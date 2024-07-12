Ozon нанял бывшего замглавы Минцифры заниматься связями с госорганами

Ozon назначил директором по связям с государственными органами Дмитрия Кима, который в сентябре 2023 г. покинул пост замминистра цифрового развития.



Назначение GR-директора

Маркетплейс Ozon назначил с 15 июля 2024 г. на должность директора по связям с государственными органами Дмитрия Кима, сообщил Retail.ru

С 2021 г. по 2023 г. Ким работал в Мицифры и занимал там должность замминистра цифрового развития, а до этого он был вице-президентом «Ростелекома».

Задачи в Ozon

Задачами нового GR-директора будет формирование позиции компании по поводу законодательных инициатив в области электронной коммерции и работы цифровых платформ, развитие отраслевых практик взаимодействия с партнерами и предпринимательскими сообществами, содействие расширению логистической инфраструктуры и доступности сервиса в регионах.

Минцифры Дмитрий Ким будет управлять отношениями Ozon с госорганами

В 2023 г. Ozon выступал с резкой критикой готовящегося законопроекта о работе маркетплейсов, который ритейл-отрасль бурно обсуждала. «Если он будет принят, заставит владельцев таких онлайн-площадок повышать комиссии для продавцов и посредников на год вперед, что повлияет на стоимость конечной продукции», — заявлял, например, управляющий директор Ozon Алексей Минаев в Общественной палате, как писал в ноябре 2023 г. РБК.

Опыт госслужбы

Уход Дмитрия Кима из Минцифры в сентябре 2023 г. объяснялся семейными обстоятельствами. В должности замминистра он координировал работу Минцифры на различных направлениях отрасли связи — от регулирования рынка телекоммуникаций до развития новых сервисов и перспективных технологий.

Его главными достижениями за время работы в министерстве стали подготовка проекта Стратегии развития отрасли связи до 2035 г., завершение процесса подключения социально-значимых объектов (СЗО) к интернету и прокладка подводного волоконно-оптического кабеля до Чукотки.

До этого назначения у Кима был девятилетний опыт работы в государственном операторе связи «Ростелекоме». По данным TAdviser, пришел он туда в ноябре 2012 г. на должность и. о. заместителя директора — коммерческого директора и дослужился в апреле 2019 г. до поста вице-президента — директора макрорегионального филиала «Центр».

Еще раньше, в 2006-2007 гг., Ким работал главным аналитиком в «Росгосстрах». Это было второе место работы в жизни молодого специалиста, окончившего в 2005 г. экономический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (МГУ) и в 2007 г. Высшую школу бизнеса МГУ.