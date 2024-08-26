CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Законодательство Инвестиции и M&A ИТ в госсекторе Техника
|

Госплатформа для выявления хозяев криптокошельков обойдется в 10,6 миллиардов рублей

Росфинмониторинг получит до 2030 г. 10,61 млрд руб. на развитие цифровой платформы в сфере борьбы с отмыванием денежных средств. Одной из ее функций является мониторинг криптовалютных транзакций, обеспечивающая деанонимазцию владельцев биткойн-кошельков.

Затраты на цифровизацию Росфинмониторинга

Федеральный бюджет потратит в 2021-2030 гг. 10,61 млрд руб на финансирование мероприятий по обеспечению развития Единой информационной системы (ЕИС) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Это следует из федерального проекта «Цифровое государственное управление» (ЦГУ) национальной программы «Цифровая экономика».

Основой для данного мероприятия станет создание и развитие интеллектуальной цифровой технологической платформы для участников Национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).

К указанной цифровой платформе должно быть подключено пять федеральных органов исполнительной власти, а ЕИС Росфинмониторинга должна обеспечить предоставление сервисов координации и поддержки. Кроме того, запланировано функционирования сервиса мониторинга анализа криптовалютных транзакции.

tsifrovoj_rubl330.jpg
Фото: ededchechine на Freepik
Росфинмониторинг получит до 2030 г. 10,61 млрд руб. на развитие цифровой платформы в сфере борьбы с отмыванием денежных средств

Пресс-секретарь Росфинмониторинга Ирина Рязанова сообщила CNews, что ведомство, являясь координатором национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, на постоянной основе осуществляется развитие информационных технологий, направленных на предупреждение, выявление и пресечение фактов противоправной деятельности. В соответствие с федпроектом ЦГУ, были разработаны интеллектуальная цифровая технологическая платформа ПОД/ФТ/ФРОМУ и сервис мониторинга и анализа криптовалтных транзакции.

Как развивалась Единая информационная система Росфинмониторинга

ЕИС Росфинмониторинга стала создаваться с 2001 г. с момента появления самой службы. Задачей являлось создание «эффективного» инструмента, обеспечивающего информационную поддержку деятельности Росфинмониторинга и национальной системы ПОД/ФТ и соответствующего требования FATF (межправительственная организация, занимающая выработкой рекомендаций в сфере противодействия отмыванию денег). Как рассказывал в публикации в журнале «Финансовый контроль» начальник управления развития информационных технологий финансового мониторинга Росфинмониторинга Михаил Федоров, на первом этапе (с 2011 по 2014 гг.) происходило накопление данных и наработка нормативно-правовой и методической базы.

При помощи зарубежных партнеров создавалась базовая вычислительная и коммуникационная инфраструктура и производилась разработка базовых учетных и аналитических подсистем. В то время служба в среднем получала 40 тыс. сообщений в сутки.

Во время второго этапа развития ЕИС Росфинмониторинга - 2014-18 гг. - перед службой были поставлены новые задачи в рамках исполнения функций Национального центра по оценке угроз и рисков национальной безопасности, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. В их числе: контроль за расходованием бюджетных средств при выполнении государственного оборонного заказа, контроль за финансовыми операциями стратегического характера и противодействие возросшей деятельности международной террористической организации ИГИЛ.

В связи с появлением новых задач было принято решение о создании ЕИС-3. На данном этапе внедрялся риск-ориентированный подход (он лег в основу создания Центра оценки рисков), создавалась система взаимодействия с подотчетными организациями через личные кабинеты, развивались ЦОД и ИТ-инфраструктура (было построено хранилище данных, информация в котором организована в виде опорных реестров информационных объектов, а также внедрена подсистема их автоматической классификации).

Также был реализован практический отказ от бумажных носителей при взаимодействии с подотчетными организациями, получили развитие аналитические инструменты на основе отечественной платформы iRule и разработан механизм обработки неструктурированных данных.

Основным нововведением ЕИС-3 стала возможность автоматически выявлять, идентифицировать и классифицировать информационные объекты из любых ресурсов, поступающих в Росфинмониторинг. «Аналитик в своей деятельности использует уже размеченные данные и применяет инструменты макростатистического, визуального и предикативного анализа, - объясняет Федоров. - Благодаря этому способность системы обрабатывать поступающую информацию увеличилась в разы сегодня мы принимаем в 15 раз больше сообщений в сутки (600 тыс.), включая новый вид сведений - сообщения о подозрительной деятельности».

Искусственный интеллект в борьбе с обмыванием денег

В то же время прошедшие в 2019 г. оценочные мероприятия FATF и опыт эксплуатации ЕИС высветил ряд проблемных вопросов, признает Федоров. Повышение уровня цифровизации и доступности сети интернет, появление новых каналов и способов проведения финансовых операций и информационных технологий (криптовалюты, блокчейн, искусственный интеллект) требуют непрерывности и опережающего обновления среды ПОД/ФТ. «В этих условиях стоящие на вооружении инструменты и ресурсы зачастую не соответствуют уровню цифровой экономики», - говорит Федоров.

В результате в 2020 г. стартовал новый этап жизненного цикла ЕИС Росфинмониторинга - этап цифровой трансформации, в которую должны быть включены все участники системы ПОД/ФТ, имеющие различные центры развития. Базовым элементом трансформации является создание Интеллектуальной цифровой технологической платформы (ИЦТП), основой для которой служит специализированная информационно-технологическая платформа (СИТП) и аналитическая платформа iRule.

Интеллектуальную составляющую ИЦТП обеспечит изменение парадигмы деятельности функциональных подразделений, предусматривающее переход от работы с данными к оперированию знаниями, говорит Михаил Федоров. В этих целях предполагается создание и регулярное наполнение базы знаний, основанной на онтологии предметной области, учитывающей ролевые модели объектов и контекстные зоны. Развитие аналитического инструментария ориентируется на последовательный переход от анализа операций к анализу финансовых схем и потоков.

Отдельным направлением станет внедрение технологий машинного обучения и искусственного интеллекта (ИИ), которые позволят получать и применять новые знания для выявления рисков ПОД/ФТ и для выработки мер по их минимизации и оценки эффективности принятых мер. Главной задачей на этом направлении является автоматическая классификация и кластеризация объектов финансового мониторинга. В том числе внедряется механизм банка данных схем, которые обеспечат коллективное использование результатов анализа в виде схем финансовых операций. Дополнительно это позволит учесть результаты ежедневного первичного анализа сообщений об операциях и проведения финансовых расследований. Использование этого инструмента создаст необходимые условия для внедрения технологий машинного обучения с целью анализа операций и их участников за счет формирования слоя достоверно размещенных данных, а также повысит уровень информационной безопасности при использовании компонента визуального анализа ФАСТ.

Также, по словам Федорова, в обновленном ЕИС Росфинмониторинга должен измениться подход к работе аналитика: его основной задачей станет не выполнение рутинных операций по обработке данных, а извлечение новых знаний из данных и доведение этих знаний до лиц, принимающих решения.

Блокчейн и отмывание денег

Согласно данным анкеты по вопросам цифровой трансформации FATF, наибольший потенциал в развитии системы ПОД/ФТ с точки зрения повышения эффективности возможен при интеграции ИИ и его составляющих, а также использовании интерфейсов прикладного программирования (API) и инструментов для надлежащей проверки клиентов. Однако в условиях возрастающих угроз развития теневого сектора экономики, связанного с незаконным оборотом цифровых финансовых активов (ЦФА) и осуществлением противоправной деятельности, особенно актуальным становится организация деятельности подразделения финансовой разведки (ПФР) в условиях функционирования блокчейна, говорится в статье в журнале «Финансовый контроль» специалиста отдела надзора деятельности и правового обеспечения Межрегионального управления Росфинмониторинга по Северо-Западному округу Кристины Кочетовой.

Новый инструмент контроля за транзакциями в сфере ЦФА стала система «Прозрачный блокчейн». Ее функционал направлен на достижение централизованного контроля деанонимизации бенефициаров, осуществляющих операции по ПОТ/ФТ.

Внутренняя структура сервиса позволяет подразделять операции на кластеры и, таким образом, проводить более эффективный анализ движения визуальных активов с целью выявлению и пресечения незаконной деятельности, объясняет Кочетова. Первоначально «Прозрачный блокчейн» был направлен на работу с биткойном, сейчас система поддерживает и другие криптовалюты.

Недавно в законодательство были внесены изменения, легализующие майнинг цифровой валюты. При этом Росфинмониторинг будет вести перечень адресов-идентфикаторов, в отношении которых есть основания полагать, что операции с цифровой валютой, учитываемые по таким адресам-идентификаторам, могли быть осуществлены в целя легализации доходов, полученных преступным путем. Также Росфинмониторинг сможет запрашивать у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей информацию о совершаемых ими операциях с цифровой валютой, полученной в результате майнинг.

Игорь Королев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

В России начинается серийное производство плазменных двигателей для наноспутников

Как компании защищают конечные точки и почему это не спасает их от целевых атак

В деле ИТ-директора российских тюрем новый участник. Предъявлено обвинение взяткодателю

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Основатель «убийцы» YouTube бежал из ЕС после ареста Дурова

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

9 умных гаджетов, которые помогут следить за здоровьем: выбор ZOOM

Лучшие доступные ноутбуки для учебы: выбор ZOOM

Самые эргономичные компьютерные мыши в 2024 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Толстый лед спутника Юпитера — ключ к инопланетной жизни?

Отголоски Древнего Рима: археологи обнаружили прекрасно сохранившийся додекаэдр, но загадок стало еще больше

Обнаружен древний тихоокеанский город: урбанизация началась на 700 лет раньше, чем считали ученые
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Создан самый бесполезный в мире одноплатный компьютер
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Стеклянные накопители будут тысячелетиями хранить десятки петабайт...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS