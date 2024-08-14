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На цифровизацию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в 2024 г. запланировано 710 миллионов

Как выяснило исследовательское агентство CNews Analytics, в 2024 г. на цифровизацию новых российских регионов планируется потратить ₽710 млн. В новых регионах созданы министерства, отвечающие за вопросы цифровизации. Правда, пока информации о реализуемых ими проектах нет.

ИКТ-расходы ДНР, Херсонской и Запорожской областей

CNews Analytics провел исследование ИКТ-бюджетов российских регионов. Полные результаты исследования будут опубликованы в ближайшее время. В рамках проекта была впервые собрана информация о запланированных ИКТ-расходах новых регионов Российской Федерации.

Бюджетами новых регионов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей — в 2024 г. запланированы расходы на ИКТ в общей сложности на ₽710 млн. Бюджет ДНР, Херсонской и Запорожской области утвержден на 2024 г., а бюджет ЛНР рассчитан на три года и охватывает 2024–2026 гг.

фото: : kremlin.ru
Бюджетами новых регионов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей — в 2024 г. запланированы расходы на ИКТ в общей сложности на ₽710 млн.

В ДНР создано Министерство связи Донецкой народной республики, в 2024 г. его бюджет должен составить ₽216,1 млн. Из них ₽8,6 млн будет направлено на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения «Служба – 112», а ₽207,5 млн составят расходы по статье «Связь и информатика». Практически вся эта сумма — ₽194,8 млн — будет направлена на субсидии государственным предприятиям в сфере связи, а оставшиеся ₽12,7 млн — на контроль и надзор в сфере связи.

В Херсонской области создано Министерство цифрового развития и массовых коммуникаций, его бюджет на 2024 г. — ₽433,3 млн. Из них ₽129 млн пойдут на обеспечение деятельности государственных учреждений и оплату труда их работников, а ₽304,3 млн будут израсходованы по статье «Связь и информатика», из них ₽23,6 млн планируется потратить на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, ₽60,5 — на оплату труда работников государственных органов и ₽164,9 млн — на оплату труда работников государственных учреждений.

В Запорожской области создано Министерство цифрового развития, массовых коммуникаций и связи с бюджетом ₽42,3 млн, из которых ₽31,6 млн будет потрачено на выплаты персоналу и ₽10,6 млн — на закупку товаров, работ и услуг.

Трехлетний ИКТ-бюджет ЛНР

Единственным регионом, где принят трехлетний бюджет, стала Луганская народная республика. Бюджет Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций составит ₽1507,4 млн в 2024 г. и по ₽1048,7 млн в 2025–2026 гг. Больше половины этой суммы (₽814,4 млн в 2024 г., по ₽892,8 млн в 2025–2026 гг.) будет направлено на обеспечение деятельности сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Расходы по статье «Связь и информатика» составят ₽155,9 млн в год на протяжении 2024–2026 гг. Из них ₽151,5 млн — это расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления и государственными внебюджетными фондами, а ₽3,7 млн — закупка товаров, работ и услуг.

Таким образом, как показывают данные ежегодного рейтинга ИКТ-бюджетов регионов РФ, подготовленного CNews Analytics, в 2024 г. совокупный ИКТ-бюджет новых регионов составит ₽709,9 млн. Херсонская область занимает 83 место среди 89 участников рейтинга — ее ИКТ-бюджет сравним с ИКТ-бюджетами Республик Ингушетия и Кабардино-Балкария (₽306,6 млн). ДНР расположилась на 86 месте между Еврейской АО (₽242 млн) и Карачаево-Черкесской Республикой (₽187 млн). ЛНР и Запорожская область занимают две последние строчки рейтинга с самыми маленькими ИКТ-бюджетами в Российской Федерации.

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