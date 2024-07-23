Британский Минфин десятилетиями эксплуатирует SAP 20-летней давности и не может найти ему замену

Минфин Великобритании в спешке ищет и не может найти замену старой ERP-системе SAP ECC 6.0, вышедшей в 2005 г. Ее поддержка заканчивается в 2027 г., но Минфин уже заключил контракт на ее обслуживание до 2029 г. На ECC 6.0 базируется вся налоговая система страны – через нее проходят сотни миллиардов фунтов стерлингов в год.

Новое лучше старого

Министерство финансов Великобритании столкнулось с крайне сложной задачей – ему всего за несколько недель нужно найти замену древней ERP-системе ECC 6.0 немецкой компании SAP, которую не меняли на протяжении нескольких десятилетий. Как пишет The Register, на ней основана вся налоговая система Великобритании, и через нее на ежегодной основе проходят 750 млрд фунтов стерлингов ($968 млрд).

Налоги обрабатывает «крайне модифицированная» (highly customised) версия ECC 6.0. Тем не менее, это очень старое программное обеспечение – сбежавшая из России SAP выпустила его в 2005 г., а в 2027 г. она полностью прекратит его поддержку, что и понуждает британский Минфин к поиску и скорейшему нахождению ему альтернативы. Этот вопрос пытается решить «Управление по налогам и таможенным сборам Его Величества (His Majesty's Revenue and Customs, HMRC). В настоящее время выбор стоит между современной ERP-системой SAP S/4HANA и любым другим ее аналогом, например, от Oracle. Другими словами, явного фаворита пока нет.

vwalakte / FreePik Одна из ключевых систем экономики Британии базируется на ПО 20-летней давности

The Register не уточняет, почему Минфин и HMRC озаботились вопросом отказа от устаревающей ECC 6.0 именно сейчас, а не за два с половиной года до прекращения ее поддержки. Вероятно, чтобы был запас времени для внедрения и отладки новой системы, которая заменит собой ECC 6.0.

Не все так просто

Ситуация с переходом на новую ERP-систему в данном случае осложняется тем фактом, что в середине июля 2024 г. управление HMRC заключило очередной контракт на обслуживание устаревших систем налогообложения, на этот раз вплоть до 2029 г. Подрядчик в лице консалтинговой компании Capgemini должен будет, в числе прочего, обслуживать основную налоговую платформу Enterprise Tax Management Platform (ETMP), вот только переход на новые системы контракт не предусматривает. За свою работу Capgemini получит в общей сложности 574 млн фунтов стерлингов ($741 млн).

Суть вопроса именно в сумме, которую правительство Британии выделяет по данному контракту, в котором не прописаны работы по замене старого ПО на новое. Выбор подрядчика, напротив, вполне закономерен – Capgemini выполняет эту работу вплоть с 2004 г., лишь изредка прерываясь на участие и победу в новом тендере. Например, в 2022 г. управление HMRC заключило с ней контракт на 51 млн фунтов стерлингов для продолжения поддержки налоговых систем Великобритании, включая ETMP, до декабря 2024 г.

Есть некоторые риски

К моменту выхода материала не было доподлинно известно, какой выбор в итоге сделали специалисты HMRC, и какая ERP-система в итоге придет на смену древней ECC 6.0, которую SAP окончательно забросит в 2027 г. Однако в Великобритании за последние годы появилось сразу несколько примеров крайне печальных последствий использования софта Oracle.

На ПО компании Oracle решил перейти Городской совет британского Бирмингема, но в конце 2023 г. он объявил себя банкротом. Причина – гигантские, непомерно разросшиеся затраты на миграцию с SAP y Oracle.

Впрочем, софт Oracle – не единственный потенциально неправильный вариант, на котором может остановиться HMRC. Ранее Совет британского графства Суррей отказался от ПО SAP и перешел на ERP-систему компании Unit4. Как итог – многочисленные трудности с своевременными и полноразмерными выплатами сотрудникам образовательных учреждений.

Опционально HMRC может рассмотреть альтернативу в виде свободного ПО. В сентябре 2014 г. CNews сообщал об отказе Минздрава Великобритании от программного обеспечения не SAP, но Oracle – ведомство официально перевело национальную базу данных о пациентах на открытый стек NoSQL.

Есть в Великобритании и свежий пример обратной миграции – с Oracle на SAP. В феврале 2024 г. Лондонский Сити (City of London, церемониальное графство в центре города Лондон), известный как финансовый хаб Великобритании и всего мира (по крайней мере до второй половины XX века), начал готовиться к масштабному отказу от программного обеспечения и облачных сервисов Oracle. Причина оказалась в том, что софт американской компании не мог удовлетворить все потребности администрации Лондонского Сити – постоянно приходилось использовать дополнительное ПО, в том числе для управления персоналом и расчета заработной платы.