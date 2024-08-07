Китай запустил первые спутники для раздачи интернета с орбиты

Китай успешно запустил первую партию спутников для низкоорбитальной мегагруппировки связи Qianfan или же «Тысяча парусов». Группировка нацелена на обеспечение глобального доступа в интернет.

Вывод спутников

Китай запустил первые искусственные спутники для раздачи интернета с орбиты Земли в рамках проекта «Тысяча парусов». Об этом в начале августа 2024 г. пишет газета SpaceNews.

С китайского космодрома Тайюань 18 аппаратов уже отправились на орбиту. Китайский проект уже сравнивают с реализованным проектом спутникового интернета Starlink американского предпринимателя Илона Маска (Elon Musk) или OneWeb.

Сейчас на низкой орбите находятся около 6,2 тыс. спутников Starlink. Общее число спутников, которое Китай планирует разместить на низкой орбите, составляет около 14 тыс.

Спутники будут работать на низких околоземных орбитах. Это обеспечит минимальную задержку сигнала и низкие потери мощности - необходимые условия для предоставления услуг спутникового интернета. По плану китайских властей, в 2024 г. спутниковую группировку на орбите доведут до 108 аппаратов.

Aiartgenerator Китай запустил первые спутники для раздачи интернета с орбиты Земли

Вице-президент компании Yuanxin Satellite, также известная как SSST, по спутниковым технологиям Лу Бэнь (Lu Ben) рассказал о том, что в проекте «Тысяча парусов» два этапа. На первом будут работать 1296 спутников на высоте свыше 1 тыс. км., с помощью которых уже можно будет предоставлять коммерческие услуги спутникового интернета по всей планете. А на втором этапе Китай разместит спутники на более низких орбитах, на высоте 300-500 км, что позволит предоставлять более диверсифицированные услуги, например, подключение смартфонов к широко- и узкополосному интернету вещей (IoT).

В ходе первой фазы проекта «Тысяча парусов» Китай собирается разместить 1,3 тыс. спутников, из них к 2025 г. - 648. В ее рамках планируются и тесты по раздаче интернета на поверхность Земли.

Коммерческая сеть 5G-Advanced

В этом году компания China Mobile, крупнейший оператор мобильной связи в Китае и мире, сообщила о запуске первой коммерческой сети 5G-Advanced (5G-A). Это новый стандарт сотовой связи пятого поколения, также известный как 5.5G.

Технология 5G-A обещает значительные улучшения по сравнению с 5G. В частности, пропускная способность выросла в три раза: скорость загрузки данных может достигать 10 ГБ/с, а скорость передачи в сторону базовой станции - 1 ГБ/с. Отмечается, что 5G-A — это маркетинговое название стандарта 3GPP Release 18. Он предполагает возможность использования не только наземных базовых станций, но и космических аппаратов. Ожидается, что технология позволит повысить точность позиционирования объектов, что поможет в работе беспилотных автомобилей, автономных роботов и прочего. Кроме того, достигается улучшенная энергетическая эффективность благодаря применению искусственного интеллекта и машинного обучения. По данным GSMA, к концу 2024 г. более половины мобильных подключений в Китае будут использовать сети 5G. Ожидается, что вклад 5G в валовый внутренний продукт (ВВП) страны к 2030 г. достигнет почти $260 млрд, а количество 5G-подключений в стране составит около 1,6 млрд. Прогнозируется также, что проникновение 5G в Китае к 2030 г. достигнет почти 90%, что сделает Китай одним из ведущих рынков в мире в плане развития мобильных сетей пятого поколения.

К концу 2024 г. оператор China Mobile намерен расширить покрытие сети 5G-A более чем на 300 городов. Это, в частности, крупнейшие мегаполисы Китая, такие как Пекин, Шанхай и Гуанчжоу. Первыми смартфонами, совместимыми с 5G-A, стали аппараты Oppo серии Find X7. К весне 2025 г. количество совместимых с 5G-A устройств превысит 20 моделей.

Мировой рынок спутникового интернета

В 2023 г. объем мирового рынка спутникового интернета достиг $5,62 млрд. Это на треть (34%) больше по сравнению с 2022 г., когда затраты в рассматриваемом сегменте оценивались в $4,2 млрд. Такие данные приводятся в исследовании Market Research Future.

Аналитики выделяют несколько факторов, стимулирующих быстрое развитие отрасли. Это, в частности, отсутствие альтернативных вариантов подключения к интернету в сельской местности и труднодоступных регионах. Пропускная способность спутниковых каналов и надежность услуг постоянно улучшаются, а цена на эти услуги снижается, что приводит к увеличению спроса. Спутниковые системы позволяют организовать скоростную связь в тех районах, где кабельные или сотовые абонентские линии недоступны или где стоимость создания необходимой инфраструктуры слишком высока.

В исследовании говорится, что ведущие игроки вкладывают значительные средства в исследования и разработки. Благодаря этому габариты спутниковых терминалов уменьшаются, а их функциональность расширяется. Организация локального производства для минимизации расходов является одной из основных бизнес-тактик, используемых участниками рынка спутникового интернета. Кроме того, отрасль стимулируется благодаря развитию спутникового IoT.

Среди ведущих участников отрасли названы такие компании, как Singtel, Freedomsat, EchoStar, Thuraya, DSL Telecom, Eutelsat, SpaceX, OneWeb, Viasat, а также Axess. С региональной точки зрения крупнейшим рынком спутникового интернета является Северная Америка, потому что в 2022 г. на нее пришлось $1,92 млрд от общей выручки, или приблизительно 46%. Кроме того, люди, живущие в США и Канаде, сильно зависят от интернет-доступа из-за того, что это увеличивает потребность в высокоскоростных каналах передачи данных по всей Северной Америке, включая труднодоступные области. Европейский регион находится на втором месте по доле рынка спутникового интернета, что связано с растущим спросом на услуги в отдаленных и недостаточно обслуживаемых районах. Замыкает тройку Азиатско-Тихоокеанский регион, где фиксируется самый высокий показатель среднегодового темпа роста в сложных процентах. Китай и Индия являются двумя крупнейшими рынками в данном регионе, потому что эти страны вкладывают значительные средства в космические технологии, в том числе с целью стимулирования экономического роста.