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В России откроют две криптобиржи для торговли с заграницей

wВ Москве и Санкт-Петербурге планирую создать по криптобирже для поддержки внешнеэкономической деятельности. Международные санкции сильно осложняют российскому бизнесу проведение банковских операций с зарубежными партнерами. Минфин ищет выход.

Планы на криптобиржи

В России планируется создать как минимум две криптобиржи для поддержки внешнеэкономической деятельности (ВЭД), пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Для одной хотят использовать базу Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ) для ВЭД. Вторая будет в Москве, но пока не решено, на базе Мосбиржи или отдельно.

Пока возможен только экспериментальный режим

В августе 2024 г. «Интерфакс» писал со слов министра финансов Антона Силуанова, что Банк России и Минфин обсуждают легализацию криптобирж, но пока не пришли к единому мнению. Создание криптобирж «еще пока находится в серой зоне, и не разрешено, и не запрещено», цитировало агентство Силуанова. Он пообещал, что осенью будет подготовлено соответствующее законодательное решение.

Необходимость в нем вызвана международными санкциями. «Мы видим проблемы, которые нам создают, связанные, в том числе с расчетами. Использование ЦФА в трансграничных расчетах во многом позволяет снизить давление в рамках этого ограничения», — сказал министр финансов.

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Криптобиржи могут стать одним из вариантов облегчения санкционных проблем во внешнеэкономической деятельности российских компаний

Российский банковский сектор сейчас испытывает сложности в международных расчетах, причем даже с дружественными странами. Например, в апреле 2024 г. производители электроники начали получать письма от китайских поставщиков компонентов о том, что оплата от российского юрлица через китайские банки не проходит.

В отсутствие закона о легализации единственным вариантом регулирования для потенциальных криптобирж остается только ЭПР (экспериментальный правовой режим), сказал «Коммерсанту» член экспертного совета по законодательному регулированию криптовалют Госдумы России Михаил Успенский.

Согласно действующему законодательству, в России может вводиться специальное правовое регулирование для проектов в сфере цифровых инноваций, ЭПР может вводиться в том числе на финансовом рынке. При этом утвержденные проекты выводятся из-под действия федеральных законов.

Кто получит доступ

Сразу после открытия на новые биржи вряд ли беспрепятственный доступ получит малый и средний бизнес и тем более физлица, считает Успенский. «Важно еще раз подчеркнуть, что контуры будущего эксперимента отданы полностью на откуп регулятору», — отметил он и добавил, что аервое время в тестовом режиме биржей будет пользоваться узкий круг лиц, крупнейшие экспортеры и импортеры и бизнес из их периметра.

Основатель TerraCrypto Никита Вассев высказал мнение, что и желание пользоваться такой биржей возникнет далеко не у всех: «Те, у кого выбор есть, не станут обменивать удобные торговые платформы, которые годами совершенствуют лучшие разработчики, на отечественные площадки. Единственный сценарий, при котором участник рынка пойдет на отечественную платформу, — безысходность».

Стейблкойн - лучшая идея?

Сейчас основные идеи для новых криптобирж, по словам источника издания, связаны с созданием стейблкойнов.

В начале июля 2024 г. CNews писал, что российские власти хотят легализовать стейблкоины для международных расчетов.

Стейблкоины — это тип криптовалюты, которая стремится поддерживать стабильную стоимость, привязывая свою рыночную стоимость к внешнему ориентиру. Этот ориентир может быть фиатной валютой, например долларом США, товаром, например золотом, или другим финансовым инструментом. Основная цель стейблкоинов – это предоставить альтернативу высокой волатильности популярных криптовалют, например биткоина

Стейблкоины в мире уже стали популярным инструментом для расчетов. Только за I квартал 2024 г. стоимость всех переводов через такие токены достигла $6,8 трлн, что сравнимо по объему с оборотом за весь 2022 г. в размере $7 трлн.

В марте 2024 г. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий использовать цифровые финансовые активы (ЦФА) для международных платежей. Однако есть некоторые сложности с использованием этих активов - иностранные компании опасаются рисков наложения вторичных санкций.

В случае нарушения конфиденциальности информация о трансакциях в блокчейне может поступить в санкционные списки. «Проще говоря, если в публичный доступ просочится информация о том, что криптовалюта куплена на российской бирже, то при помощи специальных технических средств это можно будет легко отследить и пометить абсолютно все трансакции как подозрительные, существенно попортив жизнь не только участникам сделок, но и будущим обладателям цифровой валюты, причем совершенно непричастных к России», — сказал Успенский.

Анна Любавина

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