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Генпрокуратура требует 84 миллиона у ИТ-резидента «Сколково» с почти миллиардной выручкой, который не платил сотрудникам зарплаты

Генеральная прокуратура России потребовала взыскать 84 млн руб. с признанной банкротом компании «Ансистемс», не выполнившей доработку автоматизированной системы правовой статистики. «Ансистемс» заключила в общей сложности 128 госконтрактов на общую сумму 5,3 млрд руб. А в мае 2023 г. с ней был связан разгоревшийся скандал о невыплате зарплат сотрудникам, которым резидент «Сколково» задолжал десятки миллионов рублей.

Требование Генпрокуратуры

Конкурсный управляющий признанного банкротом резидента «Сколково», ИТ-компании «Ансистемс» (бренд Gost Group), получил заявление от Генпрокуратуры России о включении в реестр требований кредиторов долга перед ведомством в 84 млн руб., выяснил RB.RU.

Требование предъявлено на основании решений суда, вынесенных в марте и мае 2024 г. и связанных с неисполнением «Ансистемс» обязательств по госконтрактам.

Один госконтракт (№ 105-336-21), стоимостью 625 млн руб. был заключен на выполнение работ по доработке по результатам опытной эксплуатации функциональности государственной автоматизированной системы правовой статистики (ГАС ПС). Из-за нарушений и просрочек суд постановил взыскать с компании 60,5 млн руб. Контракт был расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Генпрокуратуры.

По второму госконтракту (№ 105-06-22), стоимостью 185 млн руб., исполнитель обязался своевременно оказывать услуги по технической поддержке ГАС ПС. При его исполнении компания допускала множественные нарушения и ей начислялись неустойки. Суд постановил взыскать с «Ансистемс» 23,7 млн руб.

Арбитражный суд Москвы признал банкротом аккредитованную ИТ-компанию ООО «Ансистемс» в начале августа 2024 г., ранее писало издание. Конкурсным управляющим утвержден Шамиль-Имам Асланов. В качестве кредиторов в материалах дела упоминаются Сбербанк и ООО «Систематика». В реестр требований внесены долги на 1,4 млрд руб.

Многострадальная ГАС

ГАС должна собирать статистическую информацию о преступлениях — о количестве заявлений, раскрываемости преступлений, состоянии и результатах следственной работы и прокурорского надзора. В том числе, система формирует отчеты для органов прокуратуры.

«Ансистемс» получила контракт на доработку ГАС в октябре 2021 г. Выполнение проекта постоянно затягивалось, сроки переносились, и деньги за него компания не получала и для реализации проекта привлекала «значительные кредитные средства в Сбербанке». Однако в итоге выполнение контракта было сорвано. Работы должны были быть выполнены до первого декабря 2022 г. С тех пор запуск системы переносился несколько раз.

В декабре 2023 г., как писала «Парламентская газета», Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому ГАС должна заработать с первого января 2027 г. В конце декабря 2023 г. депутаты уже принимали закон о том, чтобы установить дату начала работы на первое января 2024 г. До этого запуск назначили на первое января 2023 г.

Банкротство «Ансистемс»

В ноябре 2023 г., как выяснил CNews, ГКУ «Информационный город» Москвы тоже разорвало контракт с «Ансистемс» на сумму 151,1 млн руб. из-за задержек и существенных недостатках при выполнении работ по развитию госинформсистемы «Объединенная диспетчерская служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы».

«Ансистемс» получила за свои работы 80,9 млн руб. Заключен контракт был в августе 2022 г. и должен был быть исполнен к концу 2023 г.

В мае 2023 г. CNews писал о том, что «Ансистемс» перестала выплачивать своим сотрудникам зарплаты. ИТ-специалисты не могли получить от 200 тыс. руб. до 600 тыс. руб. В августе по этой причине на гендиректора компании Петра Чернавина было возбуждено уголовное дело. «В компании задержку зарплаты объясняют тем, что заказчики не выплачивают им деньги за работу, и поэтому они не могут заплатить сотрудникам», — рассказал CNews бывший специалист по автоматизированному тестированию компании. «Они в принципе с первого месяца задерживали зп, — отметил он. — Лично знаю людей, кому должны по 400-600 тысяч рублей, суммарно со всех, наверно, наберется от 15 до 30 миллионов».

В ноябре стало известно, что все три учредителя «Ансистемс»: Олег Александров, Руслан Сафин и Ирина Смирнова подали заявление о признании себя банкротами. Их задолженность перед кредиторами перевалила за один млрд руб. Не остался в стороне и гендиректор «Ансистемс». В конце октября заявление о признании Петра Чернавина банкротом подала микрокредитная компания «Тендерлига». Помимо этого, Чернавин в октябре ликвидировал свое ИП.

Выручка компании по результатам 2022 г. составила 912,1 млн руб., что на 20% менее, чем по итогам 2021 г., следует из «Контур.фокуса». При этом чистая прибыль достигла 39,3 млн руб. Баланс компании по итогам 2022 г. составлял 1,6 млрд руб. В базе также имеется информация о 128 заключенных госконтрактах на общую сумму 5,3 млрд руб. Например, только с ГКУ Москвы «Информационный город» в 2022 г. «Ансистемс» заключил контрактов на 683,9 млн руб. Стоит отметить, что большая часть из них «частично исполнена», следует из базы.

Анна Любавина

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