Львова на Украине рассмотрел ходатайство прокурора о продлении срока действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в отношении подозреваемого в уголовном производстве №42024142410000095 от 5 апреля совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1, 3 ст. 362 УК.

Подозреваемый был оператором отделения военного учета и бронирования сержантов и солдат запаса, который обязывался вносить сведения в электронные формы учетных карт военнообязанных с проверкой соответствия персональных и служебных данных. Вносить изменения в персональные и служебные данные военнообязанных на основании сведений органов исполнительной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций. Судья мог и пересматривать статистические сведения реестра военного комиссариата, а также уничтожать повторные записи из реестра.

Как указано в материалах уголовного дела, бывший судья имел беспрепятственный доступ к персональной электронно-вычислительной машины (ПЭВМ). ПЭВМ была расположена в помещении ТЦК. В виде полученного персонального ключа электронного цифрового ключа к «Оберег», используя собственный идентификатор доступа, совершил несанкционированные изменения информации, обрабатываемой в Едином государственном реестре (ЕГР) связанных «Оберег» путем несанкционированного внесения сведений, а именно создания дубликатов учетных карт граждан, а также внесения изменений в учетную карту гражданина путем изменения персональных данных гражданина. Так, он создал дубликат учетной карты на имя гражданина и добавил к ней персональные данные, после чего добавил воинское звание и учетные данные и перевел учетную карту в картотеку «Картотека исключенных из воинского учета (признанные ВЛК непригодными к военной службе)» и добавил информацию о медосмотре. Также он редактировал информацию о медосмотре.

В другом случае он изменил информацию о личных данных военнообязанного офицера запаса в учетной карте в виде изменения Ф.И.О. и даты рождения последнего. Как указал адвокат подозреваемого, в результате этих действий опасных последствий не наступило.

Массовый подлог

В материалах по другому судебному делу 521/10581/24 от 18 июля 2024 г. следственный судья Малиновского районного суда Одессы по уголовному производству №12024162470000733 от 4.06.2024 года по ч. 1 ст. 362 УК, рассматривал ходатайство следователя «о временном доступе к электронной базе данных (БД) ЕГР призывников, военнообязанных и резервистов «Алмаз 1К» (ИТС «Оберег»)».

В ходе рассмотрения результатов служебного расследования установлено, что оператором отделения офицеров запаса ТЦК внесены ложные данные в реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Согласно рапорту оператора отделения военного учета и бронирования, при проверке отчета учетных карт военнообязанных 9.03.2024 г. она обнаружила, что исключенных из военного учета по решению ВЛК стало на один больше по сравнению с предыдущим днем, 8.03.2024 г. Хотя со слов оператора ТЦК, сотрудники отделения военного учета и бронирования сержантов и солдат запаса за сутки никого не исключали.

Указанные обстоятельства стали основанием для дальнейшей проверки данных в «Обереге», в результате которой были обнаружены изменения, произведенные под электронным ключом доступа оператора отделения офицеров запаса и кадров. Который ранее не привлекался к оцифровке картотеки отделения военного учета и бронирования солдат и сержантов запаса, внесение каких-либо изменений в учетные записи рядового, сержантского и старшинского вида учета, в том числе и результатов ВЛК. Он не имел доступа к картотеке и материалам приема граждан, а также к результатам прохождения ими ВЛК. Во время проведения дальнейшей проверки было выявлено семь таких эпизодов, осуществленных в период с 6.02.2024 по 8.03.2024 г.

Таким образом, как указано в определении, для проверки причастности сотрудников к указанному преступлению у следователя возникла необходимость в получении временного доступа к электронной БД реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Алмаз 1К» (ИТС «Оберег») с возможностью извлечение дополнительных данных об истории учетных записей.

Из материалов уголовного производства усматривается, что гражданин, будучи военнослужащим, имея доступ к ЕГР призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег», используя свое служебное положение, внес изменения в учетную карточку гражданина в Реестре «Оберег». В частности, в графе «В розыске» проставил «Нет»; в разделе «Медицинские осмотры» добавил медосмотр «Вывод 40а», в разделе «Военный билет» добавил информацию о серии билета и номере, установил отметку «Признанные ВЛК непригодными к военной службе с исключением из военного учета».

Как говорится в определении суда, несанкционированные изменения информации, находящейся в ЕГР призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег», осуществлялись неоднократно. Кроме того, используя личный ключ доступа к «Оберег», внес ложные данные относительно гражданина Украины о непригодности последнего в военную службу с исключением из военного учета, что служило беспрепятственному пересечению государственной границы Украины последним.