Правительство Москвы заплатит 430 миллионов специалистам по Java и PostgreSQL, чтобы избежать градостроительного хаоса

Правительство Москвы выделило 427,4 млн руб. на развитие двух ГИС Комитета по архитектуре и градостроительству города. Разработка будет проходить на Java и PostgreSQL.



Многомиллионный тендер на развитие ГИС

Как выяснил CNews, Правительство Москвы проводит работы по развитию государственных информационных систем Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.

Работы будут выполняться для отраслевой автоматизированной системы информатизации и ГИС обеспечения градостроительной деятельности.

Будущим подрядчикам предлагают вести разработку на Java (для серверных частей ГИС), JavaScript (для клиентских частей), Apache Web Server, PHP и отечественной СУБД PostgreSQL.

Работы по модернизации проводятся из-за непрерывного цикла реализации строительных проектов в Москве. Как пишет Правительство города в документах к тендеру, недавно были ужесточены нормативно-правовые требования. Это связано с важностью результатов строительства для граждан, которые влияют на качество их жизни, а также для государства как целого, учитывая экономический рост и участие различных отраслей в строительстве.

С учетом того, что принятие управленческих решений зависит от качества автоматизации процессов, дальнейшее развитие информационных систем комплекса градостроительной политики и строительства города требует централизованного управления, единого программно-технологического инструментария и улучшения процессов создания и модификации приложений.

Развитие информационных систем комплекса градостроительной политики и строительства города, включая модернизацию ГИС, поможет эффективно контролировать реализацию строительных проектов, обеспечивать согласованность действий различных отраслей и улучшать качество городской среды, предотвращая возможный градостроительный хаос.



Тендер на проведение работ опубликован на сайте госзакупок 12 июня 2024 г. от имени Департамента Москвы по конкурентной политике. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 августа. Исполнителя контракта выберут 6 августа. Начальная сумма тендера — 427,4 млн руб.

Подробности тендера

Целью работ является создание единой организационно-методологического подхода к функционированию этих систем, формирование инновационной инфраструктуры и обеспечение эффективной коммуникации между участниками строительной деятельности.

Одной из главных задач проекта является автоматизация бизнес-процессов, взаимодействие с внешними информационными системами, а также контроль и мониторинг предоставления государственных услуг. Важным элементом проекта является также развитие новых подсистем по запросам пользователей и улучшение существующих.

Подрядчикам предстоит автоматизация процесса разработки и согласования документации по планировке территории для обеспечения устойчивого развития территорий и определения границ земельных участков под объекты строительства. Также планируется разработка новых и улучшение существующих подсистем по запросам заказчика.

Среди требований к развитию подсистемы «Проекты планировки территории» выделяются модули: ведение реестра проектов, управление процессом разработки проектов и автоматизация процессов принятия решений и утверждения документов. В рамках развития подсистемы планируется создание нескольких таблиц в базе данных с различной информацией о проектах планировки территории, а также разработка экранных форм отображения основной информации о проектах.

Планируется внедрение функций модуля управления процессом выполнения заявки на разработку проекта планировки территории. Эти функции будут включать в себя автоматическое формирование и обновление сценария выполнения заявки, а также возможность добавления, изменения и удаления этапов в процессе разработки, согласования или утверждения проекта планировки территории.