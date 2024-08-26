В России начинается серийное производство плазменных двигателей для наноспутников

На базе НИЯУ МИФИ начинается серийное производство плазменных двигателей для нано- и микроспутников. На данный момент запущено три аппарата с такими двигателями, а спрос составляет 70 штук в год.

Планы МИФИ

МИФИ начинает серийное производство плазменных двигателей для малых космических аппаратов, пишет ТАСС. Первые продажи планируется осуществить уже до конца 2024 г.

«Задачей инновационного предприятия станет серийное производство двигательных установок, включая плазменные, предназначенных для малых космических аппаратов - нано- и микроспутников (формата CubeSat и их аналогов по габаритам), а в перспективе — и для космических аппаратов большей массы и размеров», — сказали в представители университета.

Наноспутники могут заниматься дистанционным зондированием Земли (ДЗЗ), в том числе оперативным выявлением стихийных бедствий, собирать данные о перемещении морских и воздушных судов (AIS, ADS-B), поддерживать интернет вещей (IoT), обеспечивая связь с удаленными автономными метеорологическими и океанографическими станциями по Северному морскому пути.

Плазменный двигатель

Производством будет заниматься созданное при МИФИ малое инновационное предприятие ООО СТАР («Спутниковые технологии и астроразработки»), учредителем которого является сам университет и группа его сотрудников. Двигатели будут собираться на территории и инфраструктурной базе НИЯУ МИФИ.

НИЯУ МИФИ МИФИ начинает серийное производство плазменных двигателей для малых космических аппаратов

Главное к нынешнему моменту изделие компании СТАР — плазменная двигательная установка VERA (Volume-Effective Rocket-propulsion Assembly). Ее разработали в Лаборатории плазменных ракетных двигателей НИЯУ МИФИ. По словам разработчика этого устройства главного инженера компании СТАР, старшего преподавателя Института лазерных и плазменных технологий МИФИ Игоря Егорова, она является лучшей в России среди двигателей такого класса по габаритам, массе, энергоэффективности и безопасности в эксплуатации.

До сих пор три запущенных в космос аппарата были оснащены двигательными установками VERA, и среди них — собственный спутник НИЯУ МИФИ «Святобор-1», предназначенный для дистанционного зондирования Земли в части наблюдения и контроля лесных пожаров.

НИЯУ МИФИ Наноспутник «Святобор-1»

Объем российского рынка для двигателей такого типа составляет около 70 установок в год. Такую оценку на основе реального запроса потенциальных покупателей, таких как космические компании ООО «Спутникс» и ООО «Геоскан», дал генеральный директор СТАР, доцент МИФИ Евгений Степин.

Преимущества плазменного двигателя

Испытания VERA сотрудники лаборатории плазменных двигателей института «Лаплаз» НИЯУ МИФИ совместно с представителями компании «Спутникс» (входит в Sitronics Group) начали в 2021 г. Об этом писал CNews.

«Разработчики наноспутниковых группировок сталкиваются с проблемой отсутствия достаточно компактных двигательных установок, которые позволили бы спутникам занять и затем эффективно длительное время поддерживать необходимые позиции в орбитальной плоскости. С двигателем VERA эта проблема будет решена, что даст мощный толчок для развития недорогих спутниковых систем нового поколения», — сказал тогда руководитель лаборатории плазменных и реактивных двигателей института «Лаплаз» НИЯУ МИФИ Игорь Егоров.

Оснащенные плазменными двигателями наноспутники могут самостоятельно удерживать свое положение на орбите и в конце своей жизни снизить высоту орбиты, сократив в два-три раза время до сгорания в верхних слоях атмосферы. Двигатель позволяет уводить в атмосферу Земли спутники с истекшим сроком активного существования, тем самым избавляя околоземное пространство от космического мусора. Кроме того, эти двигательные установки позволяют выстраивать и оптимально распределять над земной поверхностью аппараты, входящие в многоспутниковые группировки.