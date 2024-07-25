России обещано ужесточение наказаний за киберпреступления

Генеральный прокурор России объявил о готовности законопроектов об уточнении составов преступлений, совершенных с использованием специальных технических средств, и об ужесточении ответственности за них.

Преступление повлечет за собою наказание

Россия готовит ужесточение ответственности за преступления в цифровой среде, заявил на проходящем в Киргизии заседании генпрокуроров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) генпрокурор России Игорь Краснов. Об этом в конце июля 2024 г. сообщило издание «Интерфакс».

Генеральный прокурор Игорь Краснов объявил о готовности законопроектов об уточнении составов преступлений, совершенных с использованием специальных технических средств (фишинг, социальная инженерия, кибервымогательство, DDoS-атаки), и об ужесточении ответственности за них.

Эффективность противодействия киберпреступности напрямую зависит от развития принципиально новой системы криминалистического учета и идентификации на основе электронно-цифрового следа. Ключевым элементом здесь является аккумулирование данных о состоявшихся в сетевом пространстве фактах преступных посягательств и обмена информацией в электронном виде.

Kandinsky 2.2 Генпрокурор России анонсировал ужесточение ответственности за киберпреступления

По словам Краснова, подготовкой инициатив занималась межведомственная рабочая группа по противодействию информационной преступности, созданная в 2020 г. В ее состав входят представители правоохранительных органов и других ведомств. Детали поправок в своем выступлении глава Генпрокуратуры России не привел, но рассказал, что еще делается по этому направлению в России. Например, есть государственные программы, которые предусматривают выдачу грантов на развитие технологических разработок, производство продукции и оказание услуг на их основе. Генпрокуратура России проверяет законность расходования выделенных на эти цели бюджетных средств, а также соблюдение требований к государственным закупкам российской электронной компонентной базы.

По информации «Интерфакс», Генпрокуратура России борется с публикацией фейков, цель которых - дестабилизация обстановки в обществе и стране. В распоряжении надзорного органа есть механизм внесудебного блокирования интернет-ресурсов с деструктивной информацией. За полтора года специалистам удалось добиться блокировки или удаления противоправной информации со 140 тыс. сайтов.

Со слов Игоря Краснова, при расследовании преступлений, совершенных в виртуальном пространстве, необходимым условием является полнота фиксации данных обо всех эпизодах противоправной деятельности, их тщательный анализ, в том числе с использованием нейросетевых комплексов, что позволяет устанавливать уникальный цифровой след, используемый при совершении криминального деяния.

Расследование киберпреступлений

Когда киберпреступники наносят удар, как реагируют следователи? В расследовании киберпреступлений участвуют квалифицированные специалисты из таких агентств, как Министерство внутренних дел (МВД), Генпрокуратура, Федеральная служба безопасности (ФСБ) и другие, которые используют цифровую криминалистику для отслеживания, анализа и ликвидации видов киберпреступлений и киберугроз.

Расследования киберпреступлений имеют решающее значение в современной цифровой безопасности, поскольку в них задействованы многочисленные структуры, такие как ФСБ и Генпрокуратура России, которые применяют традиционные методы и цифровую криминалистику для борьбы с такими преступлениями, как взлом ИТ-систем, фишинг и утечки данных. Эффективное расследование киберпреступлений требует государственно-частного сотрудничества и международного сотрудничества для преодоления таких проблем, как вопросы юрисдикции и постоянное развитие технологий, используемых киберпреступниками. К счастью, в России есть и мировые топовые частные ИТ-компании в сфере информационной безопасности (ИБ), к которым государственные ведомства могут обратиться за консультациями.

В 2023 г. CNews подготовил рейтинг 100 крупнейших российских компаний в сфере ИБ. В него вошли вендоры, интеграторы и дистрибуторы ИБ-продуктов. Лидером рейтинга, как и в предыдущие годы, остается «Лаборатория Касперского». При этом если в 2021 г. Россия приносила только 30% от глобальной выручки «Лаборатории Касперского», то в 2022 г. ее доля возросла до 45%. ИТ-компания Softline, показатели которого теперь также ограничиваются только российским сегментом бизнеса, опустился на третью строчку, пропустив вперед «Цитадель», объединяющую активы «ИКС Холдинга» по производству СОРМ. На четвертой позиции, как уже упоминалось, оказался дебютант рейтинга - компания «Газинформсервис». Кроме того, в рейтинг попали еще три участника: «Солар» (ранее «Ростелеком-Солар»), разработчик ИБ-решений Positive Technologies и системный интегратор «Инфосистемы Джет».

Для снижения рисков киберпреступности необходимы стратегии профилактики и реагирования, включая реализацию мер безопасности, разработку планов реагирования на инциденты, обучение заинтересованных сторон и поддержание надежных платформ отчетности о киберпреступлениях, таких как Internet Crime Complaint Center (IC3) - это подразделение Федерального бюро расследований (ФБР) в США.

Расследования киберпреступлений играют важную роль в современном мире, устраняя возникающие угрозы и помогая поддерживать безопасность цифровых пространств государств. Они охватывают идентификацию, проверку и правовые действия против широкого спектра незаконной деятельности в цифровой сфере, включая: взлом, фишинг, утечки данных, мошенничество с техническими устройствами или взлом любых других гаджетов.

В расследовании киберпреступлений профессионалы неустанно работают над борьбой с этими угрозами и защитой отдельных лиц и организаций от потенциального вреда. Понимание тонкостей процесса расследования киберпреступлений имеет основополагающее значение. Начало расследование начинается с тщательной оценки обстоятельств, выявления потенциальных доказательств и обеспечения безопасности соответствующих устройств. Для содействия расследованию и сбора дополнительных данных могут быть получены судебные разрешения. Эти шаги имеют решающее значение для выявления и судебного преследования транснациональных киберпреступников, ответственных за различные киберпреступления.