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В России хотят внедрить искусственный интеллект для проверки ЕГЭ

В России в ближайшее время изучат возможность привлекать искусственный интеллект (ИИ) к проверке экзаменационных работ на единый государственный экзамен (ЕГЭ). Кроме того, эксперты рассмотрят предложения о проведении экзаменов на компьютере.

Внедрение новой технологии

Использование ИИ для проверки экзаменационных работ ЕГЭ считается преждевременным шагом, однако такая возможность будет проанализирована в ближайшее время. Об этом в конце августа 2024 г. пишет издание «Интерфакс».

Со слов директора Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксаны Решетниковой, ИИ входит в нашу жизнь, но пока полностью доверить ИИ проверку ответов участников ЕГЭ в Министерстве науки и высшего образования (Минобрнауки) России не могут. В ФИПИ не исследовали этот вопрос, но обещают, что специалисты в ближайшее время этим займутся, чтобы получить достаточную информацию для анализа возможности включения ИИ в проверку ответов участников ЕГЭ в будущем. Ее слова цитирует агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

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В России планируют внедрить ИИ и нейросети в образование для проверки ЕГЭ в школе

Эксперты Рособрнадзора также рассмотрели предложения о проведении экзаменов в компьютерном формате и по итогам обсуждения решили изучить опыт Москвы, где часть предметов уже сдается на компьютере в рамках основной государственный экзамен (ОГЭ). По словам Решетниковой, возможность сдавать ЕГЭ и ОГЭ на компьютерах может появиться уже в 2030 г., но только при условии готовности к этому всех регионов страны.

Внедрение ЕГЭ и ОГЭ

ЕГЭ в качестве эксперимента стартовал в 2001 г. Первыми регионами-участниками стали Республика Чувашия, Марий Эл, Якутия, Самарская и Ростовская области. В первом ЕГЭ приняли участие более 30 тыс. выпускников. Тамбовщина вступила в эксперимент в 2004 г.

Несколько лет содержание заданий по всем предметам и организация процедур ЕГЭ дорабатывались: шел поиск оптимальных заданий, рассматривались варианты доставки материалов экзамена, оттачивалась работа экзаменационных комиссий, процедура апелляций. Все делалось для того, чтобы ЕГЭ стал всеобщим и объективным.

ЕГЭ в России официально ввели в 2009 г., и с тех пор не раз поднимался вопрос о необходимости его совершенствования. В марте 2023 г. Президент России Владимир Путин призвал улучшить систему ЕГЭ, напомнив о начетничестве, которое имеет место быть в этой системе. При этом он напомнил, что благодаря системе ЕГЭ у выпускников из регионов появляется возможность учиться в ведущих вузах страны.

Из года в год организация экзамена совершенствовалась: учитывались и устранялись ошибки и нарушения предыдущих лет. Так, в 2013 г. произошли массовые утечки заданий в сеть, и уже на 2014 г. для каждого часового пояса были разработаны свои варианты заданий. Кроме того, выпускники начали сдавать ЕГЭ под прицелом видеокамер. В 2015 г. ЕГЭ появился «голос»: добавилась устная часть по иностранным языкам, призванная оценить навыки говорения. Допуском к экзамену стало итоговое сочинение, обязательное для всех одиннадцатиклассников. Из ЕГЭ по русскому «угадайка» исчезла совсем. Математику разделили по сложности: на базовую, которая необходима для получения аттестата, и профильную - для поступления в вузы.

Более защищенными становятся методы доставки заданий в регионы. Для этого используются специальные защищенные интернет-каналы. Бланки вместе с заданиями печатаются прямо в аудиториях в день экзамена. Задания по всем предметам стали более творческими, а также нацеливающими выпускника мыслить аналитически.

Нейросети изменят экзамены

Первую масштабную апробацию компьютерной формы ЕГЭ по информатике проводили еще в 2018 г. И регионы, которые в ней участвовали, высказали свои опасения. Самые тонкие места - вовсе не разработанные задания, а слишком разное, порой - устаревшее, порой - недостаточное, оборудование. Нехватка подготовленных специалистов. Из-за этого на апробации возникали сбои. Предстоит справиться с проблемами, которые пока задерживают перевод ЕГЭ в компьютерный формат.

Анализ видеофрагментов, поиск информации и причем не обязательно в интернете. Это может быть поиск по базе данных (БД), специально созданной энциклопедии, отрезанной от сети в целях безопасности. Очень большие возможности компьютерный формат дает для таких предметов, как география или история. Сейчас в них есть задания на анализ карт. Компьютер даст возможность сделать их интерактивными: изображать движение войск, климатические изменения в динамике. Появится возможность включать видеофрагменты по астрономии, биологии, физике и химии. По иностранным языкам в задания можно добавлять аудиозаписи, полноценно погружающие экзаменуемых в коммуникативную ситуацию.

В некоторых международных экзаменах по иностранному языку уже есть подобная технология. В настоящее время уже есть ИИ-алгоритм, в нем собраны сотни тысяч ответов экзаменуемых со всех концов света. Технология в тестовом режиме проверяет не только краткие письменные ответы, но даже развернутые эссе и устные ответы: фиксирует правильное произношение и использование слов, лексический запас. Софт даже может считывать речь по таким опорным точкам, программа может поставить оценку, но имеет ли смысл внедрения технологии, пока под вопросом.

С одной стороны, в перспективе это могло бы существенно облегчить обработку результатов экзамена по иностранному языку. На всероссийской олимпиаде по информатике уже используется программное обеспечение (ПО), позволяющее тестировать составленные участниками программы и по сути оценивать их.

С другой стороны, специалисты размышляют о целесообразности такого подхода в ЕГЭ. Последние 5-6 лет они очень серьезно меняли задания и критерии их оценки. Цель - уйти от шаблонов и натаскивания на определенный алгоритм. Принцип делай раз, делай два, делай пять - и у тебя будет 100 баллов больше не работает. С каждым годом экзамен становится все более тонко настроенным. И оценка «верно» или «неверно» дополняется большим спектром нюансов. В ЕГЭ появляется больше креативной, творческой составляющей, больше возможностей для самовыражения. Сотрудники Минобрнауки России высоко оценивают нестандартное мышление - и это касается не только гуманитарных предметов. Поэтому автоматическое оценивание сочинений, нестандартных решений задач по математике, физике, химии нуждается в серьезном исследовании, и однозначного ответа в настоящее время нет.

Антон Денисенко

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