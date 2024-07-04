В России выстроены первые схемы мошенничества с цифровым рублем

Злоумышленники могут отправлять поддельные сообщения или электронные письма, которые выглядят как официальные уведомления от банков или других финансовых учреждений, предлагая пользователям перейти по ссылке и ввести свои данные для доступа к цифровому рублю. Это дает мошенникам возможность украсть личные данные и доступ к счетам.

Первые схемы мошенничества

Несмотря на то, что цифровой рубль еще не поступил в оборот, мошеннические схемы с ним уже активно используются. Об этом в начале июля 2024 г. издание сообщает РИА «Новости» со ссылкой на члена комитета Госдумы России по информполитике Антона Немкина. Это может стать серьезной угрозой для финансовой безопасности граждан.

Цифровой рубль - это третья форма рубля. Сейчас у граждан России есть наличная (банкноты и монеты в наших кошельках) и безналичная (деньги на счетах в банках) форма национальной валюты, а в дополнение к ним появилась еще и третья форма - цифровая. Цифровой рубль - это национальное денежное средство, форма национальной валюты, а выпускать цифровые рубли будет только Банк России и никакая другая организация в стране или банк.

Globallookpress В России появились первые схемы мошенничества с цифровым рублем

По словам Немкина, в различных целях злоумышленники могут создаваться поддельные приложения или веб-сайты, которые выглядят как официальные платформы для работы с цифровым рублем. Пользователи, вводя свои данные, могут неосознанно передать их мошенникам. Также гражданам могут поступать предложения «инвестиционных возможностей» с использованием цифрового рубля с обещаниями высокой прибыли. Пользователи могут вложить свои деньги, но в итоге потерять их, так как такие схемы, конечно, оказываются мошенническими.

Пользователям необходимо быть особенно бдительными, следить за новостями о методах мошенничества, использовать двухфакторную аутентификацию и проверять подлинность всех сообщений и предложений, в том числе связанных с цифровым рублем.

По информации РИА «Новости», ситуацию с мошенничеством вокруг цифровых рублей осложняет и то, что более 30% опрошенных россиян не знают о появлении цифрового рубля вообще, а еще 35% информированы о новой форме денег, но не понимают, зачем она нужна.

«Это очень печальный показатель, учитывая тот факт, что внедрять цифровую валюту в массовый оборот Банк России намерен после завершения ее тестирования - уже в 2025 г. К этому времени уровень осведомленности граждан совершенно точно нужно поднимать, чтобы сократить количество потенциальных жертв мошенников, которые будут придумывать все новые схемы вокруг новой национальной валюты», - сказал депутат Госдумы России Антон Немкин.

Немкин подчеркнул, что проверять всю информацию о цифровом рубле можно на официальном портале Банка России. Он напомнил, что еще один популярный миф, связанный с цифровым рублем, это информация о том, что наличные полностью исчезнут. Но это совсем не так - операции с цифровыми рублями для граждан будут бесплатными и добровольными.

Цифровой рубль

Цифровые рубли будут храниться на счетах цифрового рубля (цифровых кошельках) граждан и организаций. Счета цифрового рубля, в свою очередь, будут открываться на платформе Банка России. Операции с цифровыми рублями также будут проходить на этой платформе. При этом доступ к счетам цифрового рубля будет возможен через привычные дистанционные каналы: мобильные приложения банков и интернет-банки.

Цифровой рубль создается для того, чтобы стать еще одним средством для платежей и переводов, которое не будет зависеть от ограничений банков в виде комиссий и лимитов. Цифровой рубль позволит гражданам России свободно расплачиваться и переводить цифровые рубли в пределах остатков средств на счете цифрового рубля. Операции для граждан будут бесплатными, а для бизнеса - с минимальной комиссией. Цифровые рубли эквивалентны наличным и безналичным: 1 руб. = 1 безналичный руб. = 1 цифровой руб.

Цифровые рубли, так же, как в настоящее время бумажные и металлические деньги, будет выпускать Банк России. Они будут выпускаться на платформе Банка России. Человек сможет пользоваться ими на свое усмотрение и по своему желанию — наряду с наличными и безналичными. Граждане, как и сейчас, смогут самостоятельно выбирать, какую форму рубля использовать - наличную, безналичную или цифровую и выбор будет полностью за пользователем. При этом, если кто-то переведет пользователю цифровые рубли, он в любой момент сможет мгновенно перевести их себе на счет в банке и получить безналичные (деньги на счетах в банках), а затем при желании снять наличные в банкомате или кассе банка, таким образом он уже получит наличные (банкноты и монеты в наших кошельках).

Согласно данным Центрального банка России, открыть цифровой кошелек и в дальнейшем пользоваться им можно будет через любое мобильное приложение банка, клиентом которого он является. Сам кошелек будет находиться на платформе Банка России и не будет привязан к какому-то конкретному банку. Если у пользователя есть безналичные рубли на счете в банке, их можно будет обменять на цифровые рубли в соотношении один к одному. Это можно будет сделать, через привычное мобильное приложение банка, в котором он обслуживается, можно зайти в цифровой кошелек и провести нужную операцию через функцию «Пополнить» и данная операция будет осуществляться без комиссии. Если у пользователя наличные, то ему сначала нужно будет положить их на его счет в банке (через банкомат или кассу банка), а потом обменять на цифровые, пополнив цифровой кошелек с банковского счета через привычное мобильное приложение. Если пользователю нужно снять деньги с цифрового кошелька, сначала их следует перевести на его счет в банке и это также можно сделать через привычное мобильное приложение, а затем снять наличные в банкомате или кассе банка.

Во время звонка телефонные аферисты представляются сотрудниками Центробанка России и запугивают жертву тем, что с ее счета кто-то пытается списать деньги: «Вашими средствами кто-то пытается завладеть - срочно переведите деньги на безопасный счет». В будущем же будут сообщать примерно следующее: «В связи с переходом в России на цифровой рубль, ваши средства подлежат обмену согласно постановлению Правительства России №…. или же по требованию Центробанка России - срочно переведите ваши деньги на безопасный счет». Если пользователь или его близкий услышали такую фразу по телефону - сразу же кладите трубку, ведь именно такой сценарий сейчас чаще всего используют мошенники.

Сотрудники Центрального банка России уведомляют граждан страны о том, что Центральный банк сам никогда не рассылает приглашения на прием, а сотрудники Центробанка никогда не звонят и не отправляют письма рядовым гражданам, а уж тем более не требуют платежные данные и коды из SMS-сообщений. Из Центробанка России никогда не звонят с просьбой отправить деньги на защищенный счет или выполнить прочие банковские транзакции. Если пользователь сам не записывался на прием в Центробанк, но получил какое-то приглашение, то он вправе смело его игнорировать.