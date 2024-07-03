Цифровизацию российского ЖКХ тормозят отсутствие единого регулятора и формата данных

На платформе «Гостех» планируется запуск шести новых сервисов для управления в сфере ЖКХ. Пока данная сфера остается наименее цифровизированной, а управление в ней затрудняется отсутствие единого регулятора и единого стандарта данных.

Цифровизация ЖКХ: текущие реалии

Рабочая группа при «Гостехе» подготовила ряд предложений по цифровизации сферы государственного управления в сфере ЖКХ (жилищно-коммунального хозяйства).

Презентация состоялась в ходе конференции «Цифровая эволюция». Как отметил министр цифрового развития Максут Шадаев, сфера ЖКХ остается наименее цифровизированным и основным продуктов в данном направлении пока является ГИС (государственная информационная система) ЖКХ.

Проблемы в сфере управления ЖКХ

Проблемами в сфере информатизации ЖКХ являются: низкая технологическая связанность объекта (стандартизация и типизация ИТ-решений и связка ПО и железа в ЖКХ); отсутствие систематизированной и автоматически собираемой объективной информации о текущем состоянии дома; пробелы в технической документации ОКС (объект капитального строительства); несистемный учет работ в разрезе каждого дома, непрозрачность работы управляющих компаний; низкий уровень цифровой грамотности у сотрудников управляющих компаний; отсутствие локализованных и детальных технических карт обслуживания; отсутствие единого подхода к оценке физического износа; разноплановость и рассредоточенность нормативов и стандартов; формирование единой методологии и федерального сервиса жителей; выбор единого решения на один регион.

Кандинский Единый регулятор и формат данных помогут цифровизации российского ЖКХ

Как отметил заместитель директора Департамента развития сервисов и клиентского опыта Минцифры Олег Алексеенко, сфера ЖКХ сейчас «похожа на езду на автомобиле, управляемым несколькими водителями, между которыми выстроены стенки и отсутствует взаимодействие». В сфере ЖКХ наблюдается высокая разобщенность данных и отсутствие единого регулятора, - говорит Алексеенко. – Часть функций выполнят Минэнерго, часть – ФАС (Федеральная антимонопольная служба), часть – Минстрой. В результате отсутствуют единые стандарты и единые модели данных».

Как пример, Алексеенко указывает на отсутствие синхронизации между задачами прокладки коммуникаций и обустройства двора. В результате сначала происходят работы по благоустройству двора, но затем все приходится перекапывать ради прокладки новых коммуникаций.

Для решения указанных проблем необходимо: на законодательном уровне закрепить подачу информации в электронном виде; стандартизировать и унифицировать данные, собираемые с регулируемых организаций; интегрировать ведомственные информационные системы с проработанным механизмом взаимного обогащения информацией; проработать учет различных особенностей расчет тарифов в зависимости от региональных особенностей (климатические, региональные нормативно-правовые акты, разные полномочия у разных ведомств региона).

Сервис технического учета состояния и обслуживания многоквартирных домов

Рабочая группа при «Гостехе» предложила реализовать шесть проектов в области цифровизации ЖКХ. Первый из них – это Сервис технического учета состояния и обслуживания МКД, планирования капитального и текущего ремонта МКД. Он будет осуществлять агрегацию и верификацию технической документации, а также данных о состоянии и обслуживании МКД.

Сервис будет содержать приложение для сбора и обработки первичных данных, расчета оценки физического износа зданий и конструкции. Также сервис обеспечит адаптацию планового технического обслуживания и ремонта под конкретные объекты, нарезку в технические карты обслуживания и текущего ремонта с детальными чеклистами с выгрузкой в акты выполненных работ.

Существующие разработчики решений в сфере управления ЖКХ

Компания-разработчик Продукт Количество регионов, использующих решение ООО "Цифровой Обмбудсмен жителя" "Цифровой Омбудсмен жителя" 1 ""Цифровой навигатор дома" 3 "Цифровой Рерьньер Дома" 2 ООО "Форм - Центр разработки" АИС "Рекорд" ООО "Технология" Универсальная информационная система автоматизации деятельности организаций ЖКХ и энегетики "Ба7" 10 "АИС Город" Билинговая система, платежная система, контакт-центр, ЕДС, телеметрия, ГЖИ, ФКР, личный кабинет жителя. Региональная информационно-аналиическая платформа ЖКХ 28 ООО "Платформа" Платформа тарифного регулирования 66 "Ростелеком" АСУ ГЖИ 5 "Ростелеком" АСУ ФКР 2 "Барс Груп" Расчетный центр 3 Фонд Капитального Ремонта 3 РИС ЖКХ 3

Источник: CNews Analytics

«В сфере капитального ремонта сейчас присутствует бухгалтерский подход, - говорит Алексеенко. - Решения по проведению капитальных ремонтов происходят без точной обратной связи данных по фактическому износу. Также необходимо учитывать обратную связь при оценки результатов работ и, при необходимости, проводить проверочные работы».

Компания «Цифровой Омбудсмен Жителя» готова доработать функционал существующего решения с целью автоматизации сервисного обслуживания МКД по кастомизированным под объекты техническим картам за 18 ммлн руб. Стоимость внедрения в одном регионе составит 1,5 млн руб., стоимость поддержки в одном регионе – 800 тыс. руб. Также компания готова внедрить решение по учеты состояния и обслуживания МКД за 3,4 млн руб. (цена для одного региона) и осуществлять его поддержку за 1,2 млн руб.

Пилотными регионами готовы выступить Пермский край, Волгоградская область, Республика Башкортостан и Новые регионы: Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), Херсонская и Запорожская области.

Цифровая аварийно-диспетчерская служба

Второй сервис – это Цифровая аварийно-диспетчерская служба. Продукт будет содержать: цифровой паспорт дома, цифровой договор управления/поставки ресурсов с машиночитаемыми услугами и SLA с учетом норма нормативно-правовых актов; цифровую заявку ЖКХ на «Госуслугах», API для региональных систем и частных АДС (аварийно-диспетчерская служба), витрину всех заявок; аналитический контур для регионов и ГЖИ. Система будет собирать данные с текущих диспетчерских служб, устройств умного дома и т.д. и информировать всех потребителей актуальной и согласованной информацией.

Компания «Цифровой Омбудсмен Жителя» готова доработать существующее решение с целью обеспечения функционала мониторинга физического износа зданий и конструкций за 32 млн руб. Стоимость внедрения в одном регионе составит 11,5 млн руб. (с перспективой снижения цены по мере тиражирования решения), стоимость поддержки для одного региона – 2,8 млн руб.

Функциональность существующих решений в сфере управления ЖКХ

Функционал Поддерживающие функционал вендоры Масштабы внедрения (от 1 до 5) Мониторинг физического износа зданий и конструкций "Цифровой Омбудсмен Жителя", "Техкон" 1 Учет текущего состояния и процесса обслуживания МКД "Цифровой Омбудсмен Жителя", "Диспетчер24" ExploIT, "1С ЖКХ", "ДомОнлайн", "ДомУчет", "Бурмистр", "Жилищный стандарт" 1 - 3 Планирование текущего ремонта и плановых работ Ujin, "Цифровой Омбудсмен Жителя", "1С Тоир", CheckOffice, "МКд_Онлайн", ExploIT, "Жилищный стандарт" 1 - 3 Автоматизация рабоиты управляющей организации по обслуживанию МКД Ujin, "Цифровой Омбудсмен Жителя", "Домиленд", "Доомопульт", "Дома.ai", "Жилищный стандарт", "Диспечер 24" 1 - 2 Планирование и контроль благоустройства, паспортизация объектов, ведение риск модели ООО "Форс - Центр разработки" 3 ЕИРЦ (полный цикл: клиенский сервис, биллинг, претензионно-исковая работа, деятельность фондов капитального ремонта, интеграция со всеми ГИС, банкаим, АСКУЭ и т.п.) ООО "Технология" 2 Биллинговая система, платежная систем,А контак-центр, ЕДС, телеметрия, ГЖИ, ФКР, личный кабинет жителя, Региональная информационно-аналитическая платформа ЖКХ ООО "АИС Город" 3 Сбор данных в сфере тарифного регулирования, раскрытие информации в сфере тарифного регулироования ООО "Платформа" 4 Комплексная автоматизация ГЖИ "Ростелеком" 4 Расчет тарифов ЖКХ, электроэнергии, контроль платы граждан ООО "Платформа" 3

«Ростелеком» готов внедрять свои решения – АСУ ГЖИ и АСУ ФКР (без билинга) – по цене 10 млн руб. каждое (для одного региона), стоимость поддержки каждого продукта для одного региона составит 3 млн руб. Компания «Бинго-Софт» готова доработать существующий продукт для обеспечения функционала комплексной автоматизации ГЖИ за 18 млн руб. (цена для одного региона), стоимость поддержки для одного региона составит 4,5 млн руб.

Компания «АИС Город» готова доработать существующий продукт с целью обеспечения комплексной автоматизации ГЖИ за 6,2 млн руб. Стоимость внедрения в одном регионе составит 22 млн руб., стоимость поддержки в одном регионе – 4,9 млн руб.

Затраты на доработку продукта «Цифровой РКЦ» составят 4,8 млн руб. Стоимость внедрения в одном регионе составит 64 млн руб., стоимость поддержки для одного региона -6,8 млн руб. Доработка продукта Цифровая АДС» обойдется в 6,4 млн руб., стоимость внедрения в одном регионе составит 12 млн руб., стоимость внедрения в одном регионе – 2,8 млн руб.

Затраты на доработку продукта «Фонд капитального ремонта» составят 7,1 млн руб. Стоимость внедрения в одном регионе составит 28 млн руб.., стоимость внедрения в одном регионе – 5,6 млн руб. Затраты на доработку еще одного продукта от компании «АИС Город» - «Цифровая УК» составят 11,2 млн руб. Стоимость внедрения данного продукта в одном регионе составит 26 млн руб., стоимость поддержки в одном регионе – 6,6 млн руб. Пилотными регионами для данного проекта готовы вступить Пермский край, Москва, Свердловская область и Новые регионы.

Публичная карта благоустройства

Третий сервис – Публичная карта благоустройства, обеспечивающая планирование и контроль благоустройства. Она будет работать по паспортизированным дворам, паркам, дорогам и т.д. на основании риск-модели. Предполагается обеспечить раскрытие данных пана на публичной интерактивной карте благоустройства с возможностью подачи обращений и предложений жителям. Продукт должен будет повысить комфорт жизни граждан, эффективность расходования бюджетных средств региональных органов власти и муниципальных органов.

Оценка затрат на доработку и внедрение существующих решений по управлению в сфере ЖКХ

Компания - разработчик Целевой реализуемый функционал Примерная стоимость доработки существующего решения (без использования платформы "Гостех") Примерная стоиомсть внедрения в одном регионе Примерная стоиомсть поддержки в одном регионе "Цифровой Омбусдмен жителя" Учет состояния и обслуживания МКД (общедомовое имущество и конструкции) 3,4 1,2 "Цифровой Омбусдмен жителя" Автоматизация сервисного обслуживания МКД по кастомизированным под объект техническим картам 18 1,5 0,08 "Цифровой Омбусдмен жителя" Мониторинг физического износа зданий и конструкций 32 11,5 2,8 "ФОРС - центр разработки" Публичная карта благоустройства: планирование и контроль работ, благоустройства дворов, парков, дорог и др., включая паспортизацию и риск модели 200 650 3 "Платформа" Сбор и анализ данных по участникам отрасли ЖКХ. Ведение единых отраслевых справочников, стандартов взаимодействия и интеграции информационных систем. Предиктивный анализ инфраструктуры с последующим обоснованием инвестиционных программ. Витрины данных для населения, РСО, УК, Госорганов с актуальной и верифицированной информациейю 175 35 "Ростелеком" АСУ ГЖИ 10 3 "Ростелеком" АСУ ФБР 10 3 "АИС Город" Комплексная автоматизация ГЖИ (инспекционная, лицензионная, деятельность) 6,2 22 4,9 "АИС Город" Цифровой РКЦ (билинг, ЛК, платежная система, колл-центр) 4,8 64 6,8 "АИС Город" Цифровая АДС 6,4 12 2,8

Компания «ФОРС – Центр разработки» готова доработать существующее решение с целью обеспечения функционала Публичной карты Благоустройства за 200 млн руб. Стоимость внедрения в одном регионе составит 650 млн руб., стоимость поддержки для одного региона – 3 млн руб. Пилотными регионами для данного проекта готовы выступить Курганская область, республики Крым и Хакасия, а также Ханты-Мансийский автономный округ.

ЕИРЦ для Новых регионов

Четвертый сервис – ПО как сервис для организации деятельности ЕИРЦ (Единый информационно-расчетный центр), Он будет обеспечивать: сбор показаний в электронном виде; начисление (в одной квитанции); удобный сервис оплат; уход от очной формы обслуживания; обоснованность ОДН; единую точку входа к ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям. Данный проект, в первую очередь, предназначен для Новых регионов.

ООО «Технология» готова внедрить свой продукт в область ЕИРЦ за 32,5 млн руб. (цена для одного региона), поддержка для одного региона обойдется в 15 млн руб. Также компания готова поводить обучение по программе «Экономические и правовые основы при осуществлении расчетов платы за ЖКУ» по цене16,5 млн руб. для одного региона. Помимо Новых регионов пилотными регионами для данного проекта готовы стать Ульяновская и Ленинградская области.

Лицензирование деятельности по управлению МКД в режиме онлайн

Пятый сервис – лицензирование деятельности по управлению МКД в режиме онлайн. Сервис обеспечит: единое окно для подачи заявления( через Портал госуслуг); автоматическое получение данных из витрин, созданных на платформе «Гостех» в режиме онлайн; исключение рассмотрения заявления лицензионной комиссией и принятие решения уполномоченным должностным лицом (или системой); сокращение сроков принятия решения и уведомления заявителя в личном кабинете на Портале Госуслуг.

ООО «Технология» готова доработать функционал продукта «Госжилнадзор Лицензионный контроль» за 30 млн руб. Стоимость внедрения в одном регионе составит 16,5 млн руб., стоимость поддержки в одном регионе – 7,5 млн руб. Пилотными регионами для данного проекта готовы стать Тульская, Калужская, Мурманская, Владимирская и Ивановская область.

Прозрачный коммунальный ресурс

Еще один планируемый сервис – это Прозрачный коммунальный ресурс. Он должен будет обеспечить кратное повышение эффективности формирования и согласования программ развития территорий (инвестиционных программ). Задачей является объединение данных от потребителей и поставщиков услуг ЖКХ и инвестиционнных программ.

ООО «Платформа» готова внедрить решение для сбора и анализа данных по участникам отрасли ЖКХ, включающий ведение единых отраслевых спарвочников и стандартов и обеспчеивающий предиктивный анализ инфраструктуры с последующим обоснованием инвестиционных программ, за 175 млн руб. (цена для одного региона). Стоимость поддержки для одного региона составит 35 млн руб.. Пилотными регионами для данного проекта готовы стать Республика Чувашия, Тюменская, Воронежская и Ленинградская области, а также Новые регионы.

Существующие решения для цифровизации ЖКХ

Сейчас ряд компаний поставляет решения в различные регионы для управления в сфере ЖКХ. Компания «Цифровой Обмудсмен жителя» разработала одноименное решение, а также продукты «Цифровой Навигатор Дома» и «Цифровой Верньер Дома», обеспечивающие следующий функционал: мониторинг физического износа зданий и конструкций, учета текущего состояния и процесса обслуживания МКД (многоквартирные дома), планирование текущего ремонта и плановых работ и автоматизация работы управляющей организации по обслуживанию МКД.

Компания «ФОРС – Центр разработки» разработала автоматизированную информационную систему (АИС) «Рекорд», которая обеспечивает планирование и контроль благоустройства, паспортизацию объектов и ведение риск модели.

Компания ООО «Технология» разработала универсальную информационную систему автоматизации деятельности организаций ЖКХ и энергетики «БА7». Продукт обеспечивает полный цикл функционала для ЕИРЦ (Единый информационно-расчетный центр): клиентский сервис, биллинг, претензионно-исковая работа, деятельность фондов капитального ремонта, интеграция со всеми ГИС (государственные информационные системы), банками, АСКУЭ (автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии)и т.п. Решение внедрено в 10 регионах.

АИС «Город» разработала региональную информационно-аналитическую платформу ЖКХ, содержащую биллинговую систему, платежную систему, контакт-центр, ЕДС (Единая диспетчерская служба), телеметрию, ГЖИ (государственная жилищная инспекция), ФКР (Фонд капитального ремонта) и личный кабинет жителя. Решение внедрено в 28 регионах.

ООО «Платформа» разработала продукт «Платформа тарифного регулирования», обеспечивающий следующий функционал: сбор данных в сфере тарифного регулирования и раскрытие информации в данной сфере; расчет тарифов ЖКХ и электроэнергии и контроль платы граждан; ведение реестра инфраструктуры ЖКХ и электроэнергии. Продукт внедрен в 66 регионах.

«Ростелеком» разработал продукты АСУ ГЖИ и АСУ ФК, обеспечивающие комплексную автоматизацию соответствующих сегментов. «БАРС Груп» разработал продукты «Расчетный центр», «Фонд Капитального Ремонта» и РИС (региональная информационная система) ЖКХ.