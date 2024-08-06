Путин потребовал в течение месяца отчитаться о цифровой трансформации «Почты России»

Президент поручил Правительству уже к первому сентября 2024 г. отчитаться по вопросу модернизации и цифровой трансформации АО «Почта России». У самого почтового оператора с этим были сложности.



Поручение Президента

Президент Владимир Путин дал поручение Правительству России рассмотреть вопрос модернизации и цифровой трансформации АО «Почта России» для обеспечения возможности получения населением и организациями качественных каналов для обмена информацией, товарами и услугами на всей территории Российской Федерации.

Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Отчитаться о первых результатах нужно до первого сентября 2024 г.

Поручение вошло в перечень по итогам расширенного заседания Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Государственного Совета по направлениям социально-экономического развития Российской Федерации, состоявшегося 29 мая 2024 г. Документ опубликован на официальном сайте главы государства.

Мероприятия проводятся в целях реализации национальной цели «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы».

Трудности трансформации

В июне 2024 г. мировой судья Хорошевского района Москвы Галина Глотова оштрафовала АО «Почта России» на 100 млн руб. за нарушение условий бюджетных инвестиций. Речь идет о перечислении в 2021 г. пяти млрд руб. на ремонт и модернизацию почтовых отделений по договору с Минцифры.

По данным Счетной палаты, «Почта России» не закончила в срок работы в 279 отделениях, что составляет 23,3% от общего количества.

С импортозамещением ПО для сортировки писем и посылок у почтового оператора тоже есть сложности. Компания планирует выполнить задачу к середине 2025 г., хотя в начале апреля 2024 г. у нее еще не было подрядчика.

В начале июля 2024 г. CNews писал, «Почта России» может лишиться «Почта Банка». Его намерен консолидировать ВТБ, в котором считают, что у «Почта Банка» нет достаточных ресурсов и ИТ-бюджетов для выстраивания программы лояльности и создании линейки продуктов.

А осенью 2023 г. «Почта России» отложила на неопределенное время запуск коммерческой доставки грузов беспилотными летательными аппаратами.

«Я всегда смотрю в первую очередь на финансовую модель, что будет выгоднее. В текущей ситуации для компании деньги сейчас, возможно, более ценны, чем деньги потом», — сказал назначенный в декабре 2022 г. новый гендиректор «Почты России» Михаил Волков.

Убытки «Почты России»

Убыток «Почты России» за 2022 г. по МСФО составил 30,4 млрд руб. На этом фоне, в середине марта 2023 г., глава Минцифры Максут Шадаев заявил о необходимости предусмотреть предоставление «Почте России» компенсаций за оказание социально значимых услуг почтовой связи в сельской местности.

«Финансовой дырой» назвал положение дел в компании глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн на заседании комитета в октябре 2023 г.

По итогам 2023 г. «Почта», как писал «Интерфакс» в мае 2024 г., отчиталась о некотором улучшении ситуации. Чистый убыток в 2023 г. сократился в 4,2 раза до 7,2 млрд руб. Компания также сократила долговую нагрузку (с учетом обязательств по лизингу) на 18,1 млрд руб.

В сообщении отмечалось, что в 2023 г. «Почта России» запустила порядка 20 новых цифровых продуктов. Выручка от них увеличилась на 14% и достигла трети общей выручки.