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Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября

CNews приглашает на конференцию «Цифровизация госсектора 2024» 17 сентября 2024 г.

В 2024 г. завершается главный отраслевой национальный проект «Цифровая экономика». Дальнейшее развитие ИТ-отрасли будет во многом определять новый национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Его главная цель — более широкое использование данных и дальнейшая цифровая трансформация государственных структур.

Предполагается, что на ее достижение будет направлено около 1,6 трлн руб., в том числе около 1 трлн руб. из государственного бюджета.

В списке приоритетов — поднять темпы роста инвестиций в отечественные ИТ-технологии до уровня как минимум вдвое выше роста ВВП, внедрение современных платформенных решений и сервисов, повышение доступности для граждан качественных современных телекоммуникационных сервисов, совершенствование системы предоставления социально значимых государственных и муниципальных услуг.

Среди докладчиков на данный момент:

Сергей Кирюшин, директор программы, Школа ИТ-менеджмента РАНХиГС, модератор;
Александр Хинштейн, председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи;
Антон Немкин, член Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат Госдумы;
Елена Звонарева, советник министра строительства и ЖКХ РФ;
Алексей Драгунов, директор Регионального центра информационных технологий Псковской области;
Евгений Гладышев, заместитель руководителя Аналитического центра;
Андрей Щеверов, директор Департамента цифровой трансформации Счетной палаты;
Михаил Кортунов, руководитель подразделения больших данных ИЦ «Безопасный транспорт»;
Олег Щербина, директор по развитию, «Финтех»;
Елена Шинкарук, председатель Комитета государственных услуг города Москвы;
Николай Тржаскал, директор по продукту «Преферентум», SL Soft;
Константин Егошин, генеральный директор, «Кеды профессора»;
Дмитрий Горшков, директор ФГБУ СИЦ Минтранса России;
Николай Трипочкин, руководитель направления, «Агат-РТ»;
Денис Беляев, генеральный директор, «Технологии. Автоматизация. Бизнес»;
Рамиль Каримов, заместитель начальника Управления реализации жилищных программ Департамента городского имущества города Москвы;
Ольга Минеева, руководитель аппарата комиссии по направлению «Экономика данных» Экспертно-координационный центр Комиссий Государственного Совета России.

Приглашаются для выступления с докладом:

Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России;
Дмитрий Баканов, заместитель министра транспорта России;
Татьяна Матвеева, начальник Управления ИКТ, Администрация Президента России;
Василий Шпак, заместитель министра промышленности и торговли России;
Алексей Херсонцев, статс-секретарь – заместитель министра экономического развития России;
Александр, Албычев, заместитель руководителя, Федеральное Казначейство;
Денис Терещенко, заместитель руководителя, ФТС России;
Андрей Петрушин, заместитель руководителя Федеральной налоговой службы;
Эдуард Лысенко, руководитель Департамента информационных технологий Москвы;
Айрат Хайруллин, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан;
Елена Мартынова, заместитель руководителя Росреестра;
Дмитрий Разумовский, заместитель губернатора Калужской области;
Павел Ципорин, директор Департамента информационных технологий ХМАО – Югры;
Сергей Чирков, председатель Социального фонда Российской Федерации;
Вячеслав Спиренков, заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства;
Андрей Артемов, руководитель Департамента информационных технологий Орловской области;
Ирина Раскина, начальник управления цифрового развития технического регулирования, Росстандарт.

Основные темы конференции

Отечественные решения для госсектора

Практический опыт

  • Цифровизация федерального уровня.
  • Цифровые решение на региональном уровне.
  • Цифровые муниципалитеты.
  • Цифровые проекты в компаниях с госучастием.

CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ-решений.

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 22000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: a4@cnews.ru, Четвернин Алексей.

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