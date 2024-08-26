Основатель «убийцы» YouTube бежал из ЕС после ареста Дурова
Основатель видеохостинга Rumble спешно покинул Европейский союз (ЕС) из-за ареста Павла Дурова. Арестом Дурова французские власти перешли допустимые границы, заявил основатель видеохостинга Rumble в соцсети X.
Миграция из ЕС
Основатель видеохостинга Rumble Крис Павловски (Chris Pawlowski) заявил о том, что покинул ЕС в связи с новостями об аресте Павла Дурова. Об этом в конце августа 2024 г. сообщило издание РИА «Новости».
Rumble - это канадский видеохостинг, напоминающий YouTube за исключением нескольких нюансов. Хотсинг ориентирован на продвижение пользовательского контента в интернете и видеоматериалы подключаются к монетизации мгновенно после проверки, которая занимает обычно от 10 до 30 минут. Rumble имеет три вида монетизации, и каждый вид монетизации подключается отдельно к каждому видео, т.е. пользователь может выбрать под каждое видео более подходящую монетизацию для него.
«Франция пригрозила Rumble, и теперь они перешли красную черту, арестовав генерального директора Telegram Павла Дурова», — написал он. По словам предпринимателя, сам он «только что» покинул Европу. Видеохостинг Rumble будет бороться за «свободу выражения мнений», подчеркнул Павловски.
Если на просторах бывшего СССР видеохостинг особо не пользуется популярностью, а вот на своей родине в Канаде он используется очень часто и составляет жесткую конкуренцию YouTube. Rumble активно набирает популярность в штатах США которые граничат с Канадой, обычно за счет семей иммигрантов из Канады. На момент предвыборной гонки в президенты США Дональд Трамп (Donald Trump) создал канал на Rumble для штатов, которые граничат с Канадой, это подтверждает, что в северных штатах очень большое количество пользователей видеохостинга.
Сенаторы США и прочие республиканцы с консерваторами активно критикуют YouTube за цензуру свободы слова. Дело в том, что YouTube очень часто блокирует видео и комментарии известных политиков США, в том числе бывшего президента США Дональда Трампа и в знак протеста эти люди создают аккаунты в Rumble и призывают аудиторию сменить YouTube на Rumble. ИТ-платформа достаточно заметная и постепенно набирает популярность в США где проживает 333,3 млн. человек (население Канады 38,93 млн.). Никто не запрещает развиваться Rumble в других странах, особенно у которых официально используется английский язык. В добавок ЕС, США, Канада, Австралия и Россия в последнее время негативно относятся к монополии YouTube от Google, и периодически штрафуют сервис на значительные суммы денег за монополию или плохое соблюдение местного законодательства.
Задержание Дурова
Основателя Telegram Павла Дурова задержали вечером 24 августа 2024 г. в парижском аэропорту Ле-Бурже. Его подозревают в причастности к обороту наркотиков, терроризму, преступлениям против детей и мошенничеству, из-за того что тот не сотрудничал с властями Франции. После задержания Дурова ряд пользователей соцсети X высказались по этому поводу. Так, предприниматель Илон Маск (Elon Musk) предположил, что к 2030 г. в Европе людей будут «казнить» за то, что те «лайкнули мем».
«Макрон опустился до уровня захвата заложников как средства получения доступа к частным коммуникациям», - заявил экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден (Edward Snowden).
На фоне задержания Дурова пост опубликовал и президент Сальвадора Найиб Букеле (Nayib Bukele). «Вы не подвергнетесь аресту, цензуре или конфискации ваших активов за осуществление вашего права на свободу слова», - написал он, подчеркнув, что Сальвадор - «самая безопасная страна в Западном полушарии».
Сотрудничество с властями
Французские власти и оппозиция оказывают давление на интернет-сервисы под эгидой «этим компаниям необходимо делать больше для борьбы с террористами». Франция будет добиваться ужесточения позиции ведущих англоговорящих стран в вопросах контроля за интернетом.
По информации Radio France Internationale, современными цифровыми технологиями пользуются не только во благо людей, ими все больше пользуются и преступники, и террористы. Для успешного противостояния террористам необходима помощь со стороны компаний-производителей цифрового оборудования и социальных сетей. Поскольку основные компании и социальные сети базируются в США, французские власти намерены предложить выработать единую позицию союзникам по группе «Пять глаз» (Five Eyes - в эту группу входят спецслужбы Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии и США)».
Компании, предлагающие услуги мессенджеров и соцсетей должны при необходимости предоставлять спецслужбам ключи к шифрованию интернет-трафика между лицами, которых обоснованно подозревают в причастности к террористической деятельности. «Сохранение конфиденциальности информации террориста ни при каких условиях не может быть важнее безопасности общества», — подчеркнул премьер-министр Австралии. В тоже время он поспешил уточнить, что не призывает компании внедрять в свою продукцию технологию бэкдор. Австралийский премьер считает, что Австралия не застрахована от глобального влияния ближневосточных конфликтов на стабильность в стране - об этом свидетельствует появление влиятельных джихадистов, имеющих австралийское происхождение и выкладывающих пропагандистское видео на своих каналах в YouTube, который ежедневно смотрят несколько тысяч подписчиков.