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Хотя аукцион и не состоялся, «Крафтвэй» поставит Федеральной налоговой защищенные ПК на 260 миллионов

Электронный аукцион по поставке ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России (г. Москва) электронно-вычислительной техники не состоялся, поскольку в нем приняла участие только одна компания – АО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС». Однако именно с ней и был заключен контракт на 263 млн руб.

Неудавшийся электронный аукцион

В электронном аукционе по поставке электронно-вычислительной техники для московского подразделения ФНС приняла участие только компания «Крафтвэй». После того, как аукцион был признан несостоявшимся, ФНС заключила с компанией «Крафтвэй» контракт.

Аукцион стартовал на сайте госзакупок 5 июня 2024 г. Сумма поставки для нужд ФКУ «Налог-Сервис» ФНС (г. Москва) и его обособленных подразделений составила 263786082 руб. В поставку входили 1277 ПК различной конфигурации, обеспеченные встроенными, в том числе криптографическими, средствами защиты, 72 ноутбука и 40 серверов.

13 июня 2024 г. подача заявок была окончена. 14 июня 2024 г. электронный аукцион был признан несостоявшимся. Решение было вызвано тем, что по окончании срока подачи была подана только одна заявка. Такая причина отмены закупки предусмотрена в п. 1 ч. 1 ст. 52 Закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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Фото: Федеральная налоговая служба
ФНС России получит 1277 ПК со встроенными, в том числе криптографическими, средствами защиты

Подписанный контракт

Несмотря на отмену закупки, заявка получила статус «Определение поставщика завершено». В разделе «Результаты определения поставщика (подрядчика, исполнителя)», там же где размещена ссылка на протокол подведения итогов, появилось название поставщика – «Акционерное общество «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС» и пометка «Контракт заключен».

Согласно этой информации на странице госзакупки, есть все основания полагать, что АО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС» и был тем самым единственным участником признанным несостоявшимся электронного аукциона.

Единственный участник – единственный поставщик

В ответ на вопрос о причине и обстоятельствах, в связи с которыми в электронном аукционе принял участие только один претендент, представитель ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России ответил CNews, что закупка проводилась в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Также представитель ФКУ «Налог-Сервис» сообщил, что все материалы по закупке размещены на портале государственных закупок.

«Признание электронного аукциона несостоявшимся не влечет за собой невозможность заключения договора. – Объяснил юридическую сторону вопроса Руслан Гафуров, руководитель практики разрешения споров в юридической компании Nevsky IP Law. –Аукцион предполагает конкуренцию двух и более лиц, а так как никакое другое лицо не подало заявку, сам по себе аукцион не состоялся. В этом случае в соответствии со ст. 93 44-ФЗ заключается договор с единственным поставщиком. То есть конкурентная процедура не состоялась, но договор все равно заключается, так как заявка на участие есть. Это достаточно распространенная ситуация».

CNews попросил прокомментировать АО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС» заключение контракта с ФКУ «Налог-Сервис» ФНС (г. Москва) после признания электронного аукциона несостоявшимся, и готов опубликовать ответ.

Вадим Попов

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