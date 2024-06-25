Разработчик российских базовых станций на грани банкротства

Компанию «Спектр», «дочку» «Ростеха», которую госкорпорация создавала для развития сетей 5G в России, банкротят. Она приносит убытки и задолжала поставщику семь млн руб.



Заявление о банкротстве

Поставщик радиоэлектронного оборудования «Радио-тест» подал заявление в московский арбитражный суд о признании банкротом принадлежащей «Ростеху» компании «Спектр», выяснил «Коммерсант».

В определении суда говорится, что в феврале третейский судья постановил взыскать со «Спектра» семь млн руб. по договору поставки 2022 г.

ООО «Спектр», 100%-ная «дочка» «Ростеха», было создано госкорпорацией в 2021 г. для производства российских телекоммуникационных решений для 4G и следующих поколений связи в рамках «дорожной карты» развития сетей 5G в России.

Убыточная компания

По данным «СПАРК-Интерфакс», которые приводит издание, доходы «Спектра» по итогам 2023 г. немногим превысили 162 млн руб., чистый убыток составил почти 300 млн руб.; в 2022 г. доходы — 313 тыс. руб., чистый убыток — 540 млн руб.; в 2021 г. чистый убыток составил 80 млн руб.

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В аудиторской записке к отчетности компании за 2023 г. говорится, что «Спектр» получил субсидию в 4,4 млрд руб. на развития мобильных сетей пятого поколения по «дорожной карте». Однако 3,7 млрд руб. из них были возвращены в декабре 2023 г. по запросу Минцифры. Проект 5G оказался заморожен, сократилось финансирование и прошло сокращение персонала. В документе сказано, что эти «факторы будут устранены в 2024–2026 гг. в связи с получением финансирования от "Ростеха"».

«В связи с санкционным давлением произошла переориентация на строительство БС 4G/LTE и в ближайшее время планируется перезапустить проект», — сказали представители «Спектра».

В теории платежеспособность «Спектра» может быть восстановлена в ходе реабилитационных процедур, однако «на практике это редкость», прокомментировал ситуацию юрист NSP Сергей Бахмисов. Если общество оказалось «безвозвратно несостоятельным», его имущество будет реализовано в ходе конкурсного производства, а выручка от продажи распределена между кредиторами, уточнил юрист.

Источник издания, близкий к «Спектру», сказал, что проблему с заявлением от «Радио-тест» «планируется решить во внесудебном порядке».

Проект развития 5G

В ноябре 2022 г. CNews писал, что «Ростех» может продать 75% компании «Спектр». За эту долю корпорация планировала получить инвестиции от институтов развития, институциональных инвесторов или других организаций.

Правительство, «Ростелеком» и «Ростех» подписали в 2021 г. трехстороннее соглашение в целях развития мобильных сетей 5G в 2019 г. Тогда Минцифры предоставило госкорпорации субсидию в размере 21,4 млрд руб. Разработкой станций занимались ООО «Спектр» совместно с научно-исследовательской и технологической компанией «Криптонит».

С 2024 г. планировалось развернуть не менее 10 тыс. отечественных базовых станций в десяти городах страны с населением от одного млн человек. В мае 2022 г. «Ростех» заявил о разработке 5G-оборудования на российском «железе» архитектуре OpenRAN или открытом интерфейсе. Это позволяло бы использовать технологии зарубежных производителей. Тогда на этот процесс планировалось направить 4,4 млрд руб.

Однако 21 октября 2022 г. на портале нормативно-правовых актов появился проект поправок Минцифры к постановлению правительства «О правилах выделения субсидий госкорпорации на разработку высокотехнологичной телекоммуникационной линейки продуктов для создания сетей связи». В нем и идет речь о снижении снижение доли «Ростеха» в разработчике до четверти. Изменилась и направленность разработок — ставку решено было сделать не на 5G, а на технологии 4G/LTE как на «более распространенные и востребованные».

Дополнение

Послу публикации материала в редакцию CNews поступил комментарий «Ростеха». Он приведен без изменений.

«Корпорация выделила компании "Спектр" займ с целью погашения кредиторской задолженности. Все обязательства перед контрагентами будут выполнены в установленном порядке в ближайшее время. Мы рассчитываем на продолжение плодотворного взаимодействия с нашими контрагентами в будущем», – сказали CNews представители «Ростеха».