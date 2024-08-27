Федеральной таможне сорвали третью подряд попытку купить антивирус «Касперского» больше, чем на полмиллиарда

Жалоба компании АКБ «Барьер» остановила третий раз запущенную госзакупку лицензий антивирусного ПО Kaspersky Total Security для бизнеса и лицензий Kaspersky Security для ФТС за 549 млн руб.

Третий блин комом

Электронный аукцион на госзакупку для Федеральной таможенной службы более чем на полмиллиарда рублей был остановлен жалобой ООО АКБ «Барьер». Начальная цена стартовавшей в третий раз закупки ПО от «Лаборатории Касперского», размещенной на сайте госзакупок 6 августа 2024 г., составляет 549 млн руб. Предмет госзакупки – лицензии антивирусного программного обеспечения Kaspersky Total Security для бизнеса и лицензии Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред на 2024-2025 гг. Жалоба была подана 21 августа 2024 г. и 23 августа 2024 г. определение поставщика было приостановлено. Тем не менее, в тот же день на странице госзакупки был размещен протокол подведения итогов определения поставщика, завершающего работу комиссии. Поэтому в связи с размещением протокола 23 августа 2024 г. закупка была автоматически переведена на этап «Определение поставщика завершено».

Сейчас у заявки на сайте госзакупок два статуса – «Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) приостановлено по жалобе» и упомянутый выше «Определение поставщика завершено».

Две первых неудачи

Ранее CNews писал как ФТС был вторично запущен электронный аукцион на госзакупку лицензий антивирусного программного обеспечения от «Лаборатории Касперского». Извещение о проведении электронного аукциона было размещено на сайте госзакупок 18 июля 2024 г., а 30 июля 2024 г. определение поставщика было отменено на основании решения заказчика, то есть ФТС.

Первая же попытка госзакупки, о которой CNews также рассказывал, предпринималась 15 мая 2024 г., но также была отменена.

Новое начало

Сейчас в планах ФТС – приобретение 43477 лицензий «Неисключительное право Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition. 5000+ Node 1 year Renewal License» и 36592 лицензии «Неисключительное право Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред, Server Russian Edition. 5000+ VirtualServer 1 year Renewal License» на 2024-2025 гг.

В настоящий момент в электронном аукционе участвуют четыре заявки без указания названий компаний.

Четыре пункта претензий

В жалобе ООО АКБ «Барьер», размещенной на странице госзакупок, компания называет себя потенциальным участником закупки. Жалоба состоит из четырех пунктов.

Во-первых, в проекте государственного контракта не учтена необходимость уплаты НДС. В состав закупки входят ПО (продление действующих лицензий), установочный комплект ПО, включающий материальные носители и техническая поддержка. При этом в проекте госконтракта стоимость и возможность прописать наличие/отсутствие НДС по каждому из вышеуказанных элементов предмета закупки не выделена.

Затем, как указано в жалобе, условия проекта госконтракта не позволяют однозначно определить объем обязательств поставщика. А отсутствие в аукционной документации проекта лицензионного/сублицензионного соглашения приводит к неоднозначному понимаю условий предоставления неисключительных прав использования ПО. Таким образом, не устраненная в проекте госконтракта неоднозначность поставила участников закупки в заведомо неопределенную позицию: нет реальной возможности в полном объеме оценить перспективы и риски участия в данной закупке.

В-третьих, согласно документу, заказчик установил излишние требования к технической поддержке ПО. Требования, указанные в техническом задании, выходят за рамки предоставления стандартной технической поддержки. Их исполнение возможно при покупке платной расширенной программы поддержки «Бизнес» (MSA Business) или при покупке платной премиальной лицензии «Kaspersky Premium Plus». При этом в извещении и в обосновании начальной максимальной цены контракта заказчик не указал дополнительную услугу и не учел рыночную стоимость расширенной программы техподдержки. Следовательно, указывается в жалобе, участники не могут подать заявки, соответствующие требованиям извещения и документации. Причина этого в том, что стандартная техподдержка, включенная в стоимость указанных заказчиком лицензий, не соответствует требованиям технического задания.

Наконец, авторы жалобы считают, что заказчиком не обосновано соответствие закупаемых лицензий фактическому количеству оборудования. Такой вывод следует из сравнения данных по количеству требуемых неисключительных прав ПО из предыдущей закупки ФТС этого продукта в 2021 г. с цифрами из нынешней закупки. Несмотря на прошедшее время, за которое закрывались контрольно-пропускные пункты на разных участках российской границы, и сокращалась фактическая численность сотрудников таможенных органов, число закупаемых лицензий не изменилось.

По четырем перечисленным причинам АКБ «Барьер» считает документацию об электронном аукционе составленной с нарушением требований законодательства Российской Федерации, в том числе, Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

CNews обратился к участникам госзакупки с просьбой прокомментировать ситуацию и готов опубликовать комментарии.