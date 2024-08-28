Гендиректора «дочки» «Роснано» арестовали за растрату миллиардов, вложенных в «планшет Чубайса»

В СИЗО отправлен Борис Галкин, генеральный директор «дочки» «Роснано» компании «Пластик лоджик». В нее были влиты миллиарды рублей, но она так и не построила завод по производству презентованных Путину «планшетов Чубайса» — электронных книг с гибким дисплеем для российских школ.



Арест гендиректора «Пластик лоджик»

В Москве арестован и отправлен в СИЗО Борис Галкин, генеральный директор компании «Пластик лоджик», пишет ТАСС. Галкину предъявлено обвинение в растрате денежных средств, выделенных «Роснано», признанной потерпевшей стороной по этому делу.

Уголовное дело в отношении Бориса Юрьевича Галкина было возбуждено 21 апреля 2023 г., рассказал представитель правоохранительных органов агентству, по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК России (растрата в особо крупном размере).

ООО «Пластик Лоджик» (первоначально ЗАО «Пластик Лоджик» – совместное предприятие «Роснано» и британской компании Plastic Logic, созданное в 2010 г. с целью налаживания производства «гибких пластиковых дисплеев» на территории России.

Вложения «Роснано» в «планшет Чубайса»

ООО «Пластик Лоджик» известно в первую очередь как разработчик провального проекта «планшета Чубайса» – электронной книги Plastic Logic 100, предназначенной для российских школ.

Планшет был построен вокруг ARM-процессора Marvell 800 МГц, на борту несло твердотельный накопитель емкостью 4 ГБ. Читалка была оснащена монохромным экраном с диагональю 10,7 дюймов с емкостным сенсором. Тип экрана был обозначен как Plastic Paper, то есть экран на «электронных чернилах», выполненный с применением технологий «пластиковой электроники».

Устройство Анатолий Чубайс (на тот момент глава «Роснано») лично представлял Владимиру Путину (на тот момент глава Правительства; ныне — президент России) 18 августа 2011 г. Инвесторы из «Роснано» заявляли тогда, что строительство подмосковного завода начнется в 2011 г., а первые «пилотные» партии продукции появятся в 2013-2014 гг.

В 2011 г. на запуск производства было выделено свыше 12 млрд. руб., как писало издание Tadviser весной 2015 г. В 2015 г. «Пластик Лоджик» перешла под полный контроль «Роснано». С разрешения ФАС компания увеличила свою долю в капитале «Пластик Лоджик» до 100%. Сумму сделки ее стороны не раскрывали.

Ни денег, ни планшетов

К концу 2021 г. производство так и не было налажено. Возможная причина — отсутствие рентабельности. Гибкие дисплеи, которые предполагалось поставлять для ридеров, выходили дороже обычных и были недолговечны из-за быстро окисляющейся используемой в них органики.

В октябре 2020 г. стало известно, что Правительство обсуждает банкротство «Роснано». Госкорпорация накопила многомиллиардные долги с 2016 г., а в последний раз обязательства по облигациям компании выплачивали за счет государства.

В 2023 г. «Роснано» впервые взыскало финансовые средства в размере 700 тыс. руб. с «Пластик Лоджик» – задолженность по договору предоставления займов. Иск, поданный «Роснано» к собственной «дочке», рассматривался в Арбитражном суде Москвы. Но это лишь небольшая часть потерянных «Роснано» вливаний в «Пластик Лоджик».

В феврале 2024 г. CNews писал, что «Роснано» собирается обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании своей 100-процентной дочки ООО «Пластик Лоджик» банкротом. На протяжении нескольких лет дочерняя компания демонстрировала крайне слабые финансовые показатели. В период с 2014 по 2021 гг. она показала совокупный убыток на уровне более чем 11,5 млрд руб. при выручке, не достигшей даже 10-миллионной отметки.