Финансовая разведка России дважды провалила закупку ПК

Федеральная служба по финансовому мониторингу два раза за 2024 г. пыталась купить сотни АРМ и оба раза сама их отменяла. Обе закупки были отменены из-за запросов электронного аукциона по оформлению.

Две попытки с одним результатом

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) в течение месяца дважды размещала на сайте Единой информационной системы в сфере закупок госзакупки на 101,7 млн руб. и 85 млн руб.

В каждую из закупок входила поставка 414 автоматизированных рабочих мест (АРМ) на 82,8 млн руб., по цене 200 тыс. руб. за одну штуку.

Обе закупки Росфинмониторинг отменил самостоятельно, из-за запросов электронного аукциона по оформлению закупки.

Photo by Bernd Dittrich on Unsplash Несостоявшаяся госзакупка включала 414 автоматизированных рабочих по цене 200 тысяч рублей за одну штуку

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) выступает в качестве финансовой разведки Российской Федерации. Как федеральный орган исполнительной власти Росфинмониторинг занимается противодействием легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и распространения оружия массового уничтожения, а также выработкой государственной политики и нормативно-правового регулирования в этой сфере, координацией соответствующей деятельности федеральных органов исполнительной власти и т.д.

Первая попытка

31 мая 2024 г. на сайте Единой информационной системы в сфере закупок появилась госзакупка Федеральной службы по финансовому мониторингу, на 101720000 руб., предметом которой были 414 АРМ, 80 ноутбуков, в том числе портативных в защищенном исполнении и услуги по установке компьютеров и периферийного оборудования.

Также исполнитель должен был выполнить работы по установке и, согласно техническому заданию, наладке оборудования и программного обеспечения в узлах Единой информационной системы (ЕИС) Росфинмониторинга в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Хабаровске, Ессентуках, Севастополе и в Центральном аппарате Росфинмониторинга в Москве.

4 июня 2024 г. на странице госзакупки появился ответ Росфинмониторинга на запрос электронного аукциона о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки.

Неверное описание закупки

Согласно документу, в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44 «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» объект закупки должен быть описан по КТРУ (каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) без указания дополнительных характеристик. В ответ Федеральная служба по финансовому мониторингу пообещала внести изменения в описание объекта закупки.

В тот же день, 4 июня 2024 г. заказчик принял решение об отмене электронного аукциона на основании части 1 статьи 36 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44 «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В упомянутой части ФЗ-44 говорится, что заказчик вправе отменить закупку с учетом требований, предусмотренных настоящей статьей.

Вторая попытка

Следующая госзакупка Росфинмониторинга, на сумму 85120000 руб., направленная на приобретение 414 АРМ, была размещена меньше чем через месяц после отмены предыдущей закупки – 24 июня 2024 г.

Общая цена изменилась, поскольку в госзакупке теперь отсутствовали 80 ноутбуков, однако в ней по-прежнему оставались 414 автоматизированных рабочих мест (АРМ) на 82800000 руб. Госзакупка как и раньше включала услуги по установке и пусконаладке компьютеров и периферийного оборудования в тех же узлах ЕИС Росфинмониторинга в тех же регионах, что и в предыдущей заявке, а также в Центральном аппарате Росфинмониторинга в Москве.

28 июня 2024 г. на странице госзакупки появились три ответа Росфинмониторинга на запросы электронного аукциона о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки. Сами запросы на странице закупки отсутствуют, но цитируются в ответах Росфинмониторинга.

Ограничение конкуренции и лицензия ФСТЭК

В тексте первого документа Росфинмониторинг отвечает на претензию, что описание объекта закупки содержат условия ограничивающие конкуренцию.

Речь идет, во-первых о том, что в описании предмета закупки по процедуре технического задания описывается требования по совместимости операционной системы АРМ с имеющимся у заказчика программным комплексом ALD Pro. Но поскольку согласно информации из реестра закупок, Росфинмониторинг не организовывал закупку данного ПО, то такое требование является необоснованным и ограничивающим конкуренцию.

Во втором пункте критикуется требование поддержки возможности мандатного контроля целостности в сертифицированной конфигурации. Как отмечается в документе, контроль целостности реализован у всех отечественных операционных систем получивших сертификат Федеральной службы по техническому экспорту и контролю (ФСТЭК) на 4 уровень доверия, но реализован он у всех другими методами. И только в операционной системы AstraLinux контроль целостности реализован мандатным методом.

Третий пункт запроса говорит о том, что заказчик необоснованно проводит закупку компьютерного оборудования и программного обеспечения одним лотом, хотя в КТРУ для этого предусмотрены разные коды. Во втором запросе Росфинмониторинг просят пояснить, что именно требуется поставить – «АРМ или Форм-фактор: моноблок», поскольку «это совершенно разные КТРУ».

В третьем документе внимание Росфинмониторинга обратили на то, что услуги по настройке средств доверенной загрузки (СДЗ), программного комплекса средств защиты информации в ОС семейства Linux (СЗИ ОС), развертывание средств централизованного управления СДЗ, а также услуги по настройке программного обеспечения в узлах ЕИС Росфинмониторинга требуют наличия у поставщика лицензии ФСТЭК.

Кроме того, поставка компьютерного оборудования и услуги по настройке средств защиты информации представлены на разных товарных рынках. Поэтому объединение в один лот различных видов и назначений работ приводит к укрупнению предмета аукциона, в результате чего ограничивается круг потенциальных поставщиков. Также требования к пусконаладке и настройке СЗИ по 10 адресам в разных регионах создают дополнительные требования к участникам по кадровым и финансовым ресурсам. При объединении в один предмет закупки лицензируемых и не лицензируемых видов работ, в действиях заказчика могут содержаться признаки нарушения антимонопольного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

В ответ на каждый из трех запросов Федеральная служба по финансовому мониторингу сообщила, что на основании поступившего запроса принято решение о доработке описания объекта закупки. Отмена этой закупки на основании той же части 1 статьи 36 упомянутого выше закона №44-ФЗ произошла 28 июня 2024 г. – в тот же день когда Росфинмониторинг дал разъяснения на запросы электронного аукциона и пообещал доработать описание объекта закупки.

CNews попросил прокомментировать Росфинмониторинг причины отмены обеих похожих закупок, а также рассказать о дальнейших планах по закупке 414 автоматизированных рабочих мест, и готов опубликовать ответ.

Дополнение

В день публикации этого материала в редакцию CNews поступил комментарий от Росфинмониторинга: «В связи с изменением потребности данные закупки были отменены для уточнения количества и состава закупаемого оборудования. Закупку планируется разместить на официальном сайте госзакупок в первой половине августа 2024 г.».