Федеральному министерству в третий раз подряд срывают многомиллионную закупку серверов

На многомиллионное импортозамещение Минвостокразвития в третий раз подали жалобу в ФАС из-за ошибок в техническом задании. На данный момент закупка приостановлена.



Приостановленное импортозамещение

Как выяснил CNews, процесс импортозамещения иностранных серверов у Минвостокразвития приостановлен из поданной в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) жалобы.

Развивающее экономику Дальнего Востока и Арктики министерство планирует импортозамещение всего своего иностранного серверного оборудования. Отечественное оборудование предназначено для отделений в трех городах России — Москве, Владивостоке и Хабаровске.

Для выбора исполнителя 21 августа 2024 г. министерство опубликовало тендер на сайте госзакупок. Начальная сумма закупки составила 189,7 млн руб. Выбор поставщика производился путем проведения аукциона, который продлился до 2 сентября. Подрядчика должны были определить на следующий день.

Telegram-канал Минвостокразвития Импортозамещению Минвостокразвития мешают купить серверы уже в третий раз подряд

Однако 1 сентября 2024 г. компания «ЭР-Телеком Холдинг» подала на закупку жалобу в ФАС, сославшись на установленный ненадлежащим образом объект закупки и противоречия в техническом задании.

На момент публикации данного материала закупка приостановлена до завершения рассмотрения жалобы, однако на сайте госзакупок уже указано, что поставщик определен. И выбрали его 3 сентября — через два дня после подачи жалобы. Победитель конкурса еще не разглашается, но останется ли он таковым, если жалобу признают обоснованной, неизвестно.

Это третья попытка Минвостокразвития закупить серверное оборудование. Две предыдущих аналогичных закупки тоже были остановлены жалобами.

Что хотели закупить

Для проведения импортозамещения Минвостокразвития планирует закупить три типа серверов, два типа СХД и одну платформу виртуализации.

Для серверов министерство указало следующие характеристики: базовая частота каждого установленного процессора должна быть не менее 2,4 ГГц для первого типа серверов, 2,3 ГГц для второго и 2 ГГц для третьего. Каждый установленный процессор должен поддерживать как минимум 48 потоков.

В интерфейсе поддерживаемых накопителей должны быть доступны MicroSD, SATA, USB, U.2, M.2, PCIe, NVMe и SAS, при этом интерфейс подключения к дисковому контроллеру должен включать SAS и SATA. Серверы необходимы с не менее восьми слотами SFF (2,5 дюйма) на лицевой панели, как минимум двумя портами USB 2.0 и четырьмя портами USB 3.x. Также предусмотрено, что сервер может занимать не более одного юнита в стойке.

Серверы должны иметь не менее 32 слотов для модулей оперативной памяти и как минимум два слота для установки плат расширения PCIe x16. Кроме того, должно быть не менее двух установленных блоков питания с поддержкой горячей замены и как минимум два накопителя с горячей заменой.

СХД планируется закупить со следующими характеристиками: в каждом контроллерном модуле должно быть установлено не менее одного процессора с базовой частотой не менее 2 ГГц и минимальным количеством 16 ядер на процессор. Модули расширения должны обеспечивать возможность «горячей» замены устанавливаемых накопителей всех типов и поддерживать совместную установку не менее 78 SAS накопителей с размерами 2,5 и 3,5 дюйма. Кроме того, модуль расширения должен обеспечивать одновременную установку любых типов дисков и поддерживать накопители с максимальным объемом не менее 16 ТБ.

Система должна иметь возможность подключения не менее пяти модулей расширения и включать не менее 40 установленных твердотельных накопителей объемом не менее 3.84 ТБ с интерфейсом SAS.

Запланирован комплект лицензий без ограничения по емкости и количеству дисков, а также без ограничения срока действия. СХД должна поддерживать синхронную репликацию на другую аналогичную систему и обеспечивать возможность репликации через выделенные порты на контроллерах, которые не используются для доступа к данным. Также потребуется реализация двунаправленной репликации данных. Система должна быть совместима с ОС Rocky Linux, CentOS, Ubuntu, а также с Windows Server 2019 и 2022, Astra Linux и «Ред ОС».

Подробности жалобы

В тексте жалобы «ЭР-Телеком Холдинг» первым пунктом указал на ненадлежащим образом установленный объект закупки. А именно, по мнению компании Минвостокразвития неверно указал максимальный объем оперативной памяти для одного из серверов — минимум 64 ГБ, при условии, что всего должно быть не более трех модулей с объемом менее 16 ГБ. При таких условиях максимальный объем ОЗУ не может быть более 64 ГБ.

Противоречия компания нашла и в поставляемому к данному серверу ПО платформы виртуализации, которая должна иметь функции по созданию и использованию встроенной инфраструктуры виртуальных рабочих столов (VDI). «Указанное требование не относится к ПО платформы виртуализации. Данное требование относится к ПО VDI, что является другим продуктом» — Пишет компания в тексте жалобы.

Также данное ПО виртуализации должно иметь совместимость с ПО «Термидеск». По мнению «ЭР-Телеком Холдинга» указание конкретного производителя является ограничением конкуренции и нарушением Федерального закона «О защите конкуренции».

Второй пункт жалобы — не установленные позиции КТРУ (каталог товаров, работ и услуг) для СХД, что также противоречит законам о контрактной системе и может являться причиной отмены закупки.

Уже не первая жалоба на эту закупку

В июле 2024 г. На эту же закупку Минвостокразвития подавали жалобу целых две компании сразу — «ЭР-Телеком Холдинга», подавший жалобу и в этот раз, и «Депо электроникс».

Точно такую же закупку отменили и в мае 2024 г. Жалобу тогда подала компания «Техпрогресс». Все жалобы были признаны обоснованными, что значит, что Минвостокразвития получал предписания на их устранение.