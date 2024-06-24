Роскомнадзор будет блокировать звонки от абонентов операторов, не подключенных к системе «Антифрод»

Операторы по требованию Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) начали блокировать звонки от абонентов компаний, не подключенных к системе «Антифрод». С созданной для борьбы с мошенниками системой пока не взаимодействует ряд компаний, в том числе «Газпром Телеком». В МТС, «Мегафоне» и «Т2 РТК Холдинге» (бренд Tele2) сообщили, что получили и выполнили методические рекомендации Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ).

Стартовали блокировки

«ГРЧЦ», подведомственный Роскомнадзору (РКН), разослал операторам связи уведомление о запрете пропускать звонки с номеров телефонов, не загруженных в систему «Антифрод», созданной для борьбы со звонками мошенников. Об этом сообщает в конце июня 2024 г. издание РБК, ссылаясь на слова гендиректора «Телестор» Никиту Капитанского.

Со слов Капитанского, ГРЧЦ направил новые методические рекомендации несколько недель назад. У операторов связи есть 120 дней на выполнение требований, но некоторые участники рынка, в том числе крупнейшие операторы мобильной связи, уже начали блокировать звонки от абонентов компаний, не подключенных к «Антифроду». Капитанский утверждает, что к системе «Антифрод», запущенной в декабре 2022 г. для выявления звонков мошенников с подменных номеров, из существующих в России примерно 2 тыс. операторов не подключены «немного больше половины», в основном небольшие или ведомственные компании с одной автоматической телефонной станцией.

Unsplash - Brett Jordan Роскомнадзор решил блокировать звонки от абонентов операторов, не подключенных к системе «Антифрод»

Представитель РКН подтвердил, что ведомство обновило методические рекомендации для операторов связи. Эти меры необходимы для того, чтобы защитить людей от мошенников и вымогателей, а звонки с подменных номеров – это один из распространенных способов мошенничества. В РКН заявили, что к «Антифроду» подключены более 95% операторов, обязанных использовать систему для верификации вызовов, их общая номерная емкость составляет 97,48%. Представитель ведомства добавил, что если срок подключения оператора к системе еще не наступил, вызовы от него «Антифрод» не блокирует.

В МТС, «Мегафоне» и «Т2 РТК Холдинге» (бренд Tele2) сообщили, что получили и выполнили методические рекомендации ГРЧЦ. Как отмечает РБК, к «Антифроду» не подключился оператор «Газпром Телеком», 100% «дочка» «Газпрома».

По словам представителя «Газпром Телеком», в компании уже начались проблемы в связи с тем, что в «Газпром Телеком» только начали тестировать программное обеспечение (ПО) для подключения к «Антифрод». Телефонные же звонки наших клиентов уже не проводят в сети соседних операторов, потому что их блокируют.

По данным «Т2 РТК Холдинг» (ранее Теле2 Россия АБ, Tele2), решение ГРЧЦ о начале блокировок могло быть вызвано, с одной стороны, задержками подключения к системе «Антифрод» части операторов, с другой — нарастающей остротой проблемы мошеннического трафика. Со слов представителя холдинга, конечно, абоненты операторов, подпадающих под ограничение, могут сталкиваться с проблемами в связи с этим, но защита наших клиентов является приоритетной задачей.

Система «Антифрод»

Антифродом называют системы мониторинга и предотвращения мошеннических звонков. Они проверяют каждый звонок в режиме реального времени и блокируют те, которые кажутся им подозрительными. Еще есть антифрод-системы, которые выявляют не подозрительные звонки, а другие обманные техники или фроды. Например, видят некачественные установки приложений, фейковые лиды и скликивания объявлений.

В 2021 г. подведомственный РКН Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) «ГРЧЦ» заключил контракт стоимостью 8,2 млн руб. на исследование технологии, которая позволит запретить подмену телефонных номеров. Как писал «Коммерсант» со ссылкой на этот тендер, он разыгрывался в закрытом режиме, поэтому техническая документация и данные о победителе не опубликованы. В ГРЧЦ отметили, что исследование нужно для определения принципов взаимодействия операторов связи.

В ноябре 2022 г. премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление «Об утверждении правил направления в систему обеспечения соблюдения операторами связи требований при оказании услуг связи и услуг по пропуску трафика в сети связи общего пользования и получения из указанной системы сведений».

ИТ-система «Антифрод» была запущена РКН в декабре 2022 г. Система должна выявлять звонки, совершенные мошенниками с подменных номеров. Минцифры России получило право запрашивать у операторов данные о совершенном вызове на основании обращений граждан через «Госуслуги». Соответствующие поправки к закону «О связи», подготовленные группой членов Федерального собрания во главе с членом комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артемом Шейкиным.

В начале июля 2023 г. стало известно о том, что Минцифры России и Совет Федерации намерены обязать небольших операторов связи подключиться к национальной антифрод-системе. В противном случае такие компании могут лишиться возможности предоставлять услуги роуминга. О новой инициативе говорилось в письме, направленном от Минцифры к сенатору Артему Шейкину. Ведомство обсуждает с силовиками возможность масштабирования системы противодействия телефонным мошенникам «Антифрод» на малых операторов, не подключенных к системе и использующих мобильные DEF-номера (не привязаны к стране выдачи).

В 2023 г. подведомственное РКН ФГУП «ГРЧЦ» провело закупку ИТ-оборудования для системы «Антифрод» на общую сумму около 43,5 млн руб. Большая часть суммы (порядка 40 млн руб.) пришлась на приобретение 14 серверов «Аквариус» T50 D212CF по 2,88 млн руб. за штуку. Кроме того, были закуплены 40 жестких дисков Toshiba за 1,5 млн руб., 14 лицензий ОС Astra Linux Special Edition за 1,4 млн руб. и кабельные органайзеры примерно на 108 тыс. руб.

До 1 марта 2024 г. к системе «Антифрод» должны были подключиться все российские операторы связи, но это требование до сих пор не выполнено. В конце апреля глава Минцифры России Максут Шадаев говорил, что к «Антифроду» подключились 90% операторов в России, закончить подключение ведомство рассчитывает к концу этого года.

Статистика заблокированных мошеннических вызовов

В 2023 г. система «Антифрод» предотвратила более 756 млн вызовов телефонных мошенников. Об этом свидетельствуют данные ГРЧЦ, которые были обнародованы в начале 2024 г. По словам представителей ГРЧЦ, количество блокировок мошеннических звонков могло быть выше, если бы все операторы связи подключились бы к системе «Антифрод» раньше.

За первые 5 месяцев 2024 г. число ежедневных мошеннических звонков, непосредственно дошедших до абонентов, в среднем составило 20 - 30 тыс. В аналогичный период 2023 г. средний показатель значения достигал 75 тыс. Такой информацией 14 июня 2024 г. поделились в пресс-службе депутата Госдумы России Антона Немкина.