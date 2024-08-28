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«Софтлайн» пошел войной на «дочку» Минобороны. Гигантская компания с выручкой в десятки миллиардов под угрозой банкротства

«Софтлайн» намерен обанкротить строительное предприятие Минобороны. Готовится обращение в суд, причина конфликта держится в тайне. «Дочка» ведомства и раньше подвергалась подобным нападкам – она сумела пережить свыше 210 попыток принудительного банкротства за последние семь лет.

В суд за банкротством

Российский ИТ-интегратор «Софтлайн» готовится обратиться в суд с целью обанкротить АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ), пишет РБК. Это дочернее предприятие российского Минобороны, работающее в сфере строительства.

Основная сфера деятельности ГУОВ – это реконструкция имеющихся и строительство новых объектов для российского Минобороны. К ним относятся жилые здания, спортивные объекты и образовательные учреждения, а также культурные и специализированные строительные объекты, которые необходимы министерству.

Ведомство управляет ГУОВ посредством АО «Гарнизон». В настоящее время организация занята своей реорганизацией – как пишет РБК, к ней должны присоединиться несколько юрлиц, но пока неизвестно, каких именно.

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Softline
Намерения «Софтлайн» весьма серьезны

Отметим, что финансовая отчетность ГУОВ в публичное поле не попадает на протяжении последних семи лет. Наиболее актуальная информация датирована 2017 г. – за этот год компания получила выручку в размере 68 млрд руб.

План есть, причин нет

К моменту выпуска материала причины, побудившие «Софтлайн» начать подготовку иска о признании ГУОВ банкротом, компания не раскрывала. На вопрос редакции CNews представители «Софтлайн» от комментариев отказались. Как правило, такие иски подаются по причине задолженности.

Пока известно лишь, что у «Софтлайн» ранее были связи с ГУОВ. РБК пишет, что компания была подрядчиком ГУОВ – в ее задачи входили поставки ПО сбежавшей из России в 2022 г. корпорации MicrosoftWindows, Exchange Server и SQL Server.

За сутки до того, как стало известно о желании «Софтлайна» обанкротить ГУОВ, ИТ-интегратор за долги забрал два хостинг-провайдера у своего бывшего акционера – группы Noventiq. За $6,6 млн он выкупил у нее хостинг-провайдеров из России и Белоруссии «АктивХост.ру» и «Активные технологии». Сделка была осуществлена путем взаимозачета задолженности между сторонами.

Максимальный уровень защиты от банкротства

Как пишет, РБК, «Софтлайн» – далеко не первая компания, желающая поставить рядом с названием ГУОВ статус «Банкрот». За последние семь лет, что компания не публикует свою финансовую отчетность, ее пытались обанкротить более 210 раз. А поскольку организация по-прежнему функционирует, все эти попытки успехом по тем или иным причинам не увенчались.

В числе тех, кто предпринимал эти попытки, был, например, «Альфа-банк». Он подал соответствующий иск к ГУОВ из-за ее задолженности в размере 6,3 млрд руб. – деньги, по информации издания, были выделены для «текущей деятельности» компании. ГУОВ выплатила весь долг, конфликт был исчерпан.

В конце 2023 г. по неизвестной причине было прекращено рассмотрение аналогичного иска к ГУОВ со стороны Промсвязьбанка. Он подал его в 2022 г., а сумма требований составляла 19 млрд руб.

В течение восьми месяцев 2024 г. было как минимум три попытки обанкротить ГУОВ. За ними стоят компании «Инфострой», «СК Северо-Запад» и «Мирастрой Механизация», заявившие о своем намерении подать в суд заявление о признании ГУОВ банкротом. Общее количество подобных попыток с 2018 г. – 214, инициаторами были как компании, так и индивидуальные предприниматели. В списке тех, кто когда-либо обращался в суд с требованием о взыскании денежных средств, есть и само Минобороны. Иск ведомство подало в 2016 г., сумма требований – около 1,2 млрд руб.

Отметим также, что история ГУОВ за последние годы связана с громкими арестами руководства. Для примера, в 2019 г. компанию возглавил Евгений Горбачев, а спустя два года его задержали по решению Гагаринского суда Москвы. Он был обвинен в хищении на 232 млн руб. при помощи мошенничества, а эти деньги были выделены на строительство различных объектов Минобороны в Арктике.

До Горбачева пост гендиректора ГУОВ занимал Тимур Иванов. Он руководил компанией с октября 2015 по март 2016 гг., а в мае 2016 г. был назначен замминистра обороны. В 2024 г. Иванов был арестован по делу о взятке.

Геннадий Ефремов

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