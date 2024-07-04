Роскомнадзор: По нашему требованию Apple удалила 25 приложений VPN для iPhone и MacBook

Корпорация Apple удалила из российского App Store 25 приложений VPN-сервисов, включая ProtonVPN. Причиной стало соответствующее требование Роскомнадзора.

Как Apple помогла российским властям в борьбе с VPN

Из российского App Store (магазина приложений для устройств Apple) исчез ряд популярных VPN-сервисов. Внимание на это обратили пользователи Telegram-каналов.

Позднее данную информацию подтвердил депутат Антон Горелкин. По данным депутата, удалены были приложения Red Shield VPN, Le VPN, Proton VPN и NordVPN.

«Apple – одна из немногих американских компаний, которые стремятся к соблюдению российского законодательства и поддерживает диалог с регулятором, - заявил Горелкин. - Уверен, что эта позиция продиктована желанием в долгосрочной перспективе официально вернуться на российский рынок. Пока же ей нужно сохранять позиции и деловые отношения».

Пресс-служба Роскомнадзора подтвердила CNews, что корпорация Apple действительно по требованию ведомства удалила из российского App Store предложения VPN-сервисов, причем сразу 25.

Роскомнадзор напомнил, что 1 марта 2024 г. в России вступил в силу законодательный запрет на распространение в интернете информации, которая рекламирует или популяризирует средства обхода блокировок для доступа к противоправному контенту.

Отметим, что в 2022 г. Apple официально заявила об уходе из России. Пресс-служба корпорации не ответили на запрос CNews по данному вопросу.

Требования к Opera и Google

О требованиях к корпорации Google относительно удавления из магазина приложений Google Play VPN-сервисов не сообщается. В конце июня 2024 г. Роскомнадзор также потребовал от корпораций Google и Opera отключить в браузерах Chrome и Opera, соответственно, плагины для обхода блокировок запрещенных сайтов (представляют собой альтернативный VPN способ доступа к запрещенным ресурсам).

Как в России ограничивают работу VPN

Закон о регулировании работы VPN-сервисов был принят в 2017 г., он обязывал владельцев соответствующих сервисов подключится к Реестру запрещенных сайтов, который ведет Роскомнадзор. Из крупных сервисов так поступил только KasperskyVPN, созданный «Лабораторией Касперского».

Впрочем, блокировок VPN-сервисов тогда не последовало. Они начались в 2021 г., после того как заработал закон «О суверенном интернете» и Роскомнадзор развернул на сетях операторов связи технические средства противодействия угрозам (ТСПУ).

С тех пор было заблокировано множество VPN-сервисов, при этом для корпоративных пользователей создавались исключения. Тогда же в браузере Opera для российских пользователей была отключена функция OperaVPN, позволявшая обходить блокировки.

Спрос на VPN и подобного рода сервисы в России вырос в 2022 г., когда был запрещен доступ к социальным сетям Facebook и Instagram (принадлежат корпорации Meta, признанной в России экстремистской), а также Twitter. После этого и усилилась и борьба с VPN-сервисами, в том числе был заблокирован популярный сервис с возможностью бесплатного доступа ProtonVPN.

Затем Роскомнадзор усилил борьбу и начал блокировать VPN на уровне протоколов, например, был заблокирован протокол OpenVPN, с помощью которого пользователи могут самостоятельно создавать свои VPN-сервисы.