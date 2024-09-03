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Подписано постановление о создании в России ГИС «Охота»

Правительство России утвердило постановление о создании государственной информационной системы (ГИС) управления в области охоты и охотничьих ресурсов. Создание ГИС предусмотрено федеральным законом от 19.12.2023 № 617-ФЗ, а положение закона, предусматривающие создание информационной системы (ИС).

Создание ГИС

Правительство России утвердило постановление о создании ГИС управления в области охоты и охотничьих ресурсов. Документ был опубликован в начале сентября 2024 г. на официальном сайте правительства.

Постановление подготовлено для реализации новых положений федерального закона об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, которые были приняты в декабре 2023 г.

Техническим заказчиком ГИС «Охота» является Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России, функциональным заказчиком и оператором - Министерство природных ресурсов и экологии (Минприроды) России, которое и будет развивать и эксплуатировать систему. Минприроды оказывает методологическое, экспертно-аналитическое сопровождение процесса создания ГИС «Охота».

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Unsplash - Sebastian Pociecha
Подписано постановление о создании ГИС «Охота»

«С 1 января 2025 г. в России начнет функционировать новая государственная ИС управления в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Постановление, определяющее порядок ее создания, развития и эксплуатации, подписано. ГИС позволит упростить взаимодействие органов власти в вопросах, затрагивающих интересы охотников-любителей и охотопользователей. В свою очередь это поможет сократить сроки предоставления государственных услуг в этой сфере», - сообщает пресс-служба Правительства России.

В составе новой ИТ-системы будет функционировать государственный охотхозяйственный реестр и другие реестры, связанные с охотой и охотхозяйствами.

По словам депутатов в Государственной думе России, это будет способствовать формированию достоверной информации о состоянии охотничьих хозяйств и охотничьих ресурсов, позволит своевременно выявлять и реагировать на изменения, происходящие под воздействием природных или антропогенных факторов.

Новая ИС будет взаимодействовать с цифровыми ресурсами Министерства внутренних дел (МВД) России, Федеральной налоговой службой (ФНС), Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН), Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Роскадастр), а также с ИТ-системами региональных структур, отвечающих за развитие охотничьего хозяйства. Оператором системы определено Минприроды России.

ГИС «Охота»

ГИС «Охота» в России позволит повысить эффективность и прозрачность государственного управления в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

Обеспечить взаимодействие федеральных органов исполнительной власти России и органов государственной власти субъектов России с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (ИП), осуществляющими виды деятельности в области охотничьего хозяйства, а также обеспечить своевременное и комплексное информирование юридических и физических лиц о состоянии охотничьих ресурсов и среды их обитания.

Автоматизировать комплекс мероприятий, направленных на сбор, накопление, передачу, хранение, защиту, обработку, поиск, преобразование и предоставление информации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов органам государственной власти, органам местного самоуправления, юридическим лицам для выполнения ими своих функциональных обязанностей и в виде предоставления услуг по информационному обеспечению для физических лиц.

ГИС «Охота» повысит информационное обеспеченность отрасли охотничьего хозяйства, необходимую для принятия управленческих решений, направленных на обеспечение устойчивого существования и устойчивого использования охотничьих ресурсов и сохранения их биологического разнообразия.

Административная ответственность

Незаконный отстрел или отлов диких животных, нарушение сроков охотничьих сезонов в 2024 г. и правил рыбалки влечет за собой штрафы и уголовную ответственность и именуется браконьерством.

Нарушение правил охоты (ст. 8.37 ч.1 КоАП РФ): штраф для граждан от 500 до 4 тыс. руб., возможна конфискация оружия либо лишение права на охоту до 2 лет; штраф для лиц, занимающих должности, составляет от 25 тыс. до 35 тыс. руб., возможна конфискация оружия.

Неоднократное нарушение правил охоты в течение года (ст. 8.37 ч.1.1): штраф для граждан от 4 тыс. до 5 тыс. руб., возможна конфискация оружия либо лишение права на охоту от 1 года до 3 лет; штраф для должностных лиц от 35 тыс. до 50 тыс. руб. с возможной конфискацией оружия.

Нарушение сроков охоты и охота неразрешенными видами оружия (ст. 8.37 ч.1.2): лишение граждан права на охоту от 1 года до 2 лет; штраф для должностных лиц от 35 тыс. до 50 тыс. руб., оружие могут изъять.

Непредставление охотинспектору охотничьего билета, путевки, разрешения на охоту или разрешения на хранение и ношение оружия (ст. 8.37 ч.1.3): лишение граждан права на охоту от 1 года до 2 лет; штраф для должностных лиц составляет от 25 тыс. до 40 тыс. руб., возможна конфискация оружия.

Пользование объектами животного мира без разрешения, если оно обязательно, либо с нарушением условий разрешения (ст. 7.11 ч.1): штраф для граждан от 500 до 1 тыс. руб.; штраф для должностных лиц от 1 тыс. до 2 тыс. руб.; штраф для юридических лиц от 10 тыс. до 20 тыс. руб.

Добыча копытных и медведей, относящихся к охотничьим ресурсам, без разрешения (если оно обязательно) или с нарушением условий разрешения (ст. 7.11 ч.2): лишение права на охоту на срок от 1 года до 3 лет.

Антон Денисенко

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