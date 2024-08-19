CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Бизнес Законодательство Тендеры ИТ в госсекторе
|

Минтруд получит свои 1,4 тысячи ПК, несмотря на жалобу в ФАС

Поставку автоматизированных рабочих мест для Минтруда стоимостью 216,6 млн руб. попытались остановить жалобой на неправильное оформление передачи неисключительных прав на ПО. Поступившую жалобу ФАС признал недействительной.

АРМ и ноутбуки для Минтруда

Госзакупка министерства труда и социальной защиты России на поставку на поставку автоматизированных рабочих мест 16 июля 2024 г. была размещена на соответствующем сайте. Поставка включала 1439 моноблоков и 32 ноутбуков для учреждений медико-социальной экспертизы. 31 июля 2024 г. поступила жалоба в ФАС от компании «ДЕПО Электроникс» о нарушении заказчиком оформления аукционной документации. В жалобе шла речь о неправильном оформления передачи неисключительных прав на программное обеспечение АРМ.

Как правильно передать права на лицензию

Согласно тексту жалобы, сначала компания «ДЕПО Электроникс» направила заказчику – министерству труда и социальной защиты России – запрос для разъяснения деталей документации. Согласно проекту госконтракта, АРМ должны поставляться с предустановленным ПО с передачей правообладателем неисключительных прав на основании лицензионного соглашения. Как отмечает «ДЕПО Электроникс», из требований проекта госконтракта следует, что Минтруду должны быть переданы правообладателем неисключительные права по акту приема-передачи неисключительных прав. Этот акт должен содержать сведения о цене, сумме и наименованию неисключительных прав. Но проектом государственного контракта не предусмотрено выделение стоимости передачи прав использования ПО.

Минтруд в ответ на запрос «ДЕПО Электроникс» разъяснил, что согласно положениям законодательства информация, о которой идет речь в запросе, содержится в «Извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме». Туда такая информация включается посредством применения характеристик, предусмотренных «Каталогом товаров, работ, услуг», в котором, в том числе, содержится позиция о наличии предустановленного ПО. Поэтому выделить программное обеспечение из объекта закупки невозможно. «Вместе с тем, при подготовке проекта государственного контракта в ЕИС по результатам проведенного электронного аукциона будет выделена позиция со стоимостью передачи прав на использование программного обеспечения», – говорится в ответе Минтруда.

mintrud700.jpg
Фото: Министерство труда и социальной защиты России
Комиссия ФАС по контролю в сфере закупок решила, что действия Минтруда не противоречат положениям закона о контрактной системе

Неудачная жалоба и заключенный контракт

В компании «ДЕПО Электроникс» не согласились с таким ответом и подали жалобу, отметив в ней, что отсутствие выделенной стоимости передачи прав использования ПО в соответствии с п. 5 ст. 1235 «Лицензионный договор» ГК РФ является существенным моментом для лицензионного договора. Далее компания «ДЕПО Электроникс» попросила ФАС приостановить процедуру проведения электронного аукциона, провести внеплановую проверку аукционной документации и выдать Минтруду предписание об устранении нарушений. 2 августа 2024 г. определение поставщика было приостановлено по жалобе.

Как указали представители Минтруда, пунктом 1.7 Лицензионного соглашения с конечным пользователем (приложение к описанию объекта закупки) установлено, что срок действия лицензии, размер лицензионного вознаграждения, а также иные условия использования программного обеспечения определяются соответствующим договором между пользователем-юридическим лицом и компанией, или партнером компании. При этом лицензионное вознаграждение по соглашению пользователем не уплачивается.

На заседании комиссии ФАС по контролю в сфере закупок представители Минтруда пояснили, что на основании указанного положения размер и порядок выплаты вознаграждения устанавливаются договором между правообладателем и конечным пользователем ПО. В итоге комиссия ФАС по контролю в сфере закупок пришла к выводу, что действия Минтруда не противоречат положениям закона о контрактной системе.

Согласно решению ФАС, 7 августа 2024 г. жалоба «ДЕПО Электроникс» была признана необоснованной, а 12 августа 2024 г. на странице госзакупки были размещены результаты контроля.

При этом после окончания подачи заявок 1 августа 2024 г. торги были признаны несостоявшимися. Такое решение было принято согласно п. 1 ч. 1 ст. 52 Закона № 44-ФЗ, поскольку по окончании срока подачи заявок была подана только одна заявка на участие в закупке. Однако 14 августа 2024 г. Минтруд заключил договор на поставку с ООО «Технопрогресc».

CNews направил запрос всем участникам ситуации вокруг госзакупки и готов опубликовать комментарии.

Вадим Попов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Федотов, Softline: Задача импортозамещения выполнена. В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре

Власти потратят 1,6 миллиарда на безопасную разработку российских ОС и разнообразного ПО

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

Госприложение «Инспектор» для проверок бизнеса без выезда чиновников на объект будут тестировать 10 ведомств

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

ФСБ арестовала ИТ-директора российских тюрем

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на осенней распродаже: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO CAMON 30 LOEWE.Design Edition: экологичная красота

Предварительный обзор очков дополненной реальности Acer AR Vision G500: новый мобильный экран

Показать еще

Наука

Отголоски Древнего Рима: археологи обнаружили прекрасно сохранившийся додекаэдр, но загадок стало еще больше

Обнаружен древний тихоокеанский город: урбанизация началась на 700 лет раньше, чем считали ученые

Обретет ли сознание мозг, выращенный в лаборатории?
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Создан самый бесполезный в мире одноплатный компьютер
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Стеклянные накопители будут тысячелетиями хранить десятки петабайт...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024