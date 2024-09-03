В Минздраве назначен новый ИТ-директор

Директором ИТ-департамента Минздрава России назначен Дмитрий Темнов. В российском здравоохранении продолжается цифровизация. В числе наиболее актуальных задач — информационная безопасность, импортозамещение и внедрение искусственного интеллекта.



Новый директор ИТ-департамента

Директором департамента цифрового развития и информационных технологий Министерства здравоохранения России назначен Дмитрий Темнов. Такие данные появились на сайте Минздрава в конце августа 2024 г.

Дмитрию Темнову 39 лет. По данным «Медвестника», он окончил МГТУ им. Н.Э. Баумана на факультете «Машиностроительные технологии». На сайте вуза опубликована одна научная работа, соавтором которой он является.

Ранее Темнов занимал должность начальника отдела цифровизации процессов в сфере здравоохранения и заместителем руководителя департамента цифрового развития и информационных технологий Министерства здравоохранения.

Перестановки в Минздраве

На посту директора Темнов сменил Вадима Ванькова, который руководил департаментом с марта 2021 г. Ваньков назначен заместителем министра здравоохранения вместо уволенного с этой позиции распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 августа 2024 г. Павла Пугачева. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Минздрав В Минздраве новый директор департамента цифрового развития и информационных технологий

О вступлении Пугачева в должность CNews писал в феврале 2020 г. Ранее он работал заместителем начальника управления Президента России по развитию ИКТ и инфраструктуры связи. В должности замминистра Пугачеву тогда предстояло курировать вопросы цифровизации российского здравоохранения.

Цифровизация здравоохранения

Только в 2024 г. на цифровизацию здравоохранения в регионах Правительство выделило 5 млрд руб. В 2024 г. должна закончиться реализация федерального проекта по созданию единого цифрового контура в здравоохранении, стартовавшего в 2019 г.

На конец 2023 г., по словам Пугачева, в Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) было зарегистрировано более одного млрд электронных медицинских документов. При этом с учетом общего числа пациентов медучреждений общее число таких документов оценивается в 10 млрд.

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), как писал CNews в августе 2024 г., получило из федерального бюджета 1,4 млрд руб. на обеспечение оказания услуг гражданам в электронном виде. В том числе речь идет об оказании помощи прикрепленным гражданам, а также об оказании услуг через ЕПГУ (Единый портал государственных и муниципальных услуг).

Актуальными задачами на ближайшее время является обеспечение информационной безопасности и импортозамещение. Все медицинские учреждения должны осуществить переход на отечественное ПО, в первую очередь в части операционных систем (ОС) и систем управления базами данных (СУБД).

Будет расширяться использование в здравоохранении искусственного интеллекта. В конце 2023 г. глава Правительства России Михаил Мишустин поручил Минздраву и Минфину предусмотреть финансирование внедрения ИИ-решений в медицине в рамках нового федерального проекта «Цифровые сервисы здравоохранения».