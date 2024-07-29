Казначейство закупает ПО для расширения своего S3-хранилища

S3-хранилище казначейства

Как выяснил CNews, Федеральное казначейство приобретает лицензий для реализации объектного S3-хранилища. Закупка ПО необходима ведомству для поддержания жизненного цикла различных информационных систем, которые создаются и развиваются в рамках казначейства, включая систему «Электронный бюджет».

Объектное S3-хранилище — тип хранения данных, который используется для управления большими объемами неструктурированных данных: изображения, видео, резервные копии и другие типы файлов. Позволяет значительно увеличить производительность их обработки. Создано, чтобы обеспечить эффективное хранение и доступ к информации, что крайне важно в условиях современного управления общественными финансами.

«Программное обеспечение для реализации второй очереди объектного S3-хранилища Федерального казначейства, на которое передаются права, закупается для расширения существующего хранилища построенного на ПО Mail.ru Private Cloud Enterprise и должно быть совместимо с программным обеспечением первой очереди объектного S3-хранилища Федерального казначейства», — сообщили CNews представители ведомства

Федеральное казначейство России Федеральное казначейство закупает ПО для реализации S3-хранилища

Тендер на приобретение ПО был опубликован на сайте госзакупок 17 июля 2024 г. Поиск поставщика проводится на конкурсной основе до 25 июля. Итоги конкурса будут подведены 29 июля того же года. Начальная сумма закупки — 187,7 млн руб.

Подробности закупки

Программное обеспечение для S3-хранилища должно поддерживать работу на серверах платформы x86/64 и обеспечивать высокую производительность, с минимальным количеством процессоров не менее двух и сетевыми интерфейсами с пропускной способностью не менее 10 GB/s. Важным условием является также совместимость с операционной системой Linux и возможность интеграции с программным обеспечением Mail.ru Private Cloud Enterprise (платформа для построения частного облака).

Помимо этого ПО должно поддерживать REST API (архитектурный стиль для разработки веб-сервисов, основанный на стандартных HTTP-методах и ресурсоориентированном подходе) с функционалом, который включает создание и удаление бакетов (Bucket — выделенная часть хранилища для пользовательских данных), работу с объектами, а также управление жизненным циклом данных. При этом каждая запись должна храниться не менее чем в двух копиях, что обеспечит высокую доступность данных.

Планируемое оборудование должно обеспечить распределенную работу на нескольких площадках с временем отклика не более 10 мс, а также гарантировать стабильную производительность и доступность данных. Важно, чтобы сбои в работе отдельных компонентов не влияли на целостность данных и доступ к ним.

Кроме того, новое хранилище должно поддерживать горизонтальное масштабирование, позволяя добавлять дополнительные серверы и диски без необходимости замены существующего оборудования. Внедрение таких механизмов позволит значительно упростить администрирование и расширение инфраструктуры хранилища.

Необходимы и сервера

В ходе выполнения работ подрядчику необходимо будет предоставить казначейству доступ к серверам платформы x86-64 с предустановленной операционной системой семейства Linux.

Сервера, которые будут использоваться для выполнения работ, должны соответствовать ряду минимальных характеристик. Для эффективного функционирования S3 Metadata (набор пар «имя-значение», который можно установить при загрузке объекта) требуется сервер с объемом оперативной памяти не менее 1024 ГБ и процессорами — не менее двух моделей Intel Xeon 6240R с 24 ядрами и частотой 2,4 ГГц. Хранилище должно включать два твердотельных накопителя объемом по 480 ГБ и два SSD-накопителя на 6,4 ТБ, а скорость сетевых интерфейсов должна составлять 25 Гбит/с.

Для S3 Storage (облачный сервис, позволяющий хранить файлы любого типа и объема) требуется сервер с не менее чем 256 ГБ оперативной памяти и процессорами Intel Xeon 5220R, аналогично оснащенными двумя чипами с 24 ядрами и частотой 2,2 ГГц. Важно, чтобы хранилище включало четыре SSD на 480 ГБ и восемь NVMe-накопителей объемом по 7,68 ТБ, а также обеспечивало такую же скорость сетевых интерфейсов — 25 ГБит/с.

Используют уже не первый год

Федеральное казначейство уже не первый год эксплуатирует S3-хранилище. С его помощью реализован важный этап оптимизации размеров баз данных в государственных информационных системах, оператором которых является Федеральное казначейство. В частности, в S3-хранилище перенесены клиентские документы, которые ранее хранились непосредственно в базе данных.

ГИС «Электронный бюджет» был перенесен в S3 объектное хранилище еще в конце марта 2023 г. Как сообщали представители Казначейства, ГИС накапливала значительное количество информации в процессе своего развития, используя исключительно системы управления базами данных (СУБД). Однако избыток данных в функциональных подсистемах ведомства привел к серьезным проблемам.

Увеличение объемов вложенных данных в базах создало сложности с резервным копированием, а также вызвало отставание резервной базы данных от основной, что, в свою очередь, негативно сказалось на производительности операционной базы данных. В качестве меры по решению данной проблемы Казначейство приняло решение о переносе неструктурированных объектов в отдельное облачное S3-хранилище.