Финансовая разведка России в третий раз подряд не сумела закупить ПК

Очередная госзакупка ПК для Росфинмониторинга – 576 моноблоков и ПО к ним на 108 млн руб. – вновь остановлена из-за неверного оформления документов.

Роковые неточности

В третий раз у Росфинмониторинга не удается закупить компьютеры по причине неверного оформления документов при размещении госзакупки. Предмет закупки – 576 моноблоков, и по 576 штук различного программного обеспечения к ним. Определение поставщика госзакупки на 108 млн руб. в части заключения контракта приостановлено по требованию контрольного органа из-за жалобы от ООО «Гигант-Компьютерные системы». Согласно жалобе, допущена ошибка в формировании групп товаров, что вводит в заблуждение участников закупки.

Подобные оплошности при оформлении Росфинмониторингом извещения об осуществлении закупки ПК происходят не впервые.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) выполняет роль финансовой разведки Российской Федерации. Ее функции как федерального органа исполнительной власти это противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и распространению оружия массового уничтожения. Также в сфере деятельности Росфинмониторинга – выработка государственной политики и нормативно-правового регулирования в этой сфере, координация соответствующей деятельности федеральных органов исполнительной власти и т.д.

Первые неудачи

CNews уже писал о первых двух попытках госзакупок ПК финансовой разведки России в мае и июне 2024 г. Тогда в обоих случаях все закончилось самостоятельной отменой закупок после запросов электронного аукциона по оформлению закупки о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки.

В запросе электронного аукциона по первой госзакупке указывалось на описание объекта закупки по КТРУ (каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) без указания дополнительных характеристик.

В случае второй госзакупки, претензии касались описания предмета закупки по процедуре технического задания в плане совместимости операционной системы автономных рабочих мест (АРМ) с имеющимся у заказчика программным комплексом ALD Pro. Там же говорилось о необоснованности проведения закупки компьютерного оборудования и программного обеспечения одним лотом, при том, что в КТРУ для этого предусматриваются разные коды. Помимо этого, в запросе указывалось на объединение в один лот различных видов и назначений работ.

Новое воплощение первых закупок

Согласно комментарию Росфинмониторинга CNews, закупки были отменены в связи с изменением потребности. В дальнейшем планировалось уточнить количество и состав закупаемого оборудования и в первой половине августа 2024 г. разместить закупку на официальном сайте госзакупок.

Первая закупка на 101,7 млн руб. включала 414 АРМ и 80 ноутбуков, в том числе портативные в защищенном исполнении, предназначенные для работы в сложной среде эксплуатации, а также услуги по установке компьютеров и периферийного оборудования.

Из второй закупки на 85,1 млн руб. ноутбуки исчезли и остались только 414 АРМ и услуги по установке компьютеров и периферийного оборудования.

Резонно предположить, что новая закупка компьютеров для Росфинмониторинга, размещенная на сайте госзакупок 15 августа 2024 г., является логичным развитием первых двух отмененных закупок.

Сумма этой закупки ненамного превышает суммы по первой и по второй закупкам и составляет 108 млн руб. Как и в первых двух закупках от Росфинмониторинга, речь идет о настольных ПК. Предметом закупки стали уже 576 моноблоков, и по 576 штук различного ПО: операционные системы, пакет офисных программ, а также «Оригиналы программного обеспечения прочие».

Если говорить о технических характеристиках ПК в разных закупках, то они во многом совпадают по таким требованиям как возможность механической блокировки видеопотока встроенной камеры, предназначение для использования в государственных информационных системах класса защищенности не ниже К1, наличие механизма двухфакторной аутентификации, в том числе с возможностью использования для аутентификации смарт карт eSmart Token и т. п. Небольшие отличия в характеристиках ПК в разных закупках можно объяснить проведенным Росфинмониторингом перед новой закупкой уточнением «количества и состава закупаемого оборудования»: число закупаемых компьютеров серьезно увеличилось, их технические характеристики стали несколько ниже.

Ошибки третьей попытки

Уже 22 августа 2024 г. на сайте появилась жалоба компании «Гигант-Компьютерные системы» по содержанию извещения о проведении электронного аукциона.

Первым пунктом жалобы указывается на запрет объединять в одну закупку товары, к которым применяются условия допуска, с товарами, которые можно закупать без них.

Во-вторых, несмотря на необходимость поставки именно АРМ, в структурированном виде описания объекта закупки требования к АРМ изложены как требования к отдельным товарам «Моноблок» и «Системы операционные на электронном носителе», «Пакет офисных программ», «Оригиналы программного обеспечения» и прочие.

Наконец, на закупку оборудования (моноблоки) и ПО (пакет офисных программ) в одном лоте, указано как на неправомерное объединение в один лот товаров, не связанных друг с другом.

Как и в первых двух случаях, в извещении о проведении электронного аукциона по третьей закупке ПК для Росфинмониторинга отмечены проблемы с правильностью оформления документов. Например, бросается в глаза повторяющаяся ошибка с объединением в один лот неподходящих для этого товаров.

26 августа 2024 г. определение поставщика было приостановлено из-за жалобы. Однако в тот же день на странице госзакупки был размещен «Протокол подведения итогов определения поставщика», и в связи с размещением протокола закупка была автоматически переведена на этап «Определение поставщика завершено». Название компании-победителя пока остается неизвестным.

CNews попросил Росфинмониторинг и компанию «Гигант-Компьютерные системы» прокомментировать ситуацию вокруг госзакупки и готов опубликовать комментарии.