CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Свободное ПО Софт Бизнес Законодательство Кадры Телеком Инфраструктура Цифровизация ИТ в госсекторе Инфраструктура Техника
|

ФСБ и МВД обсуждают создание в России реестра белых хакеров

Реестр и сертификация белых хакеров могут обезопасить работу программ поиска уязвимостей со значимыми объектами. Считается, что это может легализовать направления, связанные с превентивной и наступательной безопасностью.

Реестр белых хакеров

Совет Федерации, Федеральная служба безопасности (ФСБ) России, Министерство внутренних дел (МВД) России и компании, занятые в сфере информационной безопасности (ИБ), изучают возможность создания реестра белых хакеров для легализации их деятельности в стране. Об этом в конце августа 2024 г. сообщило издание «Ведомости».

Возможность создания реестра белых хакеров и их сертификации прорабатывается в рамках законопроекта о белых хакерах, пояснил СМИ член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин.

В ИТ-отрасли считают такую инициативу сырой, так как список ИБ-специалистов, которые занимаются исследованиями уязвимостей в компонентах критической инфраструктуры ИТ-систем, будет интересен злоумышленникам и спецслужбам других стран. Российские эксперты ИТ-отрасли считают, что у инициативы есть слабые места, в том числе введение жестких бюрократических требований к процедуре вступления в ряды белых хакеров для участия в программах bug bounty, что может отпугнуть потенциальных участников от присоединения к проекту. В этом случае хакеры могут получать больше за уязвимости в черной паутине, чем официальные вознаграждения, что стимулирует их к поиску и продаже ИТ-уязвимостей вместо привлечения внимания к ним и сотрудничества с ИБ-разработчиками для их исправления.

butuza-gabriel-hn_npiw-5rc-unsplash_1.jpg

Unsplash - Butuza Gabriel
Белая шляпа - символ белых хакеров, которые выявляют недостатки безопасности компьютерных ИТ-систем и сетей и дают рекомендации по улучшению

«Учитывая, что в России почти любой реестр рано или поздно утекает, это представляет серьезную опасность для людей, в нем находящихся, так как против них не только могут быть введены персональные санкции США и других стран, но и их жизни будут подвергаться опасности. США уже демонстрировали свои возможности по экстрадиции российских ИТ- и ИБ-специалистов и предъявлению им обвинений», - сказал эксперт по безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий.

Белые хакеры, также известный как этичный хакер - это специалист по кибербезопасности, который использует свои хакерские навыки и знания для выявления уязвимостей и слабых мест в компьютерных системах, сетях или приложениях. Белые хакеры имеют разрешение от организации на проведение тестирования безопасности и работают в рамках правовых и этических норм. Их главная цель - помочь организациям повысить уровень ИБ в компании, обнаружив уязвимости и сообщив о них. Этичные хакеры используют различные ИТ-инструменты, техники и методологии для моделирования реальных кибератак и оценки уровня безопасности целевой ИТ-системы. Они часто сотрудничают с ИТ-отделом и службой по ИБ в организации, чтобы устранить выявленные уязвимости и предотвратить несанкционированный доступ или утечку данных. Белые хакеры могут получить такие сертификаты, как Certified Ethical Hacker (CEH) или Offensive Security Certified Professional (OSCP), чтобы продемонстрировать свою компетентность и приверженность этическим методам взлома.

Предпосылки к созданию

В декабре 2023 г. в Госдуму России был внесен на рассмотрение законопроект №509708-8 «О внесении изменений в статью 1280 части четвёртой ГК РФ», предполагающий легализацию в России деятельности белых хакеров. Он предполагает, что ИБ-экспертам можно будет проводить исследования программ для электронно вычислительных машин (ЭВМ). При обнаружении уязвимостей в ИТ-системе безопасности программ для ЭВМ белые хакеры должны будут сообщить о находке правообладателю в течение пяти рабочих дней.

В отзыве правительства речь идет о том, что в представленном регулировании не учитывается необходимость информационного обеспечения деятельности, которое проводится уполномоченными органами федеральной исполнительной власти в соответствии с российским законодательством «О государственной тайне» и «Об информации», а также в сфере обеспечения безопасности российской критической информационной инфраструктуры (КИИ).

В Правительстве России также подчеркивают, что интересам обеспечения безопасности России не отвечает возможность передачи данных об обнаруженных белыми хакерами уязвимостях в программном обеспечении или в базах данных (БД) правообладателям, которые находятся под юрисдикцией государств, совершающих в отношении России недружественные действия.

В ноябре 2023 г. Генеральная прокуратура (Генпрокуратура) России, МВД и Следственный комитет (СК) в рамках совещания в Госдуме, которое было посвящено поправкам в Уголовный кодекс (УК), выступили против легализации деятельности белых хакеров в стране. Ведомства обсуждали внесение поправок в УК, которые выводят из-под его действия создание и использование вредоносного софта белыми хакерами по заданию заказчика.

По мнению профильных юристов, сейчас в УК РФ есть целый ряд статей, под которые может подпадать деятельность белых хакеров. В их числе «неправомерный доступ к компьютерной информации», «создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ», «нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации». Для того чтобы легализовать белых хакеров, Минцифры России придется вносить изменения в несколько статей УК и прописывать там, что действия белых хакеров не являются преступлением, потому что несут в себе общественно полезные или социально значимые функции.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

Власти потратят 1,6 миллиарда на безопасную разработку российских ОС и разнообразного ПО

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

Минтруд получит свои 1,4 тысячи ПК, несмотря на жалобу в ФАС

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

Госприложение «Инспектор» для проверок бизнеса без выезда чиновников на объект будут тестировать 10 ведомств

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на осенней распродаже: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO CAMON 30 LOEWE.Design Edition: экологичная красота

Предварительный обзор очков дополненной реальности Acer AR Vision G500: новый мобильный экран

Показать еще

Наука

Отголоски Древнего Рима: археологи обнаружили прекрасно сохранившийся додекаэдр, но загадок стало еще больше

Обнаружен древний тихоокеанский город: урбанизация началась на 700 лет раньше, чем считали ученые

Обретет ли сознание мозг, выращенный в лаборатории?
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Создан самый бесполезный в мире одноплатный компьютер
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Стеклянные накопители будут тысячелетиями хранить десятки петабайт...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024