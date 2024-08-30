CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Свободное ПО Софт Бизнес Телеком Интернет ИТ в банках ИТ в госсекторе Ритейл Интернет
|

Россия под атакой финансовых мошенников и проправительственных хакеров-наемников

В России большинство успешных ИТ-атак первых шести месяцев 2024 г. совершили профессиональные хакеры-наемники и проправительственные группировки. Злоумышленники проникают в российские ИТ-системы через скомпрометированные аккаунты сотрудников компаний или ведомств.

Рост уровня квалификации хакеров

С января по июнь 2024 г. около 60% успешных целевых ИТ-атак на российские компании и ведомства проводились профессиональными хакерами-наемниками или же группировками. Такие данные следуют из отчета центра исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК «Солар» (входит в ПАО «Ростелеком»). Эксперты по информационной безопасности (ИБ) проанализировавших 30 случаев успешных кибератак.

Команда центра исследования киберугроз Solar 4RAYS участвует в расследовании десятков ИБ-инцидентов в российских частных и государственных организациях. В ходе расследований эксперты собирают множество данных о характеристиках ИТ-атак, анализ которых позволяет сформировать представление об актуальных тактиках, техниках и процедурах злоумышленников, оценить уровень ИБ-риска для конкретной организации и в конечном итоге выстроить эффективную защиту ИТ-инфраструктуры от профессиональных киберпреступников. Исследование содержит информацию об атакованных отраслях, целях злоумышленников, их техниках и тактиках. Также в отчете представлены основные характеристики обнаруженных экспертами кибергрупировок.

altumcode-u0tbtn8ur8i-unsplash_1.jpg

Unsplash - AltumCode
Финансовые мошенники и хакеры-наемники стояли за большинством кибератак на Россию в 2024 году

Согласно исследованию, технический уровень хакеров и квалификации среди злоумышленников растет, все чаще заявляют о себе профессиональные хакеры, атакующие цели по заказу. Так, в первой половине 2023 г. они совершили 10% всех расследованных ИТ-атак, а в 2024 г. уже 44%. Хакеры-наемники в 2024 г. обогнали мошенников (28%), хакерские группировки (16%) и автоматические сканеры (12%). Лидеры 2023 г. из числа хактивистов и киберхулиганов вообще пропали из поля зрения экспертов, а заказчиками взломов часто становятся правительства других стран.

Цели злоумышленников и характерные черты

По данным Solar 4RAYS ГК «Солар», главная цель злоумышленников - кибершпионаж. Заполучив нужную информацию, хакеры стараются нанести как можно больше ущерба инфраструктуре жертвы, шифруя данные без требования выкупа. Чаще всего жертвами становятся государственные организации (31% расследованных случаев атак), компании в сфере промышленности (22%), телеком (10%) и ИТ-разработка (10%).

Самыми популярными методами проникновения в ИТ-систему стали скомпрометированные аккаунты компаний (43%) и уязвимости в вэб-приложениях (43%). Популярный в 2023 г. фишинг (тогда его использовали в 31% проанализированных кибератак) в 2024 г. применяли всего в 7% случаев. Средняя длительность ИТ-атак (с момента проникновения в ИТ-систему до момента обнаружения активности) составила от нескольких дней до полугода, при этом каждый третий инцидент длился меньше недели.

Точно определить национальность хакеров ИБ-экспертам не удалось, но большинство из них (включая группировки Lifting Zmiy, Shedding Zmiy, Moonshine Trickster, Morbid Trickster, Fairy Trickster) - выходцы из Восточной Европы или (группировка Obstinate Mogwai) Азии. Происхождение двух хакерских групп (NGC6160 и NGC4020) установить на данный момент еще не удалось.

Инженер группы расследования инцидентов Solar 4RAYS ГК «Солар» Геннадий Сазонов рассказал о том, что перемены в способах проникновения злоумышленников в ИТ-системы связан в первую очередь с большим количеством утечек персональных данных из различных организаций и ведомств. Сазонов отметил и то, что хакеры всегда использовали взломанные аккаунты для проникновения в ИТ-инфраструктуру. Но этот способ был не так популярен, как фишинг или эксплуатация уязвимостей в публично доступных веб-приложениях, так как требовал дополнительных действий по добыче учетных данных. По его словам, злоумышленники время от времени обращаются к сотрудникам компаний-целей с предложением продать им доступ или рассылают им фишинговые письма с троянами-стикерами или вредными ссылками, а в некоторых случаях хакеры могут сохранить учетные данные от предыдущего взлома.

Другим направлением для кибератак, таким же популярным, как и атаки через аккаунты, согласно исследованию экспертов ГК «Солар», являются веб-приложения. Инженер ООО «Монт» Дмитрий Наумов рассказал, что веб-приложения, даже внутрикорпоративные, бывают доступны извне. Обычно это связано с особенностями сетевой архитектуры или сделано для удобства ИТ-отделов компаний. Это дает злоумышленникам дополнительный вектор кибератаки. Для того чтобы защитить веб-приложения, Наумов порекомендовал пользоваться сочетанием фаерворла веб-приложений (web application firewall, WAF), EDR-решений (Endpoint detection and response) и центров ИБ-мониторинга (SOC). Ведь комбинация WAF, EDR и SOC превратит веб-приложения из самого уязвимого звена в ИТ-инфраструктуре компании в одно из самых защищенных.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

Число атак на российские Linux выросло в 85 раз

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

В России хотят внедрить искусственный интеллект для проверки ЕГЭ

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad SE 11": семейный планшет со стилусом

Обзор Acer Swift Edge 16: тонкий и легкий ноутбук премиум-класса

Обзор HUAWEI FreeClip: флагманские наушники открытого типа

Показать еще

Наука

Галактический переворот: обнаружены скрытые спутники Млечного Пути

Ликбез RnD.CNews: почему еда в космосе кажется невкусной

Толстый лед спутника Юпитера — ключ к инопланетной жизни?
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Создан самый бесполезный в мире одноплатный компьютер
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Стеклянные накопители будут тысячелетиями хранить десятки петабайт...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS