Крупный поставщик московских властей вернул себе контроль над компанией, которую не поделил с гендиректором

Мажоритарный пакет ООО «Хоппер ИТ», исполнителя многих госконтрактов ДИТа Москвы по эксплуатации, по решению арбитражного суда возвращен основателю компании.

Возвращенный контроль над компанией

Создатель ООО «Хоппер ИТ» Николай Ганюшкин вернул свои 87% долей компании, являющейся исполнителем восьми действующих государственных контрактов московских госучреждений на общую сумму 388,4 млн руб.

В 2020 г., как сообщил CNews Николай Ганюшкин, эта доля была переведена на генерального директора Наталью Краснобаеву в рамках партнерского соглашения и договоренностей, в соответствии с которыми гендиректор владела «Хоппер ИТ» от имени ее создателя, осуществляя операционное управление компанией, а за Николаем Ганюшкиным оставалось принятие стратегических решений.

В дальнейшем, как рассказал CNews Николай Ганюшкин, Наталья Краснобаева объявила себя владельцем компании. Основатель «Хоппер ИТ» подал в суд и проиграл, затем последовала апелляция и арбитражный суд апелляционной инстанции удовлетворил исковые требования Николая Ганюшкина, вернув ему мажоритарный пакет ООО «Хоппер ИТ».

A.Savin, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons Компания «Хоппер ИТ» является исполнителем многих госконтрактов ДИТа Москвы

Компанию «Роспартнер», которая потом стала носить название «Хоппер ИТ», Николай Ганюшкин зарегистрировал вместе с партнером в 2008 г. Согласно ЕГРЮЛ, основной вид деятельности компании – «Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов». Компания занималась автоматизацией бизнеса и документооборота, разработкой и поддержкой, постепенно перейдя к поддержке крупных государственных систем.

Разделить бизнес ради венчурного финансирования

В 2019 г., как рассказал CNews Николай Ганюшкин, им была разработана программа долгосрочной мотивации для топ-менеджеров компании: отработав несколько лет, каждый из них получал по небольшой доле компании, то есть постепенно становился партнером. Причиной такого шага было решение разделить компанию «Роспартнер» на две компании – на системного интегратора и на вендора.

«В компанию-вендора я планировал привлечь венчурное финансирование. – Рассказал Николай Ганюшкин. – Я тогда общался с консультантами, которые мне помогали привлечь финансирование и все говорили, что если в меня вкладывают деньги, то как фаундер стартапа я не должен быть владельцем еще какого-то бизнеса. Иначе это выглядит странно: фаундер еще и владелец ИТ-компании».

26 марта 2020 г. произошло разделение. Как рассказал CNews Николай Ганюшкин, это была чисто формальная сделка, оформленная за 1 млн руб., при том что компания стоила значительно дороже. Номинально вся доля Николая Ганюшкина была переведена на тогдашнего генерального директора Наталью Краснобаеву. Согласно договоренностям, Наталья Краснобаева занималась операционным управлением бизнесом, а основатель компании получал дивиденды, занимался стратегией и т.д.

Как и планировал Николай Ганюшкин, ООО «Монк Диджитал Лаб», в 2020 г. было выделено из состава ООО «Роспартнер» и продолжает свою деятельность до сих пор.

Гендиректор против владельца

В конце 2021 г., как рассказал CNews Николай Ганюшкин, Наталья Краснобаева впервые обратилась к нему с требованием увеличения своей доли. Переговоры продолжались в течение всего года и в конце 2022 г. со стороны гендиректора поступило предложение выдать Николаю Ганюшкину отступные, чтобы он вышел из бизнеса, и она осталась собственником компании, как это указано в ЕГРЮЛе.

Как рассказал CNews Николай Ганюшкин, в феврале 2023 г. Наталья Краснобаева стерла всю переписку с Николаем Ганюшкиным в Telegram и в марте сообщила ему, что она владелец компании.

После этого Николай Ганюшкин подал в суд о признании сделки 2020 г. недействительной и предъявил доказательства – переписку, заверенную у нотариуса и видеозаписи переговоров с Натальей Краснобаевой, где она говорит, что она наемный сотрудник. По словам Николая Ганюшкина, видеозаписи были сделаны из-за опасения возникновения такой ситуации.

На арбитражном процессе первой инстанции Николай Ганюшкин проиграл, однако суд второй инстанции 4 июня 2024 г. полностью удовлетворил его иск. Сделка 2020 г. была признана недействительной. Основатель «Хоппер ИТ» получил 87% долей компании. Решение суда по этому делу находится в распоряжении редакции.

Наталья Краснобаева, у которой осталось 13% долей компании, пошла на кассацию, но в кассационной инстанции решение пока не принято и дата заседания еще не назначена.

Мы обратились к Наталье Краснобаевой с просьбой прокомментировать решение суда и ждем от нее ответа.

Серьезный поставщик для ДИТ Москвы

ООО «Хоппер ИТ» – исполнитель многих госконтрактов ДИТа Москвы по эксплуатации. Это госконтракты заключены с рядом ГКУ г. Москвы – «Информационный город», «Многофункциональные средства предоставления государственных услуг города Москвы» и «Аналитический центр контрольной деятельности». Компания «Хоппер ИТ» в числе прочей деятельности занимается эксплуатацией портала мэра mos.ru.

В мае 2024 г. CNews писал о том, как Николай Ганюшкин стал единственным владельцем основанной им и упомянутой выше компании «Монк Диджитал Лаб», выкупив 100% ее долей.