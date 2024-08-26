CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Свободное ПО Софт Бизнес Финансовые результаты ИТ в госсекторе
|

Оборот столичных ИТ-компаний вырос за год на 44%

В столице оборот ИТ-сектора за первую половину текущего года превысил 2 трлн руб., это на 44% больше по сравнению с тем же периодом 2023 г. Обороты увеличили как компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения (ПО) и консалтингом в ИТ сфере, так и проектировщики и разработчики баз данных (БД).

Увеличение оборота

Оборот столичного ИТ-сектора за первое полугодие превысил 2 трлн руб. Об этом в конце августа 2024 г. сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Это на 44% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. в сопоставимых ценах.

Обороты увеличили как компании, занимающиеся разработкой ПО и консалтингом в этой сфере, так и проектировщики и разработчики БД, хостинг-провайдеры, операторы web-платформ и другие компании. Спрос на ИТ-решения вызван активным развитием отечественных приложений и автоматизацией бизнес-процессов.

ИТ-сектор – одна из наиболее динамично развивающихся отраслей России. Спрос на ИТ-продукты высок во всех секторах экономики: медицине, торговле, финансах, образовании, логистике. Активно развиваются и пользовательские приложения, и автоматизация бизнес-процессов и при этом растет интерес к отечественным решениям. В целом на Москву приходится около 70% оборота этого сектора в стране. Столица лидирует и по количеству ИТ-организаций: по данным исследования «Контур.Фокус», на начало июня 2024 г. из 216 993 действующих в России ИТ-компаний 50 665 находилось в Москве. С июня 2022 г. количество таких компаний в столице увеличилось на 14,47%. Для сравнения: в Санкт-Петербурге на начало июня 2024 г. действовало 19 243 компании (рост за два года составил 5,01%), в Московской области – 16 661 компания (рост за два года – 18,46%).

moscow_international_business_center-1_srop.jpg
Wikipedia
Россия, Москва

Для того чтобы помочь сектору стабильно работать и своевременно реагировать на запросы рынка, разработаны разные меры поддержки - от налоговых льгот до упрощенной системы трудоустройства.

По данным «Ведомостей», 190 московских ИТ-компаний получат от города гранты на общую сумму более 1 млрд руб. Эти средства будут направлены на приобретение оборудования и развитие деятельности компаний. Среди получателей грантов - разработчики ПО, а также компании, производящие оборудование для различных отраслей промышленности, в том числе для металлообработки, систем охлаждения и обогрева банкоматов и других устройств, а также для автоматизации городской инфраструктуры. Максимальная сумма гранта составляет 30 млн рублей в год. Подать заявку на получение гранта можно на цифровой платформе i.moscow.

Один из грантополучателей, отметил Сергей Собянин, занимается комплексными решениями для автоматизации систем управления городской инфраструктурой. На их основе, в частности, работают электроснабжение взлетно-посадочной полосы в Шереметьево и сеть диспетчерских на автомагистрали М-11 Москва – Санкт-Петербург.

В июне этого года заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Наталья Сергунина сообщила, что с начала 2024 г. правительство Москвы одобрило столичным компаниям гранты на патентование в России 910 изобретений и полезных моделей. Среди них симуляторы для обучения молодых специалистов, измерительные приборы, ПО, водоочистное оборудование и многое другое. По словам Сергуниной, которую цитирует пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития, с помощью программы участники Московского инновационного кластера, представляющие сектор малого и среднего предпринимательства (МСП), имеют возможность компенсировать часть расходов, которые они ранее понесли на регистрацию исключительного права на свои разработки в России. Размер гранта для бизнеса равен 75 тыс. руб. Средства можно получить на каждый оформленный за последний год патент. Общий объем таких грантов в этом году уже превысил 67 млн руб. С момента старта программы город поддержал уже 1,7 тыс. инновационных решений на сумму почти 130 млн руб.

Импортозамещение на российском рынке

За последний год уровень импортонезависимости на российском рынке ПО, особенно в сегменте крупного бизнеса, значительно вырос, говорит Юрий Востриков, генеральный директор входящей в ИТ-холдинг Lansoft компании-разработчика low-code платформы для автоматизации и управления бизнес-процессами BPMSoft. Это обусловлено не только необходимостью обеспечения надежности ИТ-инфраструктуры, но и рисками финансовых потерь из-за отсутствия доступа к обновлениям и технической поддержке со стороны покинувших российский рынок вендоров, поясняет он. Средние и малые компании пока предпочитают зарубежные лицензии или open source решения. Но успешные отечественные ИТ-продукты, превосходящие западные аналоги по функциональности и безопасности, начинают менять эту тенденцию.

photo_2024-08-23_14-49-49.jpg

Телеграм-канал Сергея Собянина
Оборот столичных ИТ-компаний вырос за год на 44%

По мнению председателя Совета Фонда развития цифровой экономики, сопредседателя Совета по развитию информационных технологий и цифровой экономики Торгово-промышленной палаты России Германа Клименко, оборот мог бы быть в разы больше, учитывая объемы задач в сфере импортозамещения в ИТ. Но на практике ИТ-компании и заказчики столкнулись с тем, что импортозамещение – сложный и трудоемкий процесс, констатирует эксперт. Со слов Клименко, ПО нужно не только продать, но и интегрировать, и написать к нему дополнительное ПО для нужд отдельной компании. Для внедрения требуются дополнительные кадры, с которыми в ИТ-отрасли сейчас колоссальная проблема.

Ситуация на рынке труда

По данным сервиса по поиску работы HeadHunter, в январе – апреле 2024 г. в Москве было открыто 108 тыс. ИТ-вакансий – по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. рост составил 27%. Количество размещенных резюме ИТ-специалистов в период с января по апрель 2024 г. составило 216 тыс., что на 7% больше, чем в аналогичный период 2023 г. Медианная зарплата в сфере ИТ в январе – апреле 2024 г. составила 138 тыс. руб. – на 13% выше, чем в сопоставимый период прошлого года.

Поскольку ИТ-отрасль испытывает колоссальный дефицит кадров, компании вынуждены повышать цены на услуги, чтобы нанимать людей. В среднем цены на разработку ПО выросли на 10–20%.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

Госплатформа для выявления хозяев криптокошельков обойдется в 10,6 миллиардов рублей

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

В России начинается серийное производство плазменных двигателей для наноспутников

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

В деле ИТ-директора российских тюрем новый участник. Предъявлено обвинение взяткодателю

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

9 умных гаджетов, которые помогут следить за здоровьем: выбор ZOOM

Лучшие доступные ноутбуки для учебы: выбор ZOOM

Самые эргономичные компьютерные мыши в 2024 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Толстый лед спутника Юпитера — ключ к инопланетной жизни?

Отголоски Древнего Рима: археологи обнаружили прекрасно сохранившийся додекаэдр, но загадок стало еще больше

Обнаружен древний тихоокеанский город: урбанизация началась на 700 лет раньше, чем считали ученые
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Создан самый бесполезный в мире одноплатный компьютер
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Стеклянные накопители будут тысячелетиями хранить десятки петабайт...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS