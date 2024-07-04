В России запущен суверенный Downdetector - сервис анализа сбоев на сайтах

В России запущен сервис анализа сбоев на сайтах с названием downdetector.su - российский аналог популярного зарубежного одноименного сервиса. Стали также известны итоги пилотного проекта по тестированию отечественного сервиса, а также оценки клиентского опыта. Сам проект, реализованный Акселератором ВТБ, признан успешным. Акселератор работает в формате пилотирования технологических решений с открытого рынка в интересах подразделений банка.

Запуск государственного сервиса

В России начал функционировать сервис анализа сбоев на сайтах downdetector.su, к которому уже подключился ряд крупных банков. Об этом в начале июля 2024 г. сообщила пресс-служба ВТБ. Этот отечественный аналог популярного зарубежного сервиса downdetector.com призван повысить качество ИТ-мониторинга доступности веб-ресурсов и мобильных приложений на территории России.

По информации ВТБ, банк первым на финансовом рынке провел успешный пилотный проект с использованием нового сервиса. ИТ-сервис позволяет отслеживать доступность сайтов и приложений, основываясь на данных провайдеров более чем в 40 городах России. Система способна выявлять даже те сбои, которые не связаны напрямую с неполадками ИT-инфраструктуры банков, но негативно влияют на клиентский опыт, пользователи также могут сообщать о сбоях на самом ресурсе.

Downdetector.su В России запущен сервис анализа сбоев на сайтах Downdetector .su , очень похожий на Downdetector.com

Сервис также собирает данные о проблемах из открытых источников: анализирует негативные поисковые запросы, посты и комментарии в соцсетях и др. Downdetector.su предоставляет своим клиентам доступ, как к данным, так и к ИТ-сервисам информирования о выявленных проблемах. С помощью downdetector можно выгрузить данные по сетевым сбоям, высоким задержкам, причинам и жалобам пользователей на веб-ресурсы за последний год.

«Downdetector.su показал отличный результат: процент соответствия данных о сбоях, зафиксированных сервисом и системами мониторинга банка, составил 100%», - сказал заместитель руководителя технологического блока, старший вице-президент ВТБ Сергей Безбогов.

В ходе трехмесячного пилотного проекта рабочая группа ежедневно отслеживала и фиксировала информацию о ИТ-сбоях, включая характер источников, время выявления и количество полученных жалоб. Эта аналитика позволила банку ВТБ получить более объемное представление о взаимодействии пользователей с его сервисами.

Важной функцией downdetector.su является возможность выгрузки данных по сетевым сбоям, задержкам и жалобам пользователей за 2023 г. Это открывает новые возможности не только для фиксации ситуативных сбоев, но и для выявления долгосрочных тенденций и прогнозирования потенциальных проблем.

Сам проект downdetector.su был реализован Акселератором ВТБ, единое окно онбординга инновационных технологический решений в банк. Акселератор работает в формате пилотирования технологический решений с открытого рынка в интересах подразделений банка ВТБ. Пилоты проводятся в формате fast track, длятся три-шесть месяцев и оплачиваются. Разработчики ИТ-решений от стадии работающего MVP с оформленным юридическим лицом в России.

Возможности ИТ-сервиса

Российский сервис downdetector.su создан для мониторинга сбоев отечественных и зарубежных сайтов, приложений и веб-сервисов.

Возможности ИТ-сервиса: Активный мониторинг - в режиме реального времени проводит мониторинг сетевой доступности и работоспособности веб-сервисов популярных компаний из различных отраслей экономики. Реакции на сбои - производит агрегацию реакций и сообщений пользователей о проблемах в работе сайтов, доступности ИТ-сервисов из популярных мессенджеров и других публичных источников. Жалобы пользователей - предоставляет возможность проверки работоспособность интересующего интернет-ресурса в режиме онлайн, а также на downdetector.su можно оставлять жалобы на работу сервиса, которые заметят представители компании. Историческая информация – ИТ-сервис предоставляет доступ к архивной информации о доступности ресурсов, высоких задержках и сбоях в работе сайтов, приложений, онлайн-банков, а также проблемах с доступом через сети провайдеров. Оповестим о ИТ-сбоях в работе интересующих интернет-ресурсов.

Попытка сдерживания

Российская версия сайта downdetector для отслеживания сбоев в работе интернет-сервисов downdetector.com перестала функционировать еще в апреле 2022 г. Издание РБК сообщало, что при попытке открыть сайт происходит переадресация на глобальную версию сервиса, с которой пропали все российские онлайн-платформы.

Если пользователи пытались перейти на страницу с отчетами по работе иностранного сервиса, который работает в России, то downdetector.com не показывал статистику по России, а показывал данные по США. Переключить пользователю регион самостоятельно сайт также не позволял.

ИТ-сервис downdetector.com принадлежит и поддерживается американской компанией Ookla. Вероятно, руководство компании закрыло российский сегмент из-за введенных со стороны правительства США экономических санкций против России или же личной поддержке руководства компании Ookla - Украины, при проведении специальной военной операцией (СВО) России на Украине.