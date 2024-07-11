Правительство утвердило регламент работы «Гособлака»

Правительство России утвердило положение, регламентирующее работу государственной единой облачной платформы.

Облачная платформа для государства

С 1 января 2025 г. в России начнет работу государственная единая облачная платформа (ГЕОП) под названием «Гособлако». Постановление, регулирующее ее работу, было подписано Председателем Правительства Михаилом Мишустиным.

Как сообщает Правительство России, «Гособлако» станет универсальной платформой для размещения и работы информационных систем и ресурсов различных министерств, ведомств, государственных внебюджетных фондов, публично-правовых компаний и социально ориентированных некоммерческих организаций.

По словам Правительства, «Гособлако» позволит пользователям безопасно хранить необходимые данные. А для обработки операций будут использоваться отечественные программные продукты и оборудование, соответствующие требованиям в сфере импортозамещения.

Telegram-канал Правительства России Государственная единая облачная платформа начнет работать с первого января 2025 г.

О регламенте работы

Согласно регламенту работы, «Гособлако» позволяет получать вычислительные ресурсы, хранить данные, конфигурировать виртуальные машины, предоставлять системы управления резервным копированием.

Помимо всего пользователям будут предоставляться отдельные каналы связи и собственные IPv4-адреса. По необходимости будут выделяться комплекты средств защиты информации, программно-аппаратные комплексы. Также «Гособлако» может предложить защищенный способ размещения средств защиты информации, в том числе на криптографическом оборудовании.

Потребитель услуг ГЕОП сможет сам определять свои потребности, обеспечивать перевод своих информационных систем и ресурсов в облачную платформу, поддерживать уровень информационной безопасности и может обратиться в Минцифры, которое и будет обеспечивать предоставление облачных услуг.

По желанию потребителя, при размещении своих данных в облачной платформе он вправе использовать свои технические и программные средства.

Эта новая система обеспечивает удобство и эффективность в предоставлении государственных облачных услуг, что позволит государственным органам и организациям оптимизировать затраты и повысить качество предоставляемых услуг.

Для каких целей создавалась

Работа в «Гособлаке» позволит органам государственной власти и другим организациям госсектора сократить расходы и упростить межведомственное взаимодействие, что в свою очередь повысит эффективность предоставления государственных услуг.

Создание государственной единой облачной платформы идет в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление».

Разработка системы «Гособлако» была проведена в рамках эксперимента, начавшегося в августе 2019 г. и завершившегося 31 декабря 2024 г.

По информации правительства, за это время была протестирована работа более 100 информационных систем и ресурсов из 40 различных министерств и ведомств, включая Социальный фонд России, Минздрав, Минтранс, Минстрой, Минприроды, Рослесхоз, Росреестр, Росмолодежь и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА).

Всего в рамках этого эксперимента, на «Гособлако» перешло около 80% госорганов. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на заседании комиссии Государственного совета России по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика».