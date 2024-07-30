CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Законодательство Цифровизация ИТ в госсекторе Техника Импортонезависимость
|

Производители российской электроники умоляют поскорее «изгнать» иностранных конкурентов из госзакупок. Законопроект завис после первого чтения

Российские вендоры электроники обратились в Минпромторг с просьбой ускорить процесс принятия законопроекта Минфина об «изгнании» иностранной электроники из госзакупок. Документ уже разработан, он даже прошел первое чтение, но на этом все застопорилось. Отсутствие зарубежных конкурентов в госзакупках может привести к разным негативным последствиям, в том числе и к росту цен на отечественную технику.

Нечего медлить, нужно принимать

Отечественные компании в сфере электроники очень хотят избавиться от иностранной продукции в госзакупках – по данным «Ведомостей», с этой целью они даже попросили Минпромторг посодействовать в принятии соответствующего законопроекта. Просьба была направлена в конце июля 2024 г. в письменном виде, ее автор – Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга, а получатель – министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

Законопроект уже существует – он был разработан Минфином в 2023 г. и внесен на рассмотрение в Госдуму в первых числах февраля 2024 г. 20 марта 2024 г. он успешно прошел первое чтение, после чего его трансформация в закон остановилась. Обсуждение необходимости поспешить с принятием документа также проходило в рамках круглого стола в Торгово-промышленной палате (ТПП) Санкт-Петербурга «Локализация электроники в России: контроль производства и реализации отечественной продукции» в середине июля 2024 г.

18_10_23_goszakupki.jpg
CNews
Многие участники рынка очень ждут принятия законопроекта

В Минфине заявили изданию, что в настоящее время законопроект «готовится ко второму чтению» в Госдуме. Сроки его рассмотрения в ведомстве не назвали.

Что задумали вендоры

Общая суть законопроекта – в запрете закупок электроники зарубежных брендов госкорпорациями и компаниями с госучастием).

«Сейчас компании с госучастием, которые охватывают существенный объем рынка, обязаны использовать для российских продуктов только ценовую преференцию и минимальную обязательную долю, однако по факту эти механизмы практически не работают, – говорится в направленном Алиханову письме (цитата по «Ведомостям»). – Помочь отечественным производителям выйти на конкуренцию с Китаем, особенно на первом этапе, могут только запреты на иностранные закупки».

Нынешние нормы сдерживания зарубежной электроники от захвата госзакупок распространяются исключительно на закупки, реализуемые в рамках закона 44-ФЗ, который регулирует закупки государственных и муниципальных организаций). В направленном Алиханову письме указано, что этого недостаточно, и что нужно распространить действующие меры еще и на 223-ФЗ, который касается закупок, осуществляемых компаниями с госучастием и естественными монополиями.

Упрощение законодательства

В Минфине отметили, что новый законопроект сильно упростит действующее законодательство в отношении госзакупок. «Сейчас все эти вопросы регулируются девятью подзаконными актами, – говорила в 2023 г. глава департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина Татьяна Демидова (цитата по «Ведомостям»). – Практика показала сложность этой системы. На практике возникали проблемы, связанные с разнообразием самих механизмов (запреты, ограничения, преференции), с номенклатурой товаров, на которые они распространяются, с ее пересечением. Вместо этого планируется принять универсальный подзаконный акт».

В пояснительной записке к законопроекту указано, что если он будет принят, то потребуется также принять всего два новых подзаконных акта и скорректировать шесть имеющихся, а еще шесть признать утратившими силу. Помимо этого, понадобится внести ряд изменений в пять ведомственных актов.

Общая идея законопроекта – новое единое правило «второй лишний», которое придет на смену нынешнему правилу «третий лишний». Другими словами, если документ будет принят, то иностранные производители и поставщики электроники не будут допускаться до госзакупок, если числе участников тендера есть хотя бы один российский вендор.

Где плюсы, там и минусы

Российские производители электроники весьма положительно отзываются о новом законопроекте. Например, президент Ассоциации предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга Ирина Митина сообщила «Ведомостям», что, по ее мнению, превращение этого законопроекта в закон «позволит усилить технологический суверенитет за счет введения обязательной закупки российской продукции со стороны огромного сегмента рынка».

Она добавила также, что в нынешнем законодательстве «правила закупок для 223-ФЗ гораздо менее подробно прописаны, чем для 44-ФЗ». «И преимуществ для отечественных товаров по 223-ФЗ также существенно меньше. По сути, есть только ценовая преференция (если отечественный товар дороже импортного в пределах 30%, то при оценке заявок эта разница не учитывается) и минимальная обязательная доля закупок российских товаров. Но на деле эти инструменты не работают, так как нет нужных механизмов контроля», – добавила «Митина».

«Принятие такого законопроекта может значительно увеличить спрос на отечественную продукцию, так как объем рынка по 223-ФЗ существенный, – сказал изданию вице-президент по развитию бизнеса и связям с органами власти GS Group Сергей Долгопольский. – Это, в свою очередь, позволит снизить стоимость изделий за счет увеличения объемов производства, в перспективе – до уровня иностранных аналогов, и поможет в достижении технологического суверенитета». По его мнению, в итоге пользу получат и производители конечной продукции, и изготовители электронной компонентной базы, которая нужна для признания изделий отечественными.

Но некоторые опрошенные изданием эксперты видят и потенциальные негативные последствия от принятия законопроекта. Согласно их прогнозам, это может привести к удорожанию российской электроники из-за того, российский суверенный рынок не очень большой. «Даже базовые станции сотовой связи делать только для России бессмысленно, – добавил собеседник издания. – Надо предлагать их хотя бы в страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия – прим. CNews), иначе они будут очень дорогими, а технология будет развиваться очень медленно. Чтобы регулировать цены на них, необходимо будет дополнительно обязать вендоров не повышать стоимостные характеристики».

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

Финансовая разведка России дважды провалила закупку ПК

Как компании защищают конечные точки и почему это не спасает их от целевых атак

Казначейство закупает ПО для расширения своего S3-хранилища

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

Российские компании все чаще атакуют мошенники, притворяющиеся госструктурами

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор Hisense RQ760N4IF1: холодильник будущего с интеллектуальными функциями

9 умных гаджетов, которые помогут следить за здоровьем: выбор ZOOM

Обзор Acer Predator Orion X POx-950: компактный игровой ПК «под ключ»

Показать еще

Наука

Раскрыта тайна денег раннего Средневековья — она меняет понимание развития всей Европы

Создан самый чистый в мире кремний — это прямой путь к масштабируемым квантовым компьютерам

Галактические кольца всевластия: астрономы обнаружили массивные магнитные тороиды в гало Млечного Пути — они влияют на всю Вселенную
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Создан самый бесполезный в мире одноплатный компьютер
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Стеклянные накопители будут тысячелетиями хранить десятки петабайт...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024