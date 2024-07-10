Российским ИТ-компаниям вернули налог на прибыль. Закон принят

Совет Федерации одобрил законопроект о 5-процентном налоге на прибыль для ИТ-компаний. Более двух лет он был нулевым, теперь грядет его повышение. Чтобы стать законом, документу еще требуется подпись главы государства.

Хуже, чем раньше, но лучше, чем у остальных

Совет Федерации принял законопроект Минфина о повышении налога на прибыль для ИТ-компаний, пишет ТАСС. Если документ будет одобрен Президентом России Владимиром Путиным, то ИТ-фирмы будут вынуждены вносить в казну 5-процентный налог на свою прибыль.

С весны 2022 г. размер этой налоговой ставки для ИТ-отрасли был нулевым, что являлось мерой ее поддержки в свете западных санкций. Повысить налог до 5% предложил в начале июня 2024 г. предложил Владимир Путин. Он заявил о необходимости его увеличения до этих значений и фиксации его его на новой отметке вплоть до 2030 г.

Нынешняя нулевая ставка будет действовать до 31 декабря 2024 г. Напомним, что налог на прибыль для компаний, не имеющих отношения к отрасли информационных технологий, в России составляет 20%.

Обнуление налога на прибыль для ИТ-компаний в 2022 г. стало вторым послаблением в этом плане. Первое состоялось весной 2020 г., когда власти в стремлении поддержать ИТ-отрасль в период пандемии коронавируса снизили ей налог на прибыль с единых 20% до 3%.

Легко отделались

Принятая Госдумой редакция законопроекта не содержит в себе целый ряд предложений, которые сделали бы изменения более жесткими. Например, первоначально обсуждалось, что новая 5-процентная будет действовать лишь до конца 2027 г., а не до конца 2030 г., как сейчас.

Также сама ставка могла быть значительно выше. Уже после внесения первой версии документа в Госдуму Минфин хотел увеличить ставку до 7%, а мэр Москвы Сергей Собянин, как сообщал CNews, и вовсе предложил лишить льгот по налогу на прибыль ИТ-компаний, которые которых платят сотрудникам менее 120% от средней зарплаты в регионе. Эти идеи учтены не были.

По щелчку пальцев

Документ о повышении налогового бремени для ИТ-сферы принимается властями с феноменальной скоростью. Первая версия законопроекта была внесена Минфином на рассмотрение в Госдуму 28 мая 2024 г.. Первое чтение в Думе состоялось менее чем через месяц, 20 июня 2024 г., после чего документ отправился на доработку и вернулся ко второму чтению 9 июля 2024 г.

Третье чтение он проскочил сутки спустя, 10 июля 2024 г., и всего через несколько часов его одобрил Совет Федерации. Таким образом, четыре из пяти этапов принятия на пути к статусу закона документ прошел всего за полтора месяца.

Чем ответят ИТ-компании

Участники российской ИТ-сферы начали готовиться к повышению налога на прибыль сильно заранее – многие еще до того, как законопроект прошел первое чтение. Так, утром 20 июня 2024 г. CNews писал о намерении множества ИТ-компаний сократить инвестиции в свое развитие в качестве ответной меры на повышение налога на прибыль.

Таковых набралось 30%., притом снизить инвестиции в ответ на 5-процентный рост ставки они решили сразу на 10%.

Отдельно отметились российские разработчики программного обеспечения. Всего за пять месяцев, с января по май 2024 г., они подняли цены на свою продукцию на 20%. то есть примерно столь же сильно, сколь и за весь 2023 г. Эксперты не сомневаются, что до конца 2024 г. цены на российский софт продолжат расти, несмотря на пока еще действующую нулевую ставку налога на прибыль.