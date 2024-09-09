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Хакер прикинулся мертвым, чтобы не платить алименты, и попал в тюрьму на семь лет

ФБР выследило и арестовало затейника, который взломал госреестры, чтобы занести в них данные о своей мнимой смерти. После чего наследил на хакерских форумах.

Отметил собственные похороны

39-летний Джесси Кипф (Jesse Kipf) из штата Кентукки отправился в тюрьму на 81 месяц (почти семь лет) за взлом государственных реестров с целью зарегистрировать себя как умершего.

В январе 2023 г. Кипф, используя краденые реквизиты доступа, получил несанкционированный доступ к реестру умерших лиц Гавайских островов и зарегистрировал свою мнимую кончину. Реквизиты доступа принадлежали проживающему в другом штате врачу, и Кипф воспользовался ими, чтобы подделать медицинское подтверждение факта своей смерти.

По собственному признанию осужденного, все эти действия он предпринял только для того, чтобы не платить алименты на своего ребенка.

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Изображение от suksao на Freepik
Преступник осужден за мошенничество, осуществленное с помощью компьютерных технологий, а также кражу личности с отягчающими обстоятельствами

Надо заметить, на этом Кипф не остановился. Используя краденые реквизиты доступа других людей, он от их имени проникал в госреестры в других штатах, а также частные корпоративные сети и правительственные ресурсы, и предпринимал попытки продавать доступ туда в даркнете.

Затейника в итоге отловили агенты ФБР. Подробностей о том, каким образом это произошло, в пресс-релизе министерства юстиции США не приводится.

Срок, возмещение, срок

Злоумышленник осужден за мошенничество, осуществленное с помощью компьютерных технологий, а также кражу личности с отягчающими обстоятельствами.

По закону он должен будет отбыть не менее 85% срока – то есть, не менее 5,5 лет, – прежде чем сможет просить об условно-досрочном освобождении. После этого он вынужден будет оставаться под надзором полиции еще три года. Кроме того, ему придется возмещать алиментные выплаты и ущерб от своих действий в отношении чужих сетей – всего около $195 тыс.

«Вместо того, чтобы как следует спрятаться, осужденный развел бурную криминальную деятельность и пожал посеянное, – отмечает Михаил Зайцев, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. – Предъявленные ему обвинения рассматриваются в США как тяжкие, так что срок мог быть и заметно длиннее. К сожалению, подобные ему лица, скорее всего, сделают только один вывод: надо тщательнее заметать следы».

По данным New York Times, ранее Кипфа уже осудили за хранение «средств осуществления финансовых транзакций», которые ему не принадлежали. Сейчас ему предъявили новые обвинения в использовании краденых кредитных карт. Так что тюремный срок в итоге может оказаться еще большим.

Роман Георгиев

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