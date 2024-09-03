Сбербанк перевел выпуск и обслуживание карт на собственную платформу

Сбербанк полностью перевел выпуск и обслуживание банковских карт клиентов на отечественную платформу процессинга, которая была запатентована и внесена в реестр отечественного программного обеспечения (ПО).

Банковское импортозамещение

Сбербанк полностью перевел выпуск и обслуживание банковских карт клиентов на собственную платформу процессинга на базе Platform V DataGrid, запатентованную и внесенную в реестр отечественного ПО. Об этом в начале сентября 2024 г. говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

В 2023 г. завершился пилотный проект для сотрудников банка, а с начала 2024 г. миграция перешла в массовую фазу и уже полностью завершилась. Всего процессинг Сбербанка обслуживает порядка 200 млн активных дебетовых и кредитных карт.

«Вопрос импортозамещения является для Сбербанка приоритетным. Наш новый процессинг отличается высочайшей надежностью и удобным функционалом. Это на 100% отечественное решение — еще один шаг к достижению технологического суверенитета России. Нам было важно не просто перевести карты на новую платформу, но и сделать это незаметно для клиентов, чтобы они не испытали никаких неудобств. Наша команда справилась. Миграция дебетовых карт прошла бесшовно, а кредитных карт - через их бесплатный перевыпуск, причем с более выгодными условиями», - сказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

Sberbank Сбербанк перевел выпуск и обслуживание карт на новую платформу на базе Platform V DataGrid

Мировая практика работы систем банковских карт основывается в большинстве случаев на технологиях с использованием баз данных (БД) Oracle. Сбербанк в рамках миграции подготовил совершенно новое решение с использованием новых уровней надежности и технологий. По словам разработчиков, предыдущее решение, ранее использовавшееся для процессинга карт, представляло собой монолитную архитектуру, состоящую из основной централизованной БД для обслуживания карточных операций, где 12 серверов БД обеспечения режима высокой доступности, 10 дисковых массивов и 38 серверов приложений. ИТ-архитектура имела определенные ограничения производительности и не позволяла увеличивать нагрузку на ИТ-систему.

В основе нового процессинга Сбербанка лежит Platform V DataGrid - это резидентная система управления базами данных (СУБД) для работы с данными в режиме реального времени от «СберТеха». Такой тип СУБД предназначен для финансовых систем с большим объемом транзакций, сервисов бронирования билетов, крупных маркетплейсов и биллинговых систем. Приложения на базе Platform V DataGrid стабильно работают даже при резком увеличении числа пользовательских запросов - например, во время распродаж и спецпредложений, когда нагрузка на сервисы возрастает в разы. Для работы с менее нагруженными данными российский банк использует Platfrom V Pangolin — реляционную СУБД корпоративного уровня, которая соответствует высоким требованиям к безопасности, доступности, надежности и производительности.

«У нас негласное правило: любые технологические решения, которые мы предлагаем рынку, мы сначала проверяем на себе. Думаю, лучшее доказательство высокой производительности и надежности платформы — тот факт, что уже несколько лет она успешно применяется в Сбербанка для оказания услуг почти 107 млн наших клиентов. Platform V позволила обеспечить технологический суверенитет Сбербанка и добиться значительных бизнес-результатов. Благодаря команде «СберТеха» наша цифровая платформа постоянно совершенствуется, появляются все новые и востребованные бизнесом продукты для решения задач импортозамещения и цифровой трансформации», - прокомментировал старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев.

По данным Сбербанка, в настоящее время услугами банка пользуются 109 млн клиентов. Банк - крупнейший эквайер и эмитент Европы и один из крупнейших эквайеров в мире. Нагрузка на процессинговую платформу Сбербанка доходит до 7 тыс. клиентских операций и 50 тыс. запросов к базам данных в секунду, и компоненты Platform V легко справляются с ней.

Стоит заметить, что технологическая платформа Platform V от Сбера заняла первое место в номинации «Платформа года для импортозамещения», об этом в 2023 г. объявлено на торжественной церемонии премии CNews «Импортозамещение года».

Финансовые показатели банка

В первой половине 2024 г. чистая прибыль Сбербанка достигла 816,1 млрд руб., следует из обобщенной отчетности группы по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). По сравнению с аналогичным периодом 2023 г. она увеличилась на 10,7% (тогда было 737,5 млрд руб.).

За второй квартал Сбербанк заработал 418,7 млрд руб., что на 5,4% лучше результата второго квартала. За этот период прибыль на акцию составила 18,13 руб. Рентабельность капитала (ROE) Сбербанка по итогам полугодия достигла 25%, показав рост именно во втором квартале (+1,7 п.п.).

«Сильные результаты первого полугодия в совокупности с ростом экономики дают основания поднять наш прогноз - рентабельность капитала превысит 23% за 2024 г.», — прокомментировал глава Сбербанка Герман Греф.

По информации РБК, Сбербанк таргетирует не уровень чистой прибыли, а значение рентабельности капитала. Но топ-менеджмент ранее пояснял изданию, что повышение прогноза по ROE косвенно означает и улучшение прогноза по финансовому результату.