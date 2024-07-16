В России создается ИТ-платформа для пенсионного и соцстрахования добровольцев СВО

Добровольцы СВО в вопросах страхования жизни и здоровья будут законодательно приравнены к мобилизованным и военнослужащим-контрактникам. Подать документ может любой доброволец, но после прохождения им службы в зоне специальной военной операции (СВО) России на Украине. В настоящее время вступил в силу приказ Фонда пенсионного и социального страхования России от 11.07.2023 № 1363 и уточнен порядок подачи добровольцами документов для новой цифровой ИТ-платформы.

Создание ИТ-платформы для добровольцев СВО

Вступил в силу приказ Фонда пенсионного и социального страхования России об уточнении порядка подачи добровольцами заявлений для их пенсионного страхования. Об этом в середине июля 2024 г. сообщает «Парламентская газета».

Речь идет о законодательном закреплении права на страховые выплаты в случае ранения или гибели добровольцев на СВО, у которых заключены контракты с Минобороны России и Федеральной службой войск национальной гвардии (Росгвардия) России. В соответствии с нововведениями, данные о добровольцах соберут на Единой централизованной цифровой платформе в социальной сфере.

Изменения вносятся в порядок осуществления корректировки сведений индивидуального (персонифицированного) учета и внесения уточнений (дополнений) в индивидуальный лицевой счет, утвержденный приказом Фонда пенсионного и социального страхования России от 11 июля 2023 г. №1363. Заявления для корректировки сведений будут регистрироваться на единой цифровой ИТ-платформе.

Росгвардия Данные о добровольцах соберут на одной цифровой ИТ-платформе

«Права всех участников СВО должны быть защищены в равной степени вне зависимости от того, являются они кадровыми военными, призваны по мобилизации или пошли на фронт добровольцами. Каждый, кто, рискуя жизнью, защищает нашу страну, должен быть уверен: государство позаботится о нем и его семье», - сказал Государственной Думы России Вячеслав Володин.

Таким образом, в России создается единая цифровая ИТ-платформа с данными о добровольцах на СВО. В соответствии с установленными требованиями, добровольцам или их представителям необходимо предоставить документ о периодах пребывания в добровольческом формировании, а также документ о периодах участия в СВО в период пребывания в добровольческом формировании. Также уточняется, что зарегистрированное лицо или его представитель должны представить документы о периодах обучения до 1 января 2002 г.

Государственная Дума России приняла пакет законов, позволяющий Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования, которые могут создаваться по решению Президента России Владимира Путина. Такие формирования будут привлекаться для выполнения определенных задач в области обороны в период проведения мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта, при осуществлении контртеррористических операций и прочих действий. На войска национальной гвардии России распространяются все те полномочия и механизмы, которые определены законами для Минобороны России. Таким образом, добровольческие части Росгвардии ничем не будут отличаться от аналогичных формирований Минобороны России.

Теперь на законодательном уровне закрепили права на страховые выплаты в случае ранения или гибели добровольцев, у которых заключены контракты с Минобороны и Росгвардией.

Предоставлены гарантии компенсации добровольцам на СВО

Бойцы добровольческих формирований Росгвардии, участвующие в специальной военной операции на Украине, также будут получать компенсации за ранение или по инвалидности, а их родные - в случае смерти военнослужащих. Такая норма содержится в указе, подписанном Президентом России Владимиром Путиным и опубликованном на официальном портале правовой информации.

Документ корректирует положения о компенсациях, которые прежде касались добровольческих формирований, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы России.

Президент России ввел обязательное государственное страхование добровольцев СВО в августе 2023 г. Бойцам предоставлены гарантии компенсации в случае гибели или смерти в течение года после ранения, получения инвалидности или ранения.

Согласно данным из «Парламентской газеты», при получении легкого ранения, травмы или контузии страховая выплата составляет 78,3 тыс. руб., при тяжелом увечье - 313 тыс. руб. При наступлении инвалидности размер выплаты в зависимости от группы составляет от 783 тыс. до 2,3 млн руб. (729,56 руб., при получении инвалидности - более 2,3 млн руб. инвалидам I группы, более 1,5 млн руб. - II группы, около 783 тыс. руб. - III группы). В случае гибели добровольца выплата в размере 3 млн руб. делится пропорционально между всеми наследниками погибшего бойца и как правило, это жена, дети, подопечные и фактические воспитатели.

Формирование единой цифровой платформы в социальной сфере

В 2024 г. будет запущена государственная информационная система (ИС) «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере». Постановление о порядке ее создания, функционирования и развития подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Согласно данным из Постановления от 29 декабря 2023 г. №2386, новая ИТ-платформа позволит упростить и ускорить предоставление мер социальной поддержки, в том числе в проактивном формате.

ИТ-платформа будет работать на базе действующих ИС и ресурсов, в том числе Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). В нее будут загружены данные о получателях мер социальной поддержки, в том числе пенсионерах, инвалидах, ветеранах, чернобыльцах, работниках, пострадавших на производстве.

Запуск единой ИТ-платформы позволит обеспечить комплексный подход к реализации всех процессов, необходимых для назначения и предоставления мер социальной поддержки. Все необходимые документы ведомства будут получать с помощью информационного взаимодействия между собой.

Постановление подготовлено для реализации новых норм федерального закона «О государственной социальной помощи», принятых в июле 2023 г.