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ИТ-решения с искусственным интеллектом будут тщательно проверять перед получением господдержки

Подведомственный Минпромторгу России Федеральный центр прикладного развития (ФЦПР) искусственного интеллекта (ИИ) создает методологию оценки решений в области ИИ. Как следует из документов ФЦПР ИИ, предусмотрено четыре этапа экспертизы ИИ-решений. Ожидается, что такое решение будет стимулировать инновации, привлекать иностранные инвестиции и позиционировать Россию как центр исследований и разработок в области ИИ.

ИИ-решения будут проходить проверку

ФЦПР ИИ разрабатывает для Минпромторга России методологию оценки ИИ-решений для отбора среди разработчиков получателей господдержки. Об этом в середине июля 2024 г. сообщило издание «Коммерсант». Сервисы будут проверять на наличие в них технологий ИИ, соответствие статусу отечественных, уровень зрелости и др.

Данное внедрение потребовалось, поскольку в настоящее время многие ИТ-решения, заявленные как ИИ, либо созданы без машинного обучения и нейросетей, либо разработчик выдает за свои уникальные наработки чужой продукт. Эксперты ФЦПР считают, что в первую очередь необходимо проработать нормативную базу, включая закрепление самого понятия ИИ.

Подведомственный Минпромторгу России ФЦПРИИ создает методологию оценки решений в области ИИ. Деятельность ФЦПР ИИ направлена на ускорение высокотехнологичной трансформации российской промышленности и снижение барьеров, препятствующих внедрению решений на базе технологий ИИ. В ключевые направления деятельности центра входит: поддержка разработки, валидации, тестирования, апробации и масштабирования решений на базе технологий ИИ; исполнение функций Проектного офиса Службы «цифровых атташе» в рамках реализации мероприятий по увеличению экспортного потенциала России и поддержки российских производителей цифровых решений и услуг; комплексная экспертиза действующих и готовящихся к принятию норм права в области регулирования современных технологий, в том числе технологий ИИ; координация выполнения мероприятий стратегии внедрения ИИ в обрабатывающих отраслях промышленности; технологическое обучение топ-менеджмента с погружением в глобальный контекст.

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Государственная Дума России
ИТ-решения с искусственным интеллектом будут оцениваться перед получением господдержки

По словам заместителя гендиректора ФЦПР ИИ Андрея Чукарина, нормативно-техническую документацию начнут разрабатывать уже в 2024 г., а подготовка нормативно-правовых актов потребует больше времени. Чукарин отметил, что работа над методологией идет в рамках исполнения поручения президента РФ. Владимир Путин в январе поручил правительству обеспечить разработку больших генеративных моделей ИИ для использования в ключевых отраслях экономики и предусмотреть меры поддержки их развития и внедрения. Чукарин добавил, компании, создающие качественные ИИ-решения, нужно выделить, чтобы они могли получить бесшовную государственную поддержку и все льготы, которые есть для таких разработчиков.

Как следует из презентации ФЦПР ИИ, предусмотрено четыре этапа экспертизы ИИ-решений. На первом этапе для получения господдержки будут оцениваться наличие технологий ИИ, которые в настоящее время не подтверждается в 80% случаев: они либо созданы без машинного обучения и нейросетей, либо разработчик выдает за свои уникальные наработки чужой продукт. На втором этапе будет осуществляться проверка соответствия ИИ-решения статусу отечественного - включения в реестры российского программного обеспечения (ПО), радиоэлектронной или промышленной продукции. На третьем же этапе будет оцениваться уровень зрелости ИИ-решения - готовности технологии, системы, интеграции и производства. На заключительном этапе предусмотрен расчет конкурентоспособности ИТ-решений, включающий несколько групп базовых показателей.

Федеральный проект по поддержке ИИ

Основной инструмент реализации Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 г., утвержденный указом Президента России от 10.10.2019 № 490. Объем финансирования федерального проекта «Искусственный интеллект» в 2021–2024 гг. составит 32,1 млрд руб.

Паспорт федерального проекта был утвержден на заседании Президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий (ИТ) для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 27 августа 2020 г., но его активная реализация началась в 2021 г.

Федеральным проектом предусмотрен пакет мер, направленный на поддержку компаний-разработчиков ИИ-решений и поддержку апробации таких решений на российских предприятиях, повышение кадрового обеспечения, развитие системы науки и образования, формирование инфраструктуры для благоприятного развития отечественного ИИ.

Ряд результатов федерального проекта связан с ведомственными программами цифровой трансформации, которые охватывают более 50 ведомств и предусматривают мероприятия по внедрению технологий ИИ в систему государственного управления.

Антон Денисенко

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