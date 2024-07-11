Флот самой богатой европейской страны до сих пор работает на старинных накопителях, давно снятых с производства

Немецкий флот до сих пор на ежедневной основе использует дискеты, но не относительно современные 3,5-дюймовые, а совсем древние 8-дюймовые. Они являются частью компьютерных систем немецких фрегатов для борьбы с подлодками. Лишь сейчас руководство флота решило отказаться от старых носителей, но сделать это будет непросто.

Апгрейд сквозь десятилетия

Руководство немецкого морского флота приступило к поискам замены 8-дюймовым дискетам, которые жизненно необходимы для работы фрегатов класса Brandenburg F123, пишет портал Tom’s Hardware. Эти фрегаты создавались для борьбы с подводными лодками, и их электроника до сих пор завязана на 20-сантиметровых дискетах, которые вышли из обихода еще в начале 80-х годов прошлого века.

Эти дискеты имеют центральное значение в управлении основными системами фрегатов, включая ходовую часть и суддовую энергетическую установку, пишет Tom’s Hardware.

8-дюймовые дискеты – это в принципе самые первые в мире гибкие диски. Их премьера состоялась в середине 60-х годов XX века, а продажи начались в 1971 г. В 1976 г. им на смену пришли гораздо более компактные 5,25-дюймовые дискеты. В 1981 г. дискеты уменьшились до 3,5 дюйма, а в начале XXI века почти полностью исчезли – их заменили сначала CD-диски, затем DVD, а после и USB-флешки гораздо большего объема.

de:Benutzer:Monsterxxl / WIkipedia Фрегат класса Brandenburg F123

Германия – самая богатая европейская страна. Ее ВВП в 2022 г. составлял более $4 трлн против $2,8 трлн у Франции и $3 трлн у Великобритании.

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Весь этот прогресс, как оказалось, прошел мимо немецкого флота. Фрегаты Brandenburg F123 как использовали самый древний вид гибких дисков, так и продолжают использовать. При этом, что самое важное, вполне существовала вероятность, что их оснастят 3,5-дюймовыми дисководами вместо 8-дюймовых или, в крайнем случае, 5,25-дюймовыми, поскольку первые такие фрегаты были введены в эксплуатацию в середине 90-х годов ХХ века. Тогда 3,5-дюймовые дискеты были на пике своей популярности, но разработчики, по-видимому, решили не менять ничего в конструкции Brandenburg F123.

В результате древние гигантские дискеты объемом всего в пару сотен килобайт каждая до сих пор являются важной частью компьютерной системы сбора данных на фрегатах.

Эмуляция как способ решения проблемы

Как пишет Tom’s Hardware, замена 30-летней компьютерной аппаратуры на боевых немецких кораблях – задача сама по себе отнюдь не тривиальная, и на пути к этой цели перед исполнителем в лице шведской компании Saab наверняка могут возникнуть различные трудности. Но эксперты портала отмечают, что существуют примеры успешного отказа от использования дискет в критически важных информационных системах. Также они указывают, что есть различные эмуляторы, позволяющие создавать в системах виртуальные копии не только CD-дисководов, но и дисководов для различных дискет.

Michael Holley / WIkipedia Эволюция дисководов для дискет

Пока неизвестно, по какому пути военно-морские силы Германии пойдут для решения задачи по устранению 20-дюймовых дискет из состава своих фрегатов. Также власти Германии и представители ее флота не называют сроки, в течение которых поставленная цель должна быть достигнута.

Взять пример с Японии и не уподобляться США

Один из ярчайших примеров успешной борьбы с зависимостью от древних носителей информации показали власти Японии. В течение десятилетий вся их бюрократия строилась на дискетах, и любое обращение любого гражданина или гостя страны в любой госорган должно было сопровождаться копией всех документов на дискете.

В начале июля 2024 г. госсектор Японии окончательно отказался от использования дискет, хотя они еще совсем недавно были обязательными как для чиновников, так и для простых граждан. Шел он к этому постепенно, но все же сравнительно быстро – отказ от этих накопителей начался два года назад.

Тем временем в США дискеты до сих пор являются основой всей железной дороги американского Сан-Франциско. В отличие от Германии, власти США не намерены модернизировать ее вплоть до 2030 г. как сообщал CNews, из-за этого система ж/д-перевозок в городе может рухнуть в любой момент.

Также на дискетах работают и некоторые старые модели самолетов американской компании Boeing, которые до сих пор эксплуатируются во многих странах мира. Дискеты в них нужны для обновления ПО, в том числе и навигационного.