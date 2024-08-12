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Расходы российских компаний на ПО в 2023 году поставили рекорд. Но темпы роста снизились вдвое

В 2023 г. российские средние и крупные компании поставили рекорд по годовым расходам на создание и покупку ПО. Сумма составила почти 329 млрд руб. Однако темп роста по сравнению с 2022 г. уменьшился в два раза.

Расходы компаний на ПО

Российские крупные и средние предприятия в 2023 г. потратили на создание и приобретение ПО рекордные 328,9 млрд руб. Сумма выросла год к году на 6%, или 18,6 млрд руб., пишет ТАСС, ссылаясь на результаты исследования FinExpertiza.

Темп роста в 2023 г. сократился более чем в два раза по сравнению с 2022 г. Тогда расходы на софт выросли на 13,2%. Даже в пандемийном 2020 г. он достигал 8,1%, подчеркнули исследователи.

«С учетом как среднегодовой потребительской инфляции (4,3%), так и промышленной инфляции (4%) реальные затраты лишь незначительно превысили прошлогодние. Если же брать в расчет базовую инфляцию, которая в 2023 г. составила 6,8%, а также принимать во внимание годовое удорожание непосредственной разработки ПО, оцениваемое экспертами более чем в 10%, то рекордно высокое значение в 329 млрд рублей кажется не таким уж впечатляющим», — сказала президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Статистика по регионам и отраслям

Затраты одной компании на ПО составили в 2023 г. в среднем 3,9 млн руб. Самые большие расходы на одно предприятие зафиксированы в Ямало-Ненецком автономном округе, Санкт-Петербурге, Москве и Вологодской области.

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© valphoto/Фотобанк Фотодженика
Расходы бизнеса на ПО выросли, но темпы роста упали

Лидеры роста по регионам — Санкт-Петербурге (на 24,2 млрд руб.), Краснодарский край (на 5,8 млрд руб.), Ямало-Ненецкий автономный округ (на 3 млрд руб.), Челябинская область (на 2,3 млрд руб.), Вологодская область (на 2 млрд руб.), Татарстан и Свердловская область (на 1,7 млрд руб.).

Из отраслей в покупку и разработку софта больше остальных вложились предприятия в сфере информации и связи (телекоммуникации, телевидение и радио, издательская деятельность и проч.) — 129,3 млрд рублей; обрабатывающей промышленности (особенно нефтепродукты, металлургия и компьютерное производство) — 69,2 млрд руб.; оптовой и розничной торговли — 40,5 млрд руб.; профессиональной, научной и технической деятельности (в том числе юриспруденция, бухучет, управленческий консалтинг, инженерно-техническое проектирование, научные исследования и разработки, реклама) — 21,4 млрд руб.; транспортировки и хранения — 16,4 млрд руб.

Возможные причины снижения темпов роста

Начиная с 2018 г., по данным FinExpertiza, расходы компаний на софт росли непрерывно. Всего за последние шесть лет они увеличились практически в три раза.

Трубникова назвала несколько причин замедления роста в 2023 г. Это и приобретение компаниями многолетних лицензий, и нехватка финансирования, и покупки ПО с использованием серых импортных схем.

В феврале 2024 г. CNews писал, что, по данным аналитического центра Right line, в 2023 г. объем государственных закупок в сфере ИТ в рамках 223-ФЗ снизился на 19,3% по сравнению с 2022 г. и составил 152,6 млрд руб., а в рамках 44-ФЗ он упал на 7,9% и составил 276,75 млрд руб. В денежном выражении в закупках госсектора ПО падение составило 6,3%. В отчете Right line учитывалась начальная максимальная цена контрактов, установленная в тендерах, опубликованных в открытом доступе на портале госзакупок.

В октябре 2023 г. операционный директор «ТЭК-Торг» Евгений Карасев сообщил CNews, что многие крупные компании России перевели свои закупки в «закрытый» режим. По его мнению, это касается крупнейших банков, телекоммуникационных и транспортных компаний. Руководитель группы по работе с государственным сектором Innostage Динар Мулюков считает, что проведение закрытых закупок защищает поставщика от «вторичных санкций». Он пояснил CNews, что информация о победителях закрытых тендеров не афишируется и поставщик, выигравший тендер, не рискует попасть под санкции.

Анна Любавина

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