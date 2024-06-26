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Арестован исполнитель гособоронзаказа, поставлявший зарубежные рации под видом российских

Задержан генеральный директор производителя российских систем профессиональной радиосвязи. Арестованный гендиректор «Уральских заводов» Василий Мусин поставлял МВД по госконтракту зарубежные радиостанции вместо российских.

Мошенничество с оборонным заказом

За мошенничество при выполнении оборонного заказа арестован гендиректор «Уральских заводов» Василий Мусин, пишут РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Замоскворецкого суда Москвы.

Арестованный в рамках госконтракта поставил зарубежные радиостанции вместо российских, сообщил агентству источник в силовых структурах. «Мусин в рамках госконтракта организовал поставку радиостанций иностранного происхождения под видом российских товаров», — сказал он.

Госпоставщик радиостанций

АО «Уральские заводы», входит в состав финансово-промышленной группы «Уральские заводы», высокотехнологичного предприятия, основанного в Ижевске в апреле 1995 г. Компания проектирует и производит системы профессиональной аналоговой и цифровой радиосвязи.

В 2007 г. предприятие делало ставку на навигационные GPS/ГЛОНАСС-системы для слежения за подвижными объектами с определением их географических координат, скорости движения и других параметров.

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«Уральские заводы»
«Уральские заводы» производят системы радиосвязи и поставляют их в МВД

По данным следствия, находясь на должности генерального директора акционерного общества «Уральские заводы», Мусин обманом похитил деньги, выделенные МВД России в рамках обеспечения исполнения государственного оборонного заказа.

В июле 2013 г. CNews писал, что тендер МВД на поставку средств радиосвязи выиграла финансово-промышленная группа «Уральские заводы», которая оказалась единственным участником торгов. Компании предстояло поставить министерству средства аналоговой и цифровой связи «Эрика» на сумму около 117 млн руб. в срок по первое сентября 2013 г.

В документации были указаны стационарные радиостанции, возимые и носимые радиостанции, быстроразворачиваемый переносной комплекс, микрофонные коммутаторы, зарядные устройства и комплекты для программирования радиостанций) и средства цифровой радиосвязи стандарта DMR «Эрика» (в том числе DMR транкинговые базовые станции, цифровые ретрансляторы, стационарные, возимые и носимые цифровые радиостанции, программаторы «Эрика-DMR Диспетчер» для АРМ диспетчера, USB программируемые ключи с лицензией АРМ диспетчера «Эрика-DMR», серверы управления, системы управления сетью и др.).

Псевдороссийское оборудование

Практика выдачи фактически иностранного оборудования за российское существует. В декабре 2023 г. CNews выяснил, что в госсектор под видом российских компьютеров, внесенных в реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга, поставляются ПК, не имеющие заключения Минпромторга и не внесенных в реестр.

Речь шла о двух устройствах Life Tech (юрлицо ООО «РС групп»), поставленных в 2023 г. в «Управление информационных технологий и связи» Санкт-Петербурга и больницы Воронежа. Они набрали рекордные 180 баллов в реестре Минпромторга за российскую материнскую плату разработчика «Элпитеха» и за российский накопитель SSD компании GS Group. Вместо них в устройстве была установлена собственная плата B450M-VHD-PLUS и SSD Life Tech, которые не имеют заключений Минпромторга и отсутствуют в реестре российской продукции, то есть не являются российскими.

«Производитель указывает страной происхождения товара Россию, а при производстве использует «иностранные комплектующие, закупленные у лиц, импортирующих такие комплектующие», было указано в проекте поправок в постановление Правительства «О подтверждении производства промышленной продукции на территории России».

Законопроект был опубликован в марте 2024 г. и предусматривал требование от производителей отчетов об объеме закупок российских комплектующих. Минпромторг планировал сравнивать его с объемом произведенной продукции ради борьбы с участием в госзакупках продукции с фальсифицированной «российскостью».

Правда, уже в июне 2024 г. это требование и проекта закона исчезло. Остался только пункт о выездных проверках, инициируемых в случае сомнений в достоверности содержания реестровых записей.

Анна Любавина

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